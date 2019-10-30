Σ' αγώνα της 6ης ημέρας της Α1 γυναικών ο Ολυμπιακός κέρδισε με 26-5 το Ρέθυμνο στον Πειραιά και παρέμεινε αήττητος στη διοργάνωση.
Η ομάδα του Χάρη Παυλίδη έχει 5 νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια (υπάρχει και ένα ρεπό) και είναι πρώτη στον Α' όμιλο.
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CSKA MOSCOW 39vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 43
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ 0vs
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΑΛΑΜAΤΑ 3vs
ΑΕ ΛAΡΙΣΑΣ 0
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ΑΟ ΚΑΒAΛΑ 2vs
ΟΦΗ 0
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ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ 0vs
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ 0
ZALGIRIS KAUNAS -vs
ZENIT PETERSBURG -
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SAMPDORIA -vs
LECCE -
JUVENTUS -vs
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CSKA MOSCOW 39vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 43
ZALGIRIS KAUNAS -vs
ZENIT PETERSBURG -
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VALENCIA -
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MIAMI HEAT 112vs
ATLANTA HAWKS 97
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DENVER NUGGETS 106vs
DALLAS MAVERICKS 109
ΤΕΛΙΚΟ
LOS ANGELES LAKERS 120vs
MEMPHIS GRIZZLIES 91
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RASTA VECHTA 47
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GAZIANTEP 32vs
BROSE BAMBERG 44
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LIETKABELIS 30vs
TURK TELEKOM 49
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ANTWERP GIANTS 36
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NYMBURK 27
ZARAGOZA -vs
SZOMBATHELY -
SASSARI -vs
FILOU OOSTENDE -
DIJON -vs
HAPPY CASA BRINDISI -
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LOKOMOTIV KUBAN 32vs
TOFAS 28
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DARUSSAFAKA TEKFEN 37vs
UNICS KAZAN 35
BUDUCNOST -vs
OLDENBURG -
LIMOGES -vs
PARTIZAN -
ARKA GDYNIA -vs
GALATASARAY -
MORABANC ANDORRA -vs
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ -
UNICAJA -vs
TRENTO -
VIRTUS BOLOGNA -vs
AS MONACO -
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ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ 0
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ΚΑΛΑΜAΤΑ 3vs
ΑΕ ΛAΡΙΣΑΣ 0
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ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ 0vs
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 3
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ΑΟ ΚΑΒAΛΑ 2vs
ΟΦΗ 0
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LARISA 75vs
DIAGORAS DRIOPIDEON 95
IBB POLONIA LONDON -vs
HAOK MLADOST -
Πέμπτη νίκη σε ισάριθμους αγώνες για την ομάδα του Πειραιά.
Σ' αγώνα της 6ης ημέρας της Α1 γυναικών ο Ολυμπιακός κέρδισε με 26-5 το Ρέθυμνο στον Πειραιά και παρέμεινε αήττητος στη διοργάνωση.
Η ομάδα του Χάρη Παυλίδη έχει 5 νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια (υπάρχει και ένα ρεπό) και είναι πρώτη στον Α' όμιλο.