O Aργεντινός που ξεσηκώνει την Championship

Στο φετινό Μαραθώνιο της Championship, του πιο ανταγωνιστικού πρωταθλήματος στην Ευρώπη, η Νόριτς έχει ξεχωρίσει στην πρώτη θέση. Τα «Καναρίνια» δεν ξεκίνησαν καλά, όμως βελτιώνονται, παίρνουν αποτελέσματα και δείχνουν ότι θα διεκδικήσουν μέχρι τέλους την άνοδο. Στην πορεία τους αυτή ξεχωρίζει ο Τέεμου Πούκι, γνωστός και στη χώρα μας. Για την περίπτωσή του είχε ενδιαφερθεί παλιότερα ο Παναθηναϊκός και φέτος ο ΠΑΟΚ. Τελικά, το καλοκαίρι επέλεξε τη Νόριτς και δείχνει να δικαιώνεται. Ο ποδοσφαιριστής όμως που κάνει τη διαφορά και εξελίσσεται μέσα από τον οργανισμό της Νόριτς είναι ο Εμιλιάνο Μπουενδία.

Ο Αργεντινός είναι υποψήφιος καλύτερος παίκτης της κατηγορίας για τον μήνα Νοέμβριο και η ιστορία του δεν διαφέρει και πολύ από αυτές των εκατοντάδων Αργεντινών που αναζητούν από μικρή ηλικία την ποδοσφαιρικής του Ιθάκη μακριά από την πατρίδα. Ο Μπουενδία ξενιτεύτηκε σε ηλικία 11 ετών, αφήνοντας πίσω την οικογένειά του. Έπαιζε μπάλα από 5 ετών σε σάλα, γεγονός που τον βοήθησε να χτίσει τεχνική και να μάθει να παίρνει γρήγορες αποφάσεις. Από τους Καδέτες του Σαν Μαρτίν, οι οποίοι έχουν βγάλει κι άλλα χαρισματικά ταλέντα, βρέθηκε στη Μαδρίτη και τις ακαδημίες της Ρεάλ. Προτάθηκε από τον συμπατριώτη του και πρώην blanco Χουάν Εσνάιδερ, δοκιμάστηκε και η «Βασίλισσα» αποφάσισε να του δώσει την ευκαιρία. Φιλοξενήθηκε στην αρχή από τον Εσνάιδερ. Ένα παιδί μόνο του, χωρίς γονείς και αδέρφια σε μια ξένη χώρα, που προσπαθούσε να συνηθίσει στον ρυθμό και την ταχύτητα της Ισπανίας. Την επόμενη σεζόν η οικογένειά του τον ακολούθησε, όμως η Ρεάλ Μαδρίτης απεφάνθη ότι δεν είναι στους εκλεκτούς για να συνεχίσει.

Η Χετάφε ήταν εκείνη που κινήθηκε για την απόκτησή του και στο νότο της πρωτεύουσας, ο μικρός βρήκε τις συνθήκες για να ωριμάσει. Ξεκίνησε να χρησιμοποιείται περισσότερο ως «δεκάρι», δουλεύτηκε σωματικά με διατροφή και στοχευμένες ασκήσεις και τελικά κλήθηκε στην Κ-20 της Αργεντινής. Η εξέλιξη συνεχιζόταν και τον Δεκέμβριο του 2014 έκανε το ντεμπούτο του με την πρώτη ομάδα, παίζοντας σε αγώνα Κυπέλλου. Το καλοκαίρι του 2016, παρά τον υποβιβασμό των Μαδριλένων, υπέγραψε νέο συμβόλαιο. Ωστόσο, την επόμενη σεζόν δεν ήταν στα πλάνα του προπονητή. Κι έτσι αποφασίστηκε να δοθεί δανεικός στην Κουλτουράλ Λεονέσα. Μια γεμάτη σεζόν με πέντε γκολ και 12 ασίστ τον έφερε ξανά στον αφρό. Η Νόριτς, παρακολουθώντας την εξέλιξή του πρόλαβε τους Ισπανούς και τον απέκτησε για μόλις 1.5 εκατομμύριο.

Ο Μπουενδία χρησιμοποιήθηκε μόνο μια φορά, ως αλλαγή στα πρώτα έξι ματς της σεζόν στην Championship. Στο 3-1 με την Κάρντιφ για το League Cup έφτιαξε δύο γκολ και από τότε δεν ξανακοίταξε πίσω. Έχει ξεκινήσει βασικός στα 14 από τα 15 παιχνίδια που ακολούθησαν και μετρά ήδη οκτώ ασίστ και τρία γκολ σε όλες τις διοργανώσεις.

As first time finishes and first goals in English football go... this certainly wasn't a bad one from Emiliano Buendía and @NorwichCityFC #GOTW pic.twitter.com/dUHhEBOQIp

— Sky Bet Championship (@SkyBetChamp) October 30, 2018