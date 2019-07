Gwangju 2019: Η Ρωσία επέστρεψε... (vids)

Μπορεί οι Αμερικανοί να πέτυχαν δυο παγκόσμια ρεκόρ στα ημιτελικά της 6ης ημέρας στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Γκουανγκζού αλλά το ... θέμα της ημέρας είναι η επιστροφή των Ρώσων.

Στους τελικούς της Παρασκευής τα μέλη της ρωσικής ομάδας κέρδισαν 3 χρυσά και 1 ασημένιο μετάλλιο και έδειξαν πως... επέστρεψαν!

Στα 200μ ύπτιο ο Εβγκένι Ρίλοφ στα 200μ. ύπτιο, κέρδισε το χρυσό με 1:53.40 και υπερασπίστηκε τον τίτλο του ενώ στα 200μ πρόσθιο ο Άντον Τσούπκοφ πήρε το χρυσό με 2.06.12 που είναι νέο παγκόσμιο ρεκόρ!

Ο Ρώσος κατέρριψε το 2:06.67 που είχε ο Ιάπωνας Ιπέι Γουατανάμπε από τις 28 Ιανουαρίου 2017 στο Τόκιο και διατήρησε τον τίτλο που κέρδισε στη Βουδαπέστη το 2017. Στις γυναίκες και στα 200μ πρόσθιο κυριάρχησε η Ρωσίδα Γιούλια Εφίμοβα με 2:20.17, κατακτώντας τον τρίτο συνολικά (και δεύτερο συνεχόμενο) παγκόσμιο τίτλο της σε αυτό το αγώνισμα.

Στα 100μ ελεύθερο η Σιμόν Μάνιουελ πέτυχε ρεκόρ Αμερικής με 52.04 και κατέκτησε ξανά το χρυσό μετάλλιο!

Στο ομαδικό αγώνισμα της ημέρας, η Αυστραλία επικράτησε και στα 4Χ200μ. ελεύθερο ανδρών και έκανε το 4/5 στις «σκυταλοδρομίες» που έχουν διεξαχθεί ως τώρα στη Γκουανγκζού.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα των τελικών της 6ης ημέρας:

ΑΝΔΡΕΣ

200μ. ύπτιο

1. Εβγκένι Ρίλοφ (Ρωσία) 1:53.40

2. Ράιαν Μέρφι (ΗΠΑ) 1:54.12

3. Λιουκ Γκρίνμπανκ (Μ. Βρετανία) 1:55.85

4. Ράντοσλαβ Καβέτσκι (Πολωνία) 1:56.37

5. Ριοσούκε Ίριε (Ιαπωνία) 1:56.52

6. Τζέικομπ Πέμπλεϊ (ΗΠΑ) 1:56.72

7. Άνταμ Τέλεγκντι (Ουγγαρία) 1:56.86

8. Μάρκους Θορμέγερ (Καναδάς) 1:58.50

200μ. πρόσθιο

1. Άντον Τσούπκοφ (Ρωσία) 2:06.12 (Παγκόσμιο ρεκόρ)

2. Μάθιου Γουίλσον (Αυστραλία) 2:06.68

3. Ιπέι Γουατανάμπε (Ιαπωνία) 2:06.73

4. Ζακ Στάμπλετι-Κουκ (Αυστραλία) 2:07.36

5. Μάρκο Κοχ (Γερμανία) 2:07.60

6. Άντριου Ουίλσον (ΗΠΑ) 2:08.10

7. Ντμίτρι Μπαλάντιν (Καζακστάν) 2:08.25

8. Έρικ Πέρσον (Σουηδία) 2:08.39

4Χ200μ. ελεύθερο

1. Αυστραλία 7:00.85 (ρεκόρ Ωκεανίας)

(Λιούις, Τσάλμερς, Γκράχαμ, Χόρτον)

2. Ρωσία 7:01.81

(Ντόγκβαλιουκ, Βεκοβίστσεφ, Κράσνιχ, Μαλιούτιν)

3. ΗΠΑ 7:01.98

(Σέλισκαρ, Πιερόνι, Απλ, Χάας)

4. Ιταλία 7:02.01

5. Μεγάλη Βρετανία 7:02.04

6. Κίνα 7:04.74

7. Βραζιλία 7:07.64

8. Γερμανία 7:07.65

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

100μ. ελεύθερο

1. Σιμόν Μάνιουελ (ΗΠΑ) 52.04 (ρεκόρ Αμερικής)

2. Κέιτ Κάμπελ (Αυστραλία) 52.43

3. Σάρα Σιέστρεμ (Σουηδία) 52.46

4. Έμα ΜακΚίον (Αυστραλία) 52.75

5. Τέιλορ Ρακ (Καναδάς) 53.03

6. Φέμκε Χέεμσκερκ (Ολλανδία) 53.05

7. Μάλορι Κάμερφορντ (ΗΠΑ) 53.22

8. Φρέγια Άντερσον (Μ.Βρετανία) 53.44

200μ. πρόσθιο

1. Γιούλια Εφίμοβα (Ρωσία) 2:20.17

2. Τατιάνα Σενμέικερ (Ν.Αφρική) 2:22.52

3. Σίντνεϊ Πίκρεμ (Καναδάς) 2:22.90

4. Σιγουέν Γε (Κίνα) 2:23.15

5. Μόλι Ρένσο (Μ.Βρετανία) 2:23.78

6. Κέλσι Λόρεν Γουόγκ (Καναδάς) 2:25.14

7. Φανί Λεκλουίζ (Βέλγιο) 2:25.23

8. Κέιλιν Κόρμπετ (Ν.Αφρική) 2:26.62

If a swimmer can choose a lane for a World Championship final, there are not too many that would choose Lane 1. USA’s defending World Champion, Simone Manuel, doesn’t seem to care which lane she has, and her winning swim is our SAMSUNG Play of the Day. #FINAGwangju2019 pic.twitter.com/1ZR6yJnBsy — FINA (@fina1908) July 26, 2019

The race of the evening! Anton Chupkov clawing his way back into contention down the final thirty of the Men’s 200m Breaststroke to defend his title in a new WORLD RECORD time of 2:06.12! https://t.co/bEozhdW5qV #FINAGwangju2019 #Swimming pic.twitter.com/F4VLPFEFQH — FINA (@fina1908) July 26, 2019