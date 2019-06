Ο Τζέραρντ γράφει για την αξία του Χέντερσον

Μετά τον θρίαμβο της Λίβερπουλ στον τελικό της Μαδρίτης ο Στίβεν Τζέραρντ αρθρογραφεί στους Times για το πόσο σημαντικός είναι ο Τζόρνταν Χέντερσον σε αυτή την επιτυχία με την πένα του Paul Joyce

«Όταν ο Χέντερσον σήκωσε το τρόπαιο του Champions League το πρώτο πράγμα που ένιωσα ήταν υπερηφάνεια. Περήφανος που η Λίβερπουλ επέστρεψε στην κορυφή της Ευρώπης και ακόμη πιο περήφανος για τον Τζόρνταν, επειδή ξέρω πόσο σκληρά δουλεύει. Ξέρω τις θυσίες που έχει κάνει και την πίεση που έχει νιώσει. Αν έπρεπε να δείξω κάποιον επαγγελματία-πρότυπο στην κορυφή της λίστας θα ήταν ο Τζόρνταν.

Είναι άψογος στον τρόπο ζωής του. Πολλοί δεν βλέπουν τι συμβαίνει στο παρασκήνιο, τη δουλειά που κάνει στο γυμναστήριο, τη διατροφή του. Είναι απλά πρότυπο. Είναι ανιδιοτελής. Δεν βγαίνει στο προσκήνιο επειδή φροντίζει όλους τους υπόλοιπους. Βάζει τον Χέντερσον στην τελευταία θέση.

Όλα αυτά είναι σημαντικά, αλλά πάνω από όλα είναι και παίκτης υψηλού επιπέδου. Μπορείς να τον εμπιστευτείς με την μπάλα, δεν σταματάει να τρέχει, έχει καλή πάσα και τους τελευταίους μήνες έχει φτάσει στο σημείο να βγάζει την Λίβερπουλ στην επίθεση, έχοντας φορμαριστεί στο καλύτερο σημείο της σεζόν. Αυτό είναι το κλειδί.

Δεν πρόκειται να αντέξεις στην Λίβερπουλ αν απλά είσαι καλό παιδί. Όταν αποκτήθηκε από την Σάντερλαντ για 18 εκατ. λίρες το 2011 υπήρχε μεγάλη προσοχή πάνω του, καθώς ήταν ακόμα παιδί. Έφευγε από την πόλη που μεγάλωσε για να έρθει σε έναν τεράστιο σύλλογο όπως η Λίβερπουλ. Πάντα προσπαθούσα να είμαι κοντά του, καθώς ήταν μεγάλη η μεταγραφή.

