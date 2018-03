«Οι οπαδοί μας θα είναι εκεί όπως πάντα»

@alexandra.asimaki7 Περιμένουμε ότι οι οπαδοί μας θα είναι την Παρασκευή εκεί όπως πάντα. Τους καλούμε όλους κοντά μας για να πάρει «φωτιά» το Παπαστράτειο. #Olympiacossfp #WaterpoloWomen #LENEuroleague

A post shared by Olympiacos Piraeus (@olympiacossfp) on Mar 15, 2018 at 6:25am PDT