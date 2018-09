Εγκεφαλικό επεισόδιο ο Μάικλ Τζόνσον

Ο κάτοχος τεσσάρων μεταλλίων σε Ολυμπιακούς Αγώνες, που κατέχει ακόμα το ρεκόρ στα 400 μέτρα, ανακοίνωσε ο ίδιος μέσω twitter το πρόβλημα υγείας του.

Ο «πάπιας» έγραψε: «Την προηγούμενη εβδομάδα έπαθα ένα παροδικό ισχαιμικό επεισόδιο ή μίνι εγκεφαλικό επεισόδιο. Τα καλά νέα είναι ότι είμαι πίσω στο σπίτι μου με την οικογένειά μου, καθαρός από οποιαδήποτε καρδιακά ζητήματα και έχω ήδη κάνει μεγάλη πρόοδο στον δρόμο για την πλήρη ανάρρωση».

Last week I rather surprisingly suffered what's known as a Transient Ischemic Attack or mini stroke. The good news is I'm back at home with my family, cleared of any heart issues and have already made great progress on my road to a full recovery.

