Γιατί ο Άσλεϊ δεν πουλάει τη Νιούκαστλ;

Χρειάστηκε να περάσουν μόλις 20’ από τη σέντρα της αναμέτρησης με την Λέστερ για να αρχίσουν οι οπαδοί να φωνάζουν «φύγε από την ομάδα μας». Όταν ήρθε το 5-0 για τους γηπεδούχους τα συνθήματα κατά του Μάικ Άσλεϊ ήταν πιο δυνατά, πιο έντονα και ασταμάτητα. Σχεδόν όλοι οι οπαδοί θέλουν ο ιδιοκτήτης να πουλήσει τις μετοχές του και να φύγει.

Έχουν περάσει περισσότερα από 12 χρόνια από τη μέρα που ο Άσλεϊ αγόρασε τον σύλλογο το καλοκαίρι του 2007 και στο μεγαλύτερο μέρος του χρόνου από τότε έχει εκφράσει την επιθυμία να τον πουλήσει. Παρόλα αυτά, έχουν περάσει δύο χρόνια από τότε που οι μετοχές του βγήκαν και επίσημα στην αγορά, αλλά παραμένουν στα χέρια του. Από το 2007 μέχρι σήμερα περισσότεροι από τους μισούς συλλόγους της Premier League έχουν αλλάξει ιδιοκτησία.

5 - This was Steve Bruce’s joint-heaviest defeat as a Premier League manager, alongside losing 2-7 vs Chelsea in January 2010 and 0-5 vs Man City in April 2011, while in charge of Sunderland. Dismantled. pic.twitter.com/DzInFrhb1w

Πλέον, οι ελπίδες των οπαδών για αλλαγή έχουν σχεδόν εκμηδενιστεί. Σε μία απίθανη συνέντευξή του τον περασμένο Ιούλιο στην Daily Mail ο Άσλεϊ είχε πει ότι θέλει να είναι ο ιδιοκτήτης της Νιούκαστλ «για πάντα», παρότι χαρακτήριζε τον εαυτό του «αρνητικό» για τον σύλλογο. Κάθε φορά που οι φήμες θέλουν τον σύλλογο να αλλάζει χέρια οι οπαδοί όχι μόνο δεν είναι ενθουσιασμένοι, αλλά τις αντιμετωπίζουν με έντονο σκεπτικισμό. Και η μιζέρια τους έχει γιγαντωθεί φέτος με την πορεία της ομάδας τους, που βρίσκεται στη 19η θέση και το πιθανότερο σενάριο τη θέλει να υποβιβάζεται για τρίτη φορά επί των ημερών του Άσλεϊ.

Το μεγάλο ερώτημα παραμένει. Γιατί ο ιδιοκτήτης με επίσημη ανακοίνωσε έβγαλε τον σύλλογο προς πώληση το 2017 και δεν τον έχει πουλήσει ακόμα. Μέχρι στιγμής έχουν υπογραφεί συμφωνίες, που χάλασαν την τελευταία στιγμή και, πλέον, ο Άσλεϊ μέσω του συνεργάτη του Μπαρνς ζητάει από κάθε ενδιαφερόμενο ρήτρα εμπιστευτικότητας. Ο λόγος είναι τα συνεχή δημοσιεύματα, που σύμφωνα με τον ίδιο κάνουν κακό στις διαπραγματεύσεις. Οι ίδιοι, μάλιστα, τονίζουν ότι απλά δεν έχει φτάσει η κατάλληλη πρόταση. Όχι που να ικανοποιεί τους ίδιους, αλλά να αποτελεί αξιόπιστη πρόταση για τη διασφάλιση του μέλλοντος του συλλόγου.

Η υπόθεση που μάλλον περιπλέκει περισσότερο τα πράγματα είναι η υπόθεση που άνοιξε το 2017 από την εφορία για πιθανή φοροδιαφυγή στη Νιούκαστλ. Όπως και το γεγονός ότι η εταιρεία του Άσλεϊ έχει τα δικαιώματα εμπορίας των προϊόντων του συλλόγου. Θα μπορεί ο νέος ιδιοκτήτης να την τερματίσει και να συμφωνήσει με άλλη εταιρεία ή η συνέχεια της συνεργασίας αποτελεί προαπαιτούμενο; Σύμφωνα με τον Άσλεϊ, ναι. Το μόνο που έχει να κάνει κάποιος είναι να βρει μία εταιρεία, που να προσφέρει καλύτερους οικονομικούς όρους. Παρόλα αυτά, αυτός ο τομέας είναι ένας από τους προβληματικούς των διαπραγματεύσεων.

"It all comes down to one man, one constant through the last decade of absolute misery - and that's Mike Ashley."

There's a sense of déjà vu for #NUFC fans #BBC606 pic.twitter.com/Lp3BSpZZUI

— BBC 5 Live Sport (@5liveSport) September 29, 2019