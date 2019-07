Ζορζίνιο: Από... διορισμένος, παίρνει ηγετικό ρόλο

Όλοι πίστευαν πως ο Βραζιλιάνος χαφ είχε πάρει τη φανέλα του βασικού στο σπίτι του, λόγω της εξαιρετικής του σχέσης με τον Μαουρίτσιο Σάρι. Από τη Νάπολι όπου ήταν μαζί επί μια 3ετία, συνέχισαν και στην Τσέλσι τη συνεργασία τους. Και παρά το γεγονός πως στο δημιουργικό κομμάτι δεν κατάφερνε πάντοτε να κάνει αυτό που έπρεπε ή αυτό που περίμενε ο κόσμος να τον δει να κάνει, ο Ζορζίνιο δεν έβγαινε σχεδόν ποτέ από το αρχικό σχήμα και τις βασικές επιλογές του πρώην προπονητή των «μπλε».

Ο... διορισμένος, το «παιδί» του Σάρι, ο ποδοσφαιριστής που ανάγκασε τον Ενγκολό Καντέ να μάθει νέες κινήσεις και ν' αποκτήσει νέο ρόλο στην Τσέλσι, διαφοροποιώντας τελείως τη δουλειά που έκανε στη Λέστερ αλλά και τον πρώτο του χρόνο στο Λονδίνο ως «κόφτης», δέχθηκε πολλή λάσπη. Ο Γάλλος παρτενέρ του στο χώρο του κέντρου να βίωσε μια πολύ διαφορετική εμπειρία και να προσφέρει σε διαφορετικό κομμάτι του παιχνιδιού της Τσέλσι πατώντας αρκετά περιοχή, σκοράροντας και δημιουργώντας επικίνδυνες καταστάσεις για την αντίπαλη εστία.

Τώρα, θα παίζουν πλέον μαζί στους δύο χαφ που θα τοποθετεί ο Φρανκ Λάμπαρντ, έχοντας δείξει την προτίμησή του στο 4-2-3-1, όπως το παρουσιάζει στα φιλικά ματς της Τσέλσι και το δουλεύει στις προπονήσεις.

Ο Άγγλος τεχνικός, με τον Καντέ να έχει επιστρέψει στο Λονδίνο και να έχει αφήσει την προετοιμασία από τη στιγμή που ταλαιπωρείται από πρόβλημα στο γόνατο και πρέπει ν' ακολουθήσει θεραπεία, τοποθετεί δίπλα στον Ζορζίνιο τον Ματέο Κόβασιτς. Ο Κροάτης μέσος αποκτήθηκε με κανονική μεταγραφή μετά την περσινή του θητεία με τη μορφή δανεισμού. Οι «μπλε» δεν μπορούν να κάνουν μεταγραφές κι έτσι εκμεταλλεύτηκαν την παρουσία του Κόβασιτς στο ρόστερ και στα επίσημα έγγραφα ώστε απλά να κάνουν μόνιμη τη θέση του στο ρόστερ, όπως επιτρεπόταν να γίνει εν μέσω καθεστώτος απαγόρευσης προσθηκών στο υπάρχον δυναμικό.

​

Για να επανέλθουμε, λοιπόν, στον Ζορζίνιο, φανερώνει πρόσωπο που έκανε τον Φρανκ Λάμπαρντ να δηλώσει ότι:

«Ξέρω ότι πέρυσι ήταν τέτοια η περίπτωσή του που προκαλούσε διχόνοια και ήταν αρκετοί εκείνοι που αμφέβαλαν για το αν έπρεπε ή όχι να βρίσκεται στο αρχικό σχήμα της Τσέλσι. Όμως, αυτό που βλέπω εγώ όσο δουλεύουμε μαζί, είναι ένας ποδοσφαιριστής που με έχει εντυπωσιάσει πάρα πολύ αυτό το 10ήμερο που προσπαθούμε να χτίσουμε για τη νέα σεζόν. Η νοοτροπία του είναι τέτοια που αρμόζει σε παίκτες παγκόσμιας κλάσης. Είναι οδηγός. Είναι εκείνος που θα φωνάξει, θα ακουστεί η φωνή του στις προπονήσεις να δίνει οδηγίες, που θα το πάρει πάνω του, που θα συνεπάρει και τους υπόλοιπους και θα τους δείξει πως ακριβώς πρέπει να κινούνται...».

Στο πρόσωπό του και στον τρόπο συμπεριφοράς του στον αγωνιστικό χώρο, ο Λάμπαρντ βλέπει έναν νέο αρχηγό για τη δική του Τσέλσι, ενόψει της νέας σεζόν που αναμένεται δύσκολη και ιδιαίτερη για τους «μπλε». Ανάμεσα στα... νιάτα που υπολογίζει και στα οποία θέλει να βασιαστεί ο «Φράνκι» στο πιο δύσκολο έργο της προπονητικής του καριέρας (ανέλαβε με μόλις έναν χρόνο εμπειρίας από την Ντέρμπι Κάουντι), ο θρύλος των «μπλε» και νυν προπονητής του συλλόγου, βάζει τέλος σε όλη την κουβέντα που γινόταν την περασμένη αγωνιστική περίοδο.

Όσοι θεωρούσαν ότι ο Ζορζίνιο αγωνιζόταν γιατί ήταν το... αγαπημένο παιδί του Σάρι και ήταν μόνιμα στην 11άδα ακόμα κι αν ήταν κάκιστος σε ορισμένα παιχνίδια, μάλλον αναθεωρούν έπειτα από το πρόσωπο που δείχνει ότι μπορεί να παρουσιάσει ο Βραζιλιάνος χαφ.

Video analysis of Jorginho’s on and off the ball movements and how he orchestrates our play from the back.

What a player. truly brilliant to watch. pic.twitter.com/Ac6yEHEBbC

— Pys (@CFCPys) July 21, 2019