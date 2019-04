Στο τέλος, απλά υπάρχει ο Αλκάθερ

Η νίκη επί της Βόλφσμπουργκ ήρθε με δύο γκολ στις καθυστερήσεις. Κάποιοι θα το πουν τύχη (οι αντίπαλοι), άλλοι θα το πουν θέληση (Βάτσκε, Κελ), άλλοι θα το ονομάσουν ποιότητα (Γκέτσε), άλλοι πάλι χαρακτήρα (Τσορκ). Κάποιοι άλλοι θα το πουν απλά «Πάκο». Για 5η φορά στη σεζόν ο Ισπανός κράτησε το καλύτερο για το τέλος, σκοράροντας στις καθυστερήσεις.

Από το ξεκίνημα της σεζόν ο Λουσιέν Φαβρ είχε προειδοποιήσει ότι ύστερα από 2 χρόνια ελάχιστης συμμετοχής με την Μπαρτσελόνα ο Αλκάθερ θα χρειαζόταν πολλές ανάσες. Στην Ντόρτμουντ είχαν προετοιμαστεί και για το ενδεχόμενο τραυματισμών, που φυσικά ήρθαν. Όποτε παίζει, όμως, ο Ισπανός υπάρχει μία άλλη αίσθηση στην επίθεση των Βεστφαλών.

5 – Paco Alcacer (@BVB) is the first player in #Bundesliga history to score 5 goals in the 90th minute in only one season. #BVBWOB pic.twitter.com/dRSvymLodK

— OptaFranz (@OptaFranz) March 30, 2019