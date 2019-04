Ιάγο Άσπας: Θάρρος και καρδιά

«Αfouteza e corazón». Το μότο της Θέλτα είναι στην γαλιθιάνικη διάλεκτο. Κι αν το «corazón», η καρδιά, ακούγεται περισσότερο γνώριμη λέξη, το afouteza, που μεταφράζεται μονολεκτικά ως θάρρος, περιγράφεται ως «η διάθεση ενός που δρα χωρίς φόβο απέναντι στις αντιξοότητες». Δεν υπάρχει πιο τρανό παράδειγμα τούτες τις μέρες σε ολόκληρη τη Γαλικία από τον Ιάγο Άσπας.

Το κλάμα του στην τεράστια νίκη με 3-2 επί της Βιγιαρεάλ συγκλόνισε τον ποδοσφαιρικό πλανήτη, όμως όσοι νόμιζαν ότι το χρέος του 31χρονου εξαντλήθηκε στο «εξάποντο» της 30ης του Μάρτη ήταν γελασμένοι. Ο αγαπημένος Ιάγο του Μπαλαΐδος σηκώθηκε από το φορείο για να πραγματοποιήσει μια υπέρβαση ζηλευτή για κάθε οπαδό, οποιασδήποτε ομάδας. Τρία ματς σε οκτώ μέρες, πέντε γκολ, δύο ασίστ, επτά βαθμοί.

Με σφιγμένα δόντια από τον πόνο, αλλά γυαλισμένα μάτια από το πάθος, ο Άσπας παίρνει πάνω του τη σωτηρία της Θέλτα. Ο ίδιος, άλλωστε, προτιμά να παίζει με αφόρητους πόνους, από το να παρακολουθεί άπραγος: «Απ' έξω, είναι ακόμα πιο ενοχλητικό, γιατί δεν μπορείς να βοηθήσεις. Ομως πρέπει να μείνεις ήρεμος». Στους τρεις μήνες που έλειψε λόγω τραυματισμού, η ομάδα του είχε 10 ήττες σε 12 ματς. Στα 27 συνολικά στην Primera χωρίς εκείνον, έχει χάσει τα 18 και έχει νικήσει μόλις πέντε. Μπαίνοντας να παίξει λίγο πριν τα Χριστούγεννα απέναντι στη Μπαρτσελόνα, η ομάδα του βρισκόταν τρεις βαθμούς από τις θέσεις της Ευρώπης.

Since his return from injury...

7/9 points for @RCCelta

5 goals in 3 games

Out of the relegation zone

Iago Aspas is THE MAN. pic.twitter.com/s8xGFoluKH

— LaLiga (@LaLigaEN) April 7, 2019