Οταν η ιεραρχία πάει... περίπατο, η έκρηξη είναι δεδομένη!

Κάποια χρόνια πίσω η Google αποφάσισε να λειτουργήσει δίχως τους... διαχειριστές της. Η λογική του συμβουλίου της ήταν η σημασία της ισχυροποίησης της δύναμης του ατόμου που κάνει χρήση στην σχετική έρευνά του στο διαδίκτυο. Προφανώς και υπήρχαν οι σχετικοί κίνδυνοι γι αυτό. Ήθελαν με αυτό τον τρόπο να δώσουν ανεξαρτησία αποφάσεων και δημιουργικότητα. Το πλάνο αυτό δεν λειτούργησε.

Οι ψυχολόγοι Galinsky, Schweitzer έγραψαν σε βιβλίο τους για την κίνηση των Πέιτζ και Μπριν για ένα επαναστατικό πείραμα: να παύσουν τους διαχειριστές και τους επικεφαλής και να φτιάξουν μία εντελώς επίπεδη οργάνωση. Το πείραμα ήταν δυνατό και άνοιξε ορίζοντες μόνο και μόνο επειδή απέτυχε. Η έλλειψη ιεραρχίας προκάλεσε χάος και σύγχυση. Η Google διαπίστωσε μετά πως τους ήθελε για να δίνουν κατευθύνσεις και να βγαίνει σωστή η συνεργασία. Οι Τimes έγραψαν για τα όσα τραγελαφικά συνέβησαν το βράδυ της Κυριακής στο Γουέμπλεϊ.

Φανταζόμαστε πως οι οπαδοί της Τσέλσι μπορούν να βρουν κάτι κοινό με αυτό σε σχέση με την συζήτηση με το ποδόσφαιρο και τα τελευταία γεγονότα με τον Κέπα. Όλη αυτή η κουβέντα που γίνεται για τις ελευθερίες που πρέπει να έχει στο ποδόσφαιρο ένας παίκτης και το πως να ορίζει την καριέρα του με τις αποφάσεις του. Υπάρχει όμως κι ένα ρίσκο. Όταν ένας παίκτης αποκτά περισσότερες δυνάμεις και αρμοδιότητες σε μία ομάδα τότε όλοι μπορεί να κινδυνεύσουν και όχι μόνο οι παίκτες.

Το συμβάν με τον Κέπα είναι υπό αυτήν την έννοια η τελευταία εκδήλωση διαμαρτυρίας πάνω στο σκέλος των αποφάσεων στη ροή του αγώνα. Μία αντίδραση σε επιλογή προπονητή. Όταν ο γκολκίπερ αρνήθηκε να βγει αλλαγή στον τελικό του Carabao Cup δεν ήταν μόνο δείγμα ανωριμότητας. Ήταν και δείγμα έλλειψης σωστής διαχείρισης του προπονητή. Του Μαουρίτσιο Σάρι. Πως ένας τεχνικός ακόμα και με τακτικές που αμφισβητούνται για το ποδόσφαιρο μπορεί να επιβληθεί όταν δεν έχει δύναμη πάνω στους παίκτες, ενώ ο ιδιοκτήτης λείπει λόγω προβλημάτων του με τη Visa του;

Αυτό που έγινε στην Τσέλσι δεν είναι ισχυροποίηση. Είναι... ανταρσία με επεισοδιακό τρόπο. Φάνηκε αυτό στην έκρηξη και την ένταση με τους Κόστα και Κόντε την περασμένη σεζόν. Το έχουμε δει και σε άλλους συλλόγους κάθε φορά που ένας προπονητής είναι ευάλωτος ή σε δύσκολη θέση και οι παίκτες θεωρούν ότι έτσι μπορεί να τον σπρώξουν στην αποχώρησή του. Είναι ουσιαστικά ένα παιχνίδι επιβολής της εξουσίας.

Οι ξεκάθαρες ιεραρχίες μπορεί να μην είναι της μόδας αυτό το διάστημα και αυτές τις ημέρες, ωστόσο βοηθούν την απλή λογική. Διαχωρίζουν τις αρμοδιότητες, τις ευθύνες και το ποιος λαμβάνει τις αποφάσεις και δίνει οδηγίες και ποιος τις εκτελεί. Ένα δεύτερο βασικό σκέλος είναι ο συντονισμός. Όπου υπάρχουν πολλοί υπεύθυνοι και πολλά αφεντικά ο καθένας θα κάνει τα δικά του. Είτε είναι στρατιώτες, είτε μηχανικοί, είτε παίκτες.

Η εκδοχή ότι ο Κέπα δεν κατάλαβε καλά τις οδηγίες από τον πάγκο δεν είναι πειστική. Ήταν περισσότερο η απροθυμία του να βγει και να το δείξει. Να δείξει ότι διαφωνεί στο θέμα της τακτικής της αλλαγής του. Ο Σάρι θεωρούσε πως ο Καμπαγιέρο θα ήταν καλύτερος στη διαδικασία των πέναλτι, αλλά ο Κέπα ήθελε να γίνει ο ήρωας.

