Νίκησε τέσσερις φορές τον καρκίνο και επέστρεψε στο NFL! (vids)

Ο 20χρονος αθλητής, αποδείχθηκε τρομερά σκληρό καρύδι και ύψωσε ανάστημα σαν παλικάρι απέναντι στην αρρώστια, την οποία και κατάφερε να νικήσει τέσσερις φορές!

Όσο κι αν «έπεσε», άλλο τόσο και ακόμα παραπάνω κατάφερε να «σηκωθεί» στη ζωή και να επιστρέψει στο γήπεδο, για να παίξει NFL και να γίνει κυρίαρχος της ζωής.

Η αγκαλιά με τον προπονητή του, είχε λόγο που ήταν τόσο δυνατή... «Ο μοναδικός κόουτς που μου έδωσε ευκαιρία. Είναι δύσκολο να περιγράψω όλα όσα σημαίνει για εμένα ο κόουτς Φλεκ» ανέφερε ο Ο'Μπράιεν...

Four-time cancer survivor Casey O'Brien got his first career hold today for Minnesota, and it was priceless

(via @BigTenNetwork) pic.twitter.com/2VDHnssXtV

— SI College Football (@si_ncaafb) October 19, 2019