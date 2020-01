Back to back πρωταθλήτρια Ευρώπης στο χάντμπολ η Ισπανία (pics&vids)

Μετά από το 2018 η Ισπανία κερδίζει το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα χάντμπολ ανδρών και το 2020.

Η ομάδα της Ιβηρικής χερσονήσου επικράτησε στον τελικό που διεξήχθη μπροστά στα 17,769 θεατές με 22-20 της Κροατίας και παρέμεινε στην κορυφή της Ευρώπης.

Η Ισπανία έφτασε τα 8 μετάλλια αφού έχει πλέον 2 χρυσά, 4 ασημένια και 2 χάλκινα.

Το χάλκινο μετάλλιο πήρε η Νορβηγία η οποία κέρδισε με 28-20 της Σλοβενίας.

Το Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα φιλοξενήθηκε από τις 9 έως τις 26/1 σε Αυστρία, Σουηδία και Νορβηγία.

CAMPEONES! @RFEBalonmano win their second EHF EURO #ehfeuro2020 #dreamwinremember pic.twitter.com/MSxIBttfek

The end of a long and successful campaign for @RFEBalonmano , celebrated properly! #ehfeuro2020 #dreamwinremember pic.twitter.com/vz9HZGeB2m

— EHF EURO (@EHFEURO) January 26, 2020