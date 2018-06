Άνοιξαν οι εγγραφές για το Spetses mini Marathon 2018!

Παρουσιάζοντας διαρκή ανάπτυξη από το 2011, οπότε και διοργανώθηκε για πρώτη φορά, ο αγώνας αποτελεί πια θεσμό, έχοντας εδραιωθεί στο ετήσιο calendar της ελληνικής και διεθνούς φίλαθλης κοινής γνώμης. Με 27 βραβεία για την προσφορά του στον τουρισμό, τον αθλητισμό και την οικονομία καθώς και 3 βραβεία National Champion από τα παγκοσμίου κύρους European Business Awards, το μεγαλύτερο multisport event αναμένεται και φέτος να ξεπεράσει κάθε προηγούμενο σε συμμετοχές και προσέλευση.

Μέσα από την περιήγηση στην πλήρως ανανεωμένη και λειτουργική ιστοσελίδα www.spetsesmarathon.com, η οποία δημιουργήθηκε σε συνεργασία με την εταιρεία «Shape», οι επισκέπτες μπορούν να ενημερωθούν σχετικά με τις τεχνικές λεπτομέρειες του αγώνα, να επιλέξουν τη διαδρομή τους σε ατομικό ή ομαδικό επίπεδο (Δρομικοί Αγώνες 5χλμ., 10χλμ. και 25χλμ., Κολυμβητικοί Αγώνες 3χλμ. και 5 χλμ., SUP Event by BIC® και Παιδικοί Αγώνες) καθώς και να λάβουν χρήσιμες πληροφορίες όσον αφορά στη διαμονή και μεταφορά από και προς το νησί. Στο πλαίσιο της ανανέωσης περιλαμβάνονται και οι νέες λειτουργίες του Spetses mini Marathon App, που δημιουργήθηκε πέρυσι από τον Digital Application Sponsor της διοργάνωσης, τη WIND, και κατά τη διάρκεια του αθλητικού τριημέρου ήταν το πρώτο αθλητικό app σε downloads στην Ελλάδα!

Η φετινή διοργάνωση πρωτοπορεί και πάλι, μέσω της συνεργασίας της με το Open Water World Tour 2018 (OWWT’ 18) ως το τελευταίο κολυμβητικό event του έτους, συγκεντρώνοντας και πληθώρα αθλητών από τους προηγούμενους σταθμούς του OWWT’ 18, όπως η Ισπανία, η Καλιφόρνια και το Μεξικό! Επιπλέον, και πέρα από τα καθιερωμένα 8 αγωνίσματα, το Spetses mini Marathon εισάγει έναν καινούργιο αγώνα, τον Κολυμβητικό Αγώνα 1,5 χλμ., κατόπιν πολλών περσινών αιτημάτων φίλων της διοργάνωσης που επιθυμούσαν μία πιο μικρή κολυμβητική απόσταση για να τεστάρουν τις δυνάμεις τους στα καταγάλανα νερά των Σπετσών!

Η Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του Spetses mini Marathon, Δρ. Μαρίνα-Λύδα Κουταρέλλη, με αφορμή την έναρξη των εγγραφών, δήλωσε: «Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι για το άνοιγμα των εγγραφών και αναμένουμε ρεκόρ συμμετοχών στη φετινή διοργάνωση! Ως θεσμός των Σπετσών, το Spetses mini Marathon υπόσχεται νέες δυνατές συγκινήσεις για το 2018, προσφέροντας την ευκαιρία σε αθλητές και επισκέπτες να ζήσουν μία μοναδική εμπειρία! Σας περιμένουμε όλους στις Σπέτσες!»

Το Spetses mini Marathon 2018 στηρίζουν:

Χορηγοί του Spetses mini Marathon 2018 είναι η DHL, ο ηγέτης των διεθνών ταχυμεταφορών που με την αξιοπιστία και την ταχύτητά της φροντίζει να βρίσκεται στο νησί έγκαιρα όλο το απαραίτητο υλικό του αγώνα, η HERBALIFE NUTRITION, κορυφαία εταιρεία στον χώρο της διατροφής με προϊόντα πλούσια σε θρεπτικά συστατικά για να υποστηρίξουν τον υγιεινό και δραστήριο τρόπο ζωής, η INTERWETTEN, η πρώτη εταιρεία στο χώρο του Online Gaming, η οποία μπήκε στον κόσμο του διαδικτύου το 1996, ενώ 2 χρόνια αργότερα έγινε και η πρώτη που έκανε την εμφάνισή της στην Ελληνική αγορά, η εταιρεία αθλητικών ειδών UNDER ARMOUR, με τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο του παγκόσμιου αθλητισμού να την προτιμούν για τις προπονήσεις τους, η οποία δίνει την ευκαιρία στους παρευρισκόμενους να δουν και να δοκιμάσουν ρούχα και παπούτσια επίδοσης από την πιο πρόσφατη κολεξιόν και η BIC®, η κορυφαία εταιρία που δραστηριοποιείται στον χώρο των γραφικών, αναπτήρων, ξυριστικών, καλσόν και θαλασσίων σπορ, ενώ η BIC®Sport δίνει τη δυνατότητα στο κοινό να παρακολουθήσει και να δοκιμάσει το άθλημα του SUP και να συμμετάσχει στο Spetses SUP event by BIC®. Μαζί μας είναι και το ARLA PROTEIN, μία πρωτοποριακή σειρά που αποτελείται από τρία ροφήματα γάλακτος, επιδόρπια γάλακτος, cottage cheese και κίτρινο τυρί σε φέτες. Όλα τα προϊόντα της σειράς έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη και χαμηλά λιπαρά, από φυσικά συστατικά και αποτελούν έναν εύκολο τρόπο να ενισχύσετε τον οργανισμό σας, μετά την άσκηση.

Τα ελληνικά ζυμαρικά Melissa, είναι και πάλι χορηγός του Pasta Night, προσφέροντας σε όλους τους παρευρισκόμενους τους απαραίτητους υδατάνθρακες και την ενέργεια που θα χρειαστούν πριν και μετά τους αγώνες, αλλά και απολαυστικές στιγμές χαλάρωσης.

Beauty Partner του 8ου Spetses mini Marathon είναι η Biotherm, που φροντίζει για την ενυδάτωση και την αντηλιακή προστασία των αθλητών και των θεατών με μια σειρά από καινοτόμα -στην τεχνολογία, αλλά και στην υφή- φυσικά προϊόντα. H σύνθεσή τους περιέχει την ευεργετική δύναμη του μοναδικού συστατικού Life Plankton™ που αναβλύζει στα Γαλλικά Πυρηναία Όρη.

Τα Holmes Place, η διεθνής αλυσίδα premium Fitness & Wellness Clubs, για ακόμη μία χρονιά προσφέρουν τις πολύτιμες υπηρεσίες τους στους αθλητές, ως Wellness Partner της διοργάνωσης.

Η κορυφαία εταιρεία τεχνολογικών προϊόντων για το τρέξιμο, την ποδηλασία, την κολύμβηση και όχι μόνο, GARMIN, είναι ο Timing Sponsor των αγώνων.

Υποστηρικτές του αγώνα είναι: το Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΑΥΡΑ, που φροντίζει την ΑΥΡΑ όλων των αγωνιζομένων προσφέροντας σωστή ενυδάτωση στους αθλητές, ο Μακεδονικός Χαλβάς, που χαρίζει δύναμη και ενέργεια σε αθλητές και όχι μόνο, η πρωτοπόρος στην κατηγορία της και Νο1 εταιρεία ειδών αθλητικής διατροφής στον κόσμο GU Energy με τα πολύτιμα ενεργειακά gels, το αθλητικό ισοτονικό ποτό των μεγαλύτερων αθλητικών διοργανώσεων παγκοσμίως, POWERADE, η Coca-Cola, η Α. Ισμαήλος Α.Ε., εξουσιοδοτημένος Διανομέας & Επισκευαστής Μercedes-Benz που προσφέρει τα οχήματα υποστήριξης των αγώνων, η American Marine Axopar, που συμβάλει τα μέγιστα στη διεξαγωγή και επίβλεψη της κολυμβητικής πρόκλησης του διάπλου των Σπετσών, οι κινηματογράφοι ODEON που προβάλουν το διαφημιστικό σποτ του Spetses mini Marathon πριν τις μεγαλύτερες κινηματογραφικές επιτυχίες, η κορυφαία εταιρεία στο χώρο της ασφάλισης MetLife και η DOLE, η εταιρεία φρέσκων φρούτων που φροντίζει για τους αθλητές μας με τη διανομή μπανάνας και φρέσκου ανανά.

Η Hellenic Seaways είναι ο Transportation Partner της διοργάνωσης προσφέροντας έκπτωση 10% σε όλους τους συμμετέχοντες που θα ταξιδέψουν ακτοπλοϊκώς στο νησί.

O Όμιλος ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ, με την υπερσύγχρονη κινητή μονάδα του και την αποστολή εξειδικευμένης ομάδας ιατρών και νοσηλευτών, αναλαμβάνει την ιατρική κάλυψη του αγώνα και όχι μόνο, ενώ η παρουσία της κινητής μονάδας στις Σπέτσες συνδυάζεται και με δράσεις εταιρικής ευθύνης προς την τοπική κοινωνία. Παράλληλα, ναυαγοσωστικές υπηρεσίες παρέχει η LifeguardHellas.

Η LG Electronics Hellas, πρωτοπόρος εταιρεία στο χώρο της τεχνολογίας, πρεσβεύοντας τη φιλοσοφία «Η ζωή είναι ωραία όταν συμμετέχεις», υποστηρίζει για μία ακόμη χρονιά τη διοργάνωση του Spetses mini Marathon ως “Τechnology Ρartner”.

Χορηγός κερασμάτων για ακόμη μία χρονιά θα είναι η Χρυσή Ζύμη που, μαζί με τις γυναίκες του τοπικού Συλλόγου Σπετσών, θα δημιουργήσει παραδοσιακές Σπετσιώτικες συνταγές και θα μας προσφέρει λαχταριστές γευστικές δημιουργίες, καθ’ όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης!

Φορέας Πρωτοβουλιών είναι το Poseidonion Grand Hotel, και αρωγοί του αγώνα ο Εμπορικός Σύλλογος Σπετσών και το Μουσείο Μπουμπουλίνας στις Σπέτσες.

Media Partner της διοργάνωσης είναι η INNEWS.