Το πρόγραμμα αυτό εκπονείται ως απόρροια της βράβευσης της Προέδρου του Συλλόγου Ελλήνων Ολυμπιονικών και Αργυρής Ολυμπιονίκη της Υδατοσφαίρισης κας Βούλας Κοζομπόλη με το «IOC Women and Sport Award for Europe 2015», η οποία είναι η εμπνεύστρια του εν λόγω προγράμματος και διεξάγεται με την συνεργασία και την υποστήριξη της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής (ΔΟΕ) , της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής (ΕΟΕ) και φυσικά του Συλλόγου Ελλήνων Ολυμπιονικών (ΣΕΟ).

Η Ομοσπονδία Χειροσφαιρίσεως Ελλάδος είναι η πρώτη Αθλητική Ομοσπονδία που συνεργάζεται με το Make Place For One More Woman, για την προαγωγή του γυναικείου αθλητισμού.

Για την καμπάνια του συγκεκριμένου προγράμματος θα δημιουργηθεί τηλεοπτικό σποτ, με τα γυρίσματα να πραγματοποιούνται στο γήπεδο χάντμπολ του ΟΑΚΑ.

Σε αυτά συμμετείχαν οι διεθνείς αθλήτριες του χάντμπολ Μάγδα Κεπεσίδου, Βάσω Σκάρα, Φραγκούλα Παπανικολάου, Έλσα Μάστακα, Ολυμπία Ανδρίτσου, Κατερίνα Βαφειάδου και Άντζελα Καρέλα.

Χειροσφαίριση και Make Place For One More Woman ενώνουν τις δυνάμεις τους.

Stay tuned…