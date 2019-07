Ντε Λιχτ: Έτσι έκατσε η μπίλια στο... ασπρόμαυρο

Το σήριαλ με το ποδοσφαιρικό μέλλον του Ματάις Ντε Λιχτ έχει πλέον ολοκληρωθεί. Ο 19χρονος αμυντικός που ξεχώρισε στην τρομερή πορεία του Άγιαξ μέχρι τα ημιτελικά του περσινού Champions League και που ήταν στυλοβάτης της διαδρομής μέχρι την κατάκτηση του νταμπλ στην Ολλανδία, θα παίζει για τα επόμενα χρόνια στο Juventus Stadium μαζί με τον Κριστιάνο Ρονάλντο.

Η «Γηραιά Κυρία» κατάφερε μαζί με όλα τα μπόνους που συμπεριέλαβε στην προσφορά της να φτάσει στα 70 - 75 εκατομμύρια ευρώ για να ικανοποιήσει τον Αίαντα και από το βράδυ της Τρίτης ο νεαρός στόπερ έχει βρεθεί στο Τορίνο για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στους «μπιανκονέρι».

Από την έναρξη της θερινής μεταγραφικής περιόδου μέχρι και τη στιγμή που η Γιουβέντους έφτασε να «παίζει» μόνη της στην υπόθεση του Ντε Λιχτ, ο νεαρός άσος αποτέλεσε το Μήλον της Έριδος για τις Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Μπαρτσελόνα, Μπάγερν Μονάχου και Παρί Σεν Ζερμέν. Εκείνος, ίσως επηρεασμένος και από την ατάκα του Κριστιάνο Ρονάλντο μετά τον τελικό του Nations League στις αρχές του Ιούνη, επέλεξε να φορέσει τα ασπρόμαυρα της ομάδας του Τορίνο και να συνεχίσει την καριέρα του στη Serie A.

A throwback when Cristiano Ronaldo asked Matthijs De Ligt to join Juventus. Superb 'agent'. pic.twitter.com/gtN8QDdV0N

Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν αρκετά δεδομένα στοιχεία τα οποία προφανώς και εξέτασε όταν έβαλε τις πιθανές επιλογές του στο τραπέζι, προτού αποφασίσει να δώσει το «ok» στον Μίνο Ραϊόλα να ασχοληθεί μονάχα με το ιταλικό κλαμπ και να προχωρήσει η μεταγραφή.

Η Γιουβέντους, έχει τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ ήθελε να έχει συμπαίκτη τον νεαρό στόπερ που είχε επιδείξει τις ηγετικές του ικανότητες την περασμένη σεζόν με τη φανέλα του Άγιαξ. Το... ζήτησε και το πήρε, έστω κι αν άργησε αρκετά. Οι «μπιανκονέρι» είναι οι απόλυτοι κυρίαρχοι επί ιταλικού εδάφους – παρά τη δύναμη της Νάπολι τα τελευταία χρόνια και τις προσπάθειες των Ίντερ και Μίλαν να αναγεννηθούν – όμως υπάρχει κι ένας απόλυτα ξεκάθαρος στόχος στην ομάδα. Το Champions League. Πέρυσι, η ... υπέρβαση σταμάτησε στα προημιτελικά από τον Ντε Λιχτ και την τρομερή παρέα του, έχοντας προηγουμένως ξεπεράσει το εμπόδιο της Ατλέτικο Μαδρίτης με τη μοναδική παράσταση του CR7 και το χατ-τρικ στον εντός έδρας επαναληπτικό.

Στη «Γηραιά Κυρία», ο 19χρονος στόπερ αντιλήφθηκε περισσότερες ευκαιρίες για να καθιερωθεί στο αρχικό σχήμα και να συνυπάρξει σε ένα σύνολο όπου ναι μεν ξεχωρίζει ο Κριστιάνο Ρονάλντο, ωστόσο, έχει δημιουργηθεί μια ομάδα με τρομερή ποιότητα που όμως, στηρίζεται κυρίως στην ομαδικότητα. Ναι μεν ο καθένας μόνος του μπορεί να κάνει το κάτι παραπάνω, κυρίως μεσοεπιθετικά, ωστόσο, έκρινε ότι μπορεί να μάθει πολλά δίπλα στους Κιελίνι και Μπονούτσι, ώστε να προετοιμαστεί για τη θέση του βασικού στο άμεσο μέλλον. Με την ομάδα να είναι ουσιαστικά το αδιαφιλονίκητο φαβορί κάθε χρόνο για τους εγχώριους τίτλους και με «κάψα» για το Champions League, ο Ντε Λιχτ πρόσθεσε πόντους στη Γιουβέντους στη λίστα που έφτιαχνε ώστε να βοηθηθεί στην απόφασή του.

Όταν έμαθε για τη Μπαρτσελόνα, παρά το γεγονός πως το οικονομικό τον κάλυπτε απόλυτα, ήξερε ότι θα έχει μαζί τον κολλητό του και θα έπαιζε σε μια ομάδα που έχει βασιστεί στη φιλοσοφία του Γιόχαν Κρόιφ, ο Ντε Λιχτ προβληματίστηκε. Δεν ήξερε αν θα κατάφερνε να εξασφαλίσει το χρόνο και το ρόλο που θα ήθελε έπειτα από τη χρονιά που έκανε με τον Αίαντα. Και μπορεί να είναι ένα παιδί 19 ετών, ωστόσο, έχει ξεδιπλώσει στο χορτάρι τις τρομερές αρετές του και δεν υπήρχε περίπτωση να κάνει πισωγύρισμα και να περιμένει απλά ευκαιρίες για να πείσει. Κι αφού σκέφτηκε πως υπάρχουν οι Πικέ, Λενγκλέ και αν μείνει κι ο Ουμτιτί για τις θέσεις στα μετόπισθεν, ο Ολλανδός έκανε βήμα προς τα πίσω...

Στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι θα έπαιρνε στο σπίτι τη φανέλα βασικού πάντοτε έτοιμη μετά από κάθε παιχνίδι για να τη διατηρήσει φρέσκια μέχρι το κάθε επόμενο ματς. Και η αλήθεια είναι πως όταν η Γιουβέντους διαθέτει περί τα 75 εκατομμύρια για τον Ντε Λιχτ και οι «κόκκινοι διάβολοι» παλεύουν για να πάρουν με περισσότερα τον Μαγκουάιρ, τότε πάλι κάτι γίνεται λάθος στο σκεπτικό των ανθρώπων του αγγλικού κλαμπ. Ούτε ο Τζόουνς, ούτε ο Σμόλινγκ, ούτε ο Λίντελεφ αυτή τη στιγμή είναι ικανοί να έφραζαν το δρόμο του Ντε Λιχτ για την 11άδα της Γιουνάιτεντ. Παρ' όλα αυτά, δεν είναι ακόμα η εποχή που ένας ποδοσφαιριστής για τον οποίο «σφάζονται» τα μεγάλα κλαμπ, θ' αδιαφορήσει για τις υπόλοιπες «σειρήνες» και θα επιλέξει τον σύλλογο του Μάντσεστερ. Σε αυτό το κομμάτι, έχει ακόμα πολύ δρόμο η ομάδα για να επανακτήσει το status που είχε μέχρι το 2013, όταν και αποχώρησε ο Σερ Άλεξ Φέργκιουσον.

A post shared by Bleacher Report Football (@brfootball) on Jul 16, 2019 at 2:18pm PDT

Οι Μπάγερν Μονάχου και Παρί Σεν Ζερμέν ήταν τα δύο μεγάλα αουτσάιντερ συγκριτικά με όλες τις ομάδες που έδειξαν το ενδιαφέρον τους και με τον τρόπο τους προσπάθησαν να τον δελεάσουν για να επιλέξει εκείνες το φετινό καλοκαίρι. Οι Παριζιάνοι, ναι μεν μπορούσαν να του δώσουν... τη Γη και τον Ουρανό μαζί και να του χαρίσουν τρόπαια στη Γαλλία, ωστόσο, δεν παύει να παραμένει απαράλλαχτη η κατάσταση στο γαλλικό ποδόσφαιρο. Η Παρί είναι κυρίαρχος, δεν υπάρχει καμία ομάδα που να την κοντράρει, ίσως στο μυαλό πολλών παικτών ν' αποτελεί μια εξαιρετική λύση για χρήματα και εύκολες επιτυχίες δίχως υψηλό επίπεδο ανταγωνισμού και συν τοις άλλοις, όταν βγαίνει το «καράβι» στα πιο απόμακρα ευρωπαϊκά ύδατα, δείχνει πως στις... φουρτούνες, βυθίζεται με ευκολία.

Η Μπάγερν έχασε τον Ματς Χούμελς (που έκανε μεγάλο come-back στη Ντόρτμουντ), ανανεώνει την αμυντική της σύνθεση με τους Λούκας Ερνάντες, Σίλε και Παβάρ, θα μπορούσε ηλικιακά και στο γενικότερο πλαίσιο του ρεκτιφιέ να βρει πρόσφορο έδαφος, ωστόσο, το γερμανικό ποδόσφαιρο είναι πολύ μακριά από αυτό που τον εκφράζει και αυτό στο οποίο έχει μυηθεί στον Άγιαξ. Οι Βαυαροί που είναι με τα... φεγγάρια τους και συχνά – πυκνά καλούνται ν' αντιμετωπίσουν αναταραχές στο αγωνιστικό κομμάτι και το εσωτερικό τους, δεν μπορούσαν να κοντράρουν τις Γιουβέντους, Μπαρτσελόνα, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Παρί, όσο κι αν η κατεύθυνση που θέλουν ν' ακολουθήσουν θα μπορούσε να τον συμπεριλάβει για το χτίσιμο μιας πιο φρέσκιας γενιάς...

BREAKING: Juventus confirm Matthijs de Ligt has arrived in Turin to complete his move to the club pic.twitter.com/DUuzrgJJJn

April 2018: Cristiano Ronaldo knocks Juve out of the Champions League

July 2018: Juve sign Cristiano Ronaldo

April 2019: Matthijs De Ligt knocks Juve out of the Champions League

July 2019: Juve sign Matthijs De Ligt

If you can't beat them, sign them. pic.twitter.com/g2iUGhaMKS

— B/R Football (@brfootball) July 17, 2019