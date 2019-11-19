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Εξώδικο της ΕΙΟ στον Κακλαμανάκη

Εξώδικο της ΕΙΟ στον Κακλαμανάκη

Εξώδικο της ΕΙΟ στον Κακλαμανάκη

Αυτό αποφάσισε ομόφωνα το ΔΣ της ομοσπονδίας.

Εξώδικο στον Νίκο Κακλαμανάκη θα αποστείλει η ΕΙΟ. 

Αυτή ήταν η ομόφωνη απόφαση της ΕΙΟ και αφορά  τις δηλώσεις του σε βάρος της ομοσπονδίας στην Διαρκή Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής και στα social media. 

 

 

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