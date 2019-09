Με άλμα στα 8 μέτρα ο Μίλτος Τεντόγλου προκρίθηκε στον τελικό του μήκους στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Ντόχα.

Ο Έλληνας πρωταθλητής με το τρίτο του άλμα έφτασε στα 8μ και "καθάρισε" την υπόθεση πρόκριση για τον τελικό που θ΄αρχίσει το Σάββατο στις 20:40.

Ο Τεντόγλου πέρασε ως 7ος στον πρώτο τελικό της καριέρας του σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.

Το πρώτο του άλμα ήταν στα 7.62μ και το δεύτερο στα 7.67μ. Στον ίδιο προκριματικό ο Χουάν Μιγκέλ Ετσεβαρία προσγειώθηκε στα 8,40μ.

Οι «12» του τελικού: Χουάν Μιγκέλ Ετσεβαρία (Κούβα) 8.40μ, Τζεφ Χέντερσον (ΗΠΑ) 8.12μ, Γιούκι Χασιόκα (Ιαπωνία) 8.07μ, Στέφιν ΜακΚάρτερ (ΗΠΑ) 8.04μ, Σαμαάι Ρούσβαλ (Νοτια Αφρική) 8.01μ, Εουσέμπιο Καθέρες (Ισπανία) 8.01μ, Μίλτος Τεντόγλου (Ελλάδα) 8.00μ, Σουτάρου Σιρογιάμα (Ιαπωνία) 7.94μ, Τόμπιας Μόντλερ (Σουηδία) 7.92μ, Λούβο Μανιόνγκα (Νότια Αφρική) 7.91μ, Γιανάν Γουάνγκ (Κίνα) 7.89μ, Τατζέι Γκέιλ (Τζαμάικα) 7.89μ.

Qualifiers for the long jump final include:

Olympic champion Henderson

World Indoor champion Echevarria

World champion Manyonga

World U20 champion Hashioka

This is going to be #WorldAthleticsChamps pic.twitter.com/Eh27fxdpB7

— IAAF (@iaaforg) September 27, 2019