Eγραψε ιστορία ο Κράμερ (pic)

Το όγδοο μετάλλιο του και τέταρτο χρυσό σε Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες κατέκτησε ο Σβεν Κράμερ. Ο σπουδαίος Ολλανδός πρωταθλητής κυριάρχησε και πάλι στα 5χλμ speed skating με νέο Ολυμπιακό ρεκόρ, 6:09.76. Δεύτερος μετά από μία συναρπαστική μονομαχία που κρίθηκε στα χιλιοστά του δευτερολέπτου ήταν ο Τεντ-Γιαν Μπλέμεν.

Ο κάτοχος του παγκοσμίου ρεκόρ τερμάτισε σε 6:11.616, ενώ ο τρίτος Σβερ Λούντε Πέντερσεν έκανε 6:11.618.

That feeling when you become a four-time Olympic champion. Congrats to @SvenKramer86 for his third 5000m #speedskating #gold medal. #Olympics #PyeongChang2018 pic.twitter.com/JP3LoeKhoL

— Olympics (@Olympics) 11 Φεβρουαρίου 2018