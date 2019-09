Επίδοση που μάλιστα αποτελεί ρεκόρ σημείωσε στις Βρυξέλλες η Κατερίνα Στεφανιδη, κερδίζοντας στο επί κοντώ το 4ο διαμάντι της στον τελικό του Diamond League το βράδυ της Παρασκευής (06/09).

Εν μέσω βροχής η Ελληνίδα αθλήτρια πραγματοποίησε εντυπωσιακό αγώνα, περνώντας με την πρώτη τα 4.63, 4.70, 4.77 και έφτασε στα 4.83μ που είναι ατομικό ρεκόρ της για το 2019.. Στη συνέχεια μέτρησε δύο άκυρα (4.88) και ολοκλήρωσε τον αγώνα της χωρίς να κάνει άλλη προσπάθεια.

Με τον τρόπο αυτόν η χρυσή πρωταθλήτρια του Ριο έγινε η αθλήτρια με τις περισσότερες νίκες στην ιστορία του Diamond League στο επί κοντώ, προσπερνώντας τη Γερμανία Σίλκε Σπίγελμπεργκ (2011, 2012, 2013) και έχοντας πλέον τέσσερις.

Η Στεφανίδη πριν φτάσει στον τελικό των Βρυξελλών είχε δύο νίκες στη σειρά αγώνων τον Μάιο στη Σανγκάη και στις 18 Αυγούστου στο Μπέρμιγχαμ.

Πλέον την Δευτέρα θ' αγωνιστεί στο Μινσκ στη συνάντηση Ευρώπη - ΗΠΑ, στο τελευταίο της τεστ πριν το Παγκόσμιο.

Ο αγώνας στις Βρυξέλλες ήταν ο 12ος αγώνας της 29χρονης στη θερινή σεζόν, ο δεύτερος πάνω από τα 4,80 μ. και ο πέμπτος πάνω από τα 4,75 μέτρα.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι το 2015 το διαμάντι είχε κερδίσει η Νικόλ Κυριακοπούλου και έτσι η Ελλάδα κυριαρχεί για 5 χρόνια στο Diamond League στο αγώνισμα του επί κοντώ.

