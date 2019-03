Ποιος θα υποβιβαστεί από την Premier League;

Μόλις δύο βαθμοί χωρίζουν την 16η από την 18η ομάδα στη βαθμολογία της Premier League και το μεγάλο ερώτημα είναι ποια θα βρεθεί κάτω από τη ζώνη του υποβιβασμού με το τέλος της σεζόν. Φούλαμ και Χάντερσφλιντ έχουν χάσει τη μάχη και σύντομα θα έχουν υποβιβαστεί και μαθηματικά (μπορεί και άμεσα η δεύτερη), οπότε μένει μία θέση κενή για να συμπληρώσει την τριάδα.

Νιούκαστλ, Κρίσταλ Πάλας και Μπράιτον δείχνουν σε πολύ καλύτερη μοίρα και ναι μεν δεν έχουν σωθεί και μαθηματικά, αλλά μπαίνουν στο τελευταίο σημείο της σεζόν με πολύ καλύτερες προϋποθέσεις. Άρα, μας μένουν οι υπόλοιπες...

Σαουθάμπτον (30 βαθμοί)

Ανήκει στο κλισέ «πολύ καλή για να υποβιβαστεί». Καλό το ρόστερ, σωστή η επιλογή με τον Χάζενχουτλ στον πάγκο, αλλά ο Γερμανός προσπαθεί να κάνει το παιχνίδι του με ένα ρόστερ που δεν επέλεξε και ο Χιουζ είχε φέρει σε πολύ κακή κατάσταση. Το μεγαλύτερο πρόβλημά της είναι ότι έχει χάσει τους περισσότερους βαθμούς (20) στην κατηγορία σε παιχνίδια που πήρε το προβάδισμα.

Ένα άλλο μεγάλο πρόβλημα είναι ότι σκοράρει λίγο για τις ευκαιρίες που δημιουργεί. Αν ο Ιγνκς επιστρέψει σε καλή κατάσταση, τότε οι πιθανότητές της θα ανέβουν κατακόρυφα. Μέχρι τότε πρέπει να ποντάρει τα πάντα στους μέσους της (κυρίως στους Γουόρντ-Πράουζ, Χόιμπιεργκ και Ρέντμοντ). Η λογική λέει ότι οι Άγιοι θα δώσουν και του χρόνου το παρών στην Premier League. Θα πρέπει να «αυτοκτονήσουν» για να συμβεί το αντίθετο.

Πιθανότητες υποβιβασμού: 15%

Μπέρνλι (30 βαθμοί)

Η σεζόν έχει αποδειχθεί πολύ δύσκολη για τον Ντάιτς και τους παίκτες του. Λίγο η Ευρώπη, λίγο η περσινή σεζόν, που ήταν τεράστια υπέρβαση, έχουν φέρει πολλά προβλήματα. Κάποια στιγμή η Μπέρνλι έδειξε να βρίσκει τις λύσεις, όμως έπεσε γρήγορα ξανά σε κρίση.

Ήδη έχει δεχθεί 20 γκολ περισσότερα σε σχέση με την περσινή σεζόν και το πιο ανησυχητικό είναι ότι έχει δεχθεί 536 σουτ μέχρι τώρα, με διαφορά τα περισσότερα στην Premier League. Η επιστροφή του Χίτον στην εστία ήταν εντυπωσιακή, όμως δεν θα μπορούσε για πολύ να οδηγεί την ομάδα του στα θετικά αποτελέσματα. Σε συνδυασμό με το γεγονός ότι έχει δημιουργήσει και τις λιγότερες ευκαιρίες (213) κάνουν τα πράγματα πολύ δύσκολα.

Η μεσαία γραμμή θα είναι κλειδί για τις πιθανότητες παραμονής, όμως φτάνει; Η εμπειρία είναι το μεγαλύτερο όπλο της και μπορεί στο τέλος να κάνει και τη μεγάλη διαφορά στη μάχη της παραμονής.

Πιθανότητες υποβιβασμού: 35%

Κάρντιφ (28 βαθμοί)

Και σε ποιον δεν αρέσει το μαχητικό πνεύμα που δείχνει η Κάρντιφ. Το θέμα είναι ότι, πλέον, δεν φτάνει μόνο αυτό. Ο Γουόρνοκ είχε πει στο ξεκίνημα της σεζόν ότι θα είναι θαύμα αν η ομάδα του μείνει στην κατηγορία και αυτή τη στιγμή μοιάζει με θαύμα μόνο και μόνο ότι έχει ακόμα πιθανότητες να τα καταφέρει.

