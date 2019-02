Το πάρτι του Νεϊμάρ... αναστατώνει την Παρί!

Ο εορτασμός των γενεθλίων του Νεϊμάρ ήρθε οκτώ ημέρες πριν το πρώτο ματς της Παρί με την Γιουνάιτεντ. Το πάρτι του Βραζιλιάνου άσου έγινε Δευτέρα βράδυ και προσέλκυσε παίκτες της ομάδας. Το γεγονός αυτός προκάλεσε ερωτηματικά αναφορικά με το αν επηρέασε τον σύλλογο για την ήττα από τη Λιόν ή το πως μπορεί να λειτουργήσει ενόψει του Champions League;

Ορισμένοι ανέφεραν πως από τη στιγμή που ο Νεϊμάρ είναι τραυματίας και άρα εκτός ήταν μία κίνηση δίχως επικοινωνιακό και αγωνιστικό αντίκρισμα ή ρίσκο για την Παρί. Χρειαζόταν άραγε ο Βραζιλιάνος σταρ και οι χορηγοί του να δώσουν τόση βάση στα γενέθλιά του; Μάλιστα υπάρχει και το προβληματικό ματς της Παρί με τη Βιγιεφράνς, όπου χρειάστηκε παράταση για να αποκλείσει στο κύπελλο την αντίπαλό της, ομάδα Γ' κατηγορίας. «Εάν δεν υπήρχε κατανάλωση αλκοόλ ή παραμονή μέχρι αργά το βράδυ δεν υπάρχει ρίσκο για τους παίκτες. Αλλιώς είναι σίγουρα πρόβλημα», τόνισε ένας έμπειρος γυμναστής που έχει δουλέψει στη Ligue 1.

Τα αποτελέσματα της Παρί, όπως η ήττα με την Λιόν δημιουργούν πρόβλημα και υπόνοιες. «Αν έγιναν κάποιες υπερβάσεις (σ.σ. που έγιναν διότι κάποιοι παίκτες έμειναν μέχρι το πρωί) τότε θα πρέπει να δούμε την ποσότητα κατανάλωσης σε σχέση με την συνέχεια» υποστήριξε ο γυμναστής, ο οποίος στην τοποθέτησή του στην Parisien εκφράζει τη σιγουριά του πως ορισμένοι παίκτες επηρεάστηκαν από αυτό που συνέβη.

Όπως και να έχει, ο Τούχελ προβληματίστηκε αρκετά μετά τα όσα αντίκρισε στο ματς με την αδύναμη Βιγιεφράνς. Πέρυσι πάντως τα γενέθλια του Νεϊμάρ (σ.σ. τα 26α γιατί φέτος ήταν τα 27α) είχαν συνδυαστεί με καλά ματς πριν το 1-3 στη Μαδρίτη. Είναι προφανές και εμφανές ότι συνδέονται κάποια γεγονότα. Πως ορισμένοι λογικά τα συνδέουν. Όμως από την άλλη η Παρί είχε χάσει από τη Γκινγκάμπ στο Κύπελλο πριν γίνει αυτό το πάρτι.

Neymar wished for “a new metatarsal” in his tearful 27th birthday speech. pic.twitter.com/oVzjodkPhR

— ESPN FC (@ESPNFC) February 5, 2019