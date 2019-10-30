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Ο Ολυμπιακός κέρδισε με 26-5 το Ρέθυμνο

Ο Ολυμπιακός κέρδισε με 26-5 το Ρέθυμνο

Ο Ολυμπιακός κέρδισε με 26-5 το Ρέθυμνο

Πέμπτη νίκη σε ισάριθμους αγώνες για την ομάδα του Πειραιά.

Σ' αγώνα της 6ης ημέρας της Α1 γυναικών ο Ολυμπιακός κέρδισε με 26-5 το Ρέθυμνο στον Πειραιά και παρέμεινε αήττητος στη διοργάνωση. 

Η ομάδα του Χάρη Παυλίδη έχει 5 νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια (υπάρχει και ένα ρεπό) και είναι πρώτη στον Α' όμιλο. 

 

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