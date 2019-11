Στο εκτός έδρας παιχνίδι με την Λέστερ υπήρξε μία πολύ άβολη στιγμή για τον Ουνάι Έμερι. Όταν οι γηπεδούχοι πήραν το προβάδισμα για τον πικάρουν, όπως συμβαίνει σε τέτοιες περιπτώσεις, άρχισαν να φωνάζουν το γνωστό σύνθημα «You’re getting sacked in the morning», «θα απολυθείς το πρωί». Το πρόβλημα είναι ότι μαζί τους άρχισαν να φωνάζουν το ίδιο και οι οπαδοί της Άρσεναλ...

Τα μηνύματα για την απόλυση του 48χρονου τεχνικού όλο και πληθαίνουν το τελευταίο διάστημα. Ήδη από τις 2 Νοεμβρίου το Arseblog είχε κάνει μία ψηφοφορία στο twitter, δίνοντας τη δυνατότητα μίας εκ των εξής τριών επιλογών: 1. Απολύστε τον τώρα, 2. Δώστε του λίγο ακόμα χρόνο, 3. Δώστε του περιθώριο μέχρι το τέλος της σεζόν. Φυσικά, ούτε καν λόγος για το αν πρέπει να συνεχίσει και μετά το καλοκαίρι. Τέτοιο είναι το κλίμα στον σύλλογο. Ψήφισαν περισσότεροι από 59.000 χρήστες και το 87% ζήτησε την άμεση απόλυσή του. Αυτό πριν καν έρθει η ήττα από την Λέστερ, που άφησε τους κανονιέρηδες στο -8 από τις θέσεις του Champions League. Αν η ψηφοφορία διεξαγόταν τώρα μάλλον θα ήταν ασφαλές να υποθέσουμε ότι αυτό το ποσοστό θα ήταν ακόμη μεγαλύτερο...

Unai Emery poll — arseblog (@arseblog) November 2, 2019

Η Άρσεναλ κάνει το χειρότερο ξεκίνημά της στην πρώτη κατηγορία από τη σεζόν 1982-83, όταν είχε τερματίσει στη 10η θέση, ενώ ο Έμερι παραμένει το πρώτο φαβορί για απόλυση στην Premier League. Η εμφάνιση στο τελευταίο παιχνίδι θεωρήθηκε από τη διοίκηση και τον ίδιο «καλή», όμως αν αυτό ισχύει, τότε τα στάνταρ έχουν πέσει επικίνδυνα. Σε αυτή την «καλή» εμφάνιση, λοιπόν, ο Έμερι αποφάσισε να επιστρέψει στην τακτική που ακολούθησε στο μεγαλύτερο μέρος της περσινής σεζόν με την τριάδα στο κέντρο της άμυνας, δείχνοντας ανασφάλεια και καμία σιγουριά στο σύστημα που επέλεξε στη φετινή προετοιμασία. Η ομάδα του ηττήθηκε με 2-0, μετά το 53’ δεν έκανε ούτε μία τελική προσπάθεια και φάνηκε για ακόμη μία φορά ότι δεν υπάρχει ξεκάθαρη φιλοσοφία και πλάνο.

Μετά το τέλος του αγώνα έδειξε εντυπωσιακή σιγουριά για τη στήριξη που έχει από τη διοίκηση. Παρά τις φωνές για απόλυσή του και το εκρηκτικό κλίμα που καλλιεργείται για ακόμη μία φορά με τους οπαδούς, όλα τα έγκυρα ΜΜΕ στην Αγγλία έκαναν γνωστή τη θέση της διοίκησης. Σύμφωνα, λοιπόν, με την εκτίμηση της τελευταίας, που απαρτίζεται από τον Σταν Κρένκε, τον γιο του, Τζος, τον διευθυντή του ποδοσφαιρικού τμήματος, Σανλέχι, τον γενικό διευθυντή, Βενκάτεσαμ, και τον τεχνικό διευθυντή, Εντού, η Άρσεναλ είχε τον έλεγχο μέχρι να δεχθεί το πρώτο γκολ. Παράλληλα, διαπιστώθηκε βελτίωση απέναντι σε μία πολύ καλή ομάδα και σε μία πολύ δύσκολη έδρα. Υπάρχει η πίστη, συνεχίζει το ρεπορτάζ, ότι το πρότζεκτ παραμένει καλά οργανωμένο, ότι υπάρχουν οι προϋποθέσεις να επιτευχθούν οι στόχοι και ότι υπάρχει ακόμα πολύς χρόνος για να διορθωθεί η κατάσταση μέχρι το τέλος της σεζόν.

22 - Arsenal have conceded 22 Premier League goals from set-pieces since the start of last season; only Watford (25) and Everton (24) have conceded more. Weakness. pic.twitter.com/5k0jVkbUZJ — OptaJoe (@OptaJoe) October 21, 2019

Το σχόλιο που ακολούθησε (φυσικά ανώνυμα), είναι ότι η Άρσεναλ δεν θέλει να «γίνει Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ», αλλάζοντας τον έναν προπονητή μέχρι τον άλλον. Μία βαριά δήλωση χωρίς, η αλήθεια είναι, να υπάρχει λογική από πίσω. Αν δεν έχεις τον κατάλληλο προπονητή, θα πρέπει να δράσεις. Και, πλέον, γίνεται ξεκάθαρο ότι ο Έμερι, που ήταν επιλογή του Γκαζίδη, ο οποίος φυσικά δεν βρίσκεται πλέον στον σύλλογο, δεν έχει φέρει καμία βελτίωση σε σχέση με τα τελευταία χρόνια του Βενγκέρ στον πάγκο.

Έχουν περάσει 18 μήνες από τη στιγμή που ο 48χρονος ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της Άρσεναλ και έχει τις ίδιες εμμονές: ανάπτυξη από την άμυνα χωρίς να υπάρχουν οι κατάλληλες προϋποθέσεις, άλλο στυλ εκτός έδρας, κάτι που έχει φέρει μεγάλη διαφορά στις εμφανίσεις και στα αποτελέσματα σε σχέση με τα παιχνίδια στο Emirates, κακή διαχείριση του υλικού, αστάθεια στην τακτική, ανακολουθία στη φιλοσοφία. Έχοντας ηττηθεί καθαρά από την Λέστερ στο τελευταίο ματς, η διοίκηση της Άρσεναλ θα έπρεπε να παίρνει το παράδειγμα όχι από την Γιουνάιτεντ, αλλά από τις Αλεπούδες, που κάθε φορά που άλλαξαν προπονητή τα τελευταία χρόνια έκαναν βήματα προόδου. Φέτος, αν τα πράγματα μείνουν ως έχουν η Λέστερ είναι εκείνη που θα αφήσει τους κανονιέρηδες εκτός Champions League και όχι οι κόκκινοι διάβολοι.

5 - Among Premier League teams in all competitions this season, only Tottenham (7) have failed to win more games having led than Arsenal (5) this season. Gift. pic.twitter.com/ZndKcvlC0X — OptaJoe (@OptaJoe) November 6, 2019

Η Άρσεναλ έχει φτάσει σε ένα σημείο αυτή τη στιγμή που απλά τα πράγματα δεν μπορούν να πάνε χειρότερα αν έρθει η αλλαγή στον πάγκο. Ο Έμερι κινδυνεύει να χάσει εκτός από την επαφή με τους οπαδούς και την επαφή με τους παίκτες του, όπως δείχνουν οι περιπτώσεις των Τζάκα και Οζίλ. Οι Λονδρέζοι βρίσκονται μπροστά σε ένα δίλημμα και, έχοντας έναν προπονητή για 22 χρόνια στο τιμόνι, δεν ξέρουν πώς να αντιδράσουν και να φτάσουν στην απόλυση του επόμενου μόλις έπειτα από 1,5 χρόνο στον πάγκο. Δυστυχώς, η κληρονομιά που άφησε ο Βενγκέρ δεν ήταν αντάξια της προσφοράς του με συνεχόμενα λάθη στις μεταγραφές. Ο Έμερι δείχνει ότι δεν μπορεί να διαχειριστεί αυτό που έμεινε, ώστε να κάνει η Άρσεναλ το επόμενο βήμα. Δεν είναι, όμως, το μεγαλύτερο πρόβλημα. Αυτό είναι μία διοίκηση που έχει αποφασίσει να κρυφτεί πίσω από τις δικές της ανασφάλειες...