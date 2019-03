Ολυμπιακός: «Ο αθλητισμός είναι για όλους» (pics)

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το Σάββατο (2.3) στο "Γ. Καραϊσκάκης" η ημερίδα του ΟΣΦΠ με θέμα "Αθλητισμός για όλους".

Στην ημερίδα της οποίας συντονίστρια ήταν η Γ.Γ του ΟΣΦΠ Χριστίνα Τσιλιγκίρη αναλύθηκαν ενδιαφέροντα θέματα και δόθηκε μεγάλη έκταση στα άτομα με ειδικές ικανότητες και την πρόσβαση τους στον αθλητισμό αλλά και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητα τους.

Αναλυτικά το Δελτίο Τύπου του ΟΣΦΠ:

«Ο Ολυμπιακός διοργάνωσε το Σάββατο 2 Μαρτίου μια εξαιρετική Ημερίδα με θέμα «Αθλητισμός για Όλους» υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, των Γιατρών του Κόσμου, της Unesco Νοτίων Προαστίων, του Ιδρύματος «Μ. Κόκκορη», της εταιρείας C.J.T. και του Εκπαιδευτικού Ομίλου Ξυνή. Η συγκεκριμένη Ημερίδα έλαβε χώρα στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών προγραμμάτων Erasmus+ Sports For Different Heroes και My Olympic Experience τα οποία αποσκοπούν στην προώθηση του αθλητισμού για όλους και ιδιαίτερα ατόμων με ειδικές ανάγκες. Η εκδήλωση αφορούσε την έγκαιρη ενημέρωση καθώς και την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης σχετικά με τη σημασία και τα οφέλη του αθλητισμού στην ζωή ατόμων με ειδικές ανάγκες και της τρίτης ηλικίας με σκοπό την προβολή του καθοριστικού του ρόλου στην κοινωνικοποίηση αυτών των κοινωνικών ομάδων και την αύξηση της φυσικής δραστηριότητας.

Τσιλιγκίρη: «Ο Ολυμπιακός είναι κοντά στις ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες»

Σχετικά με την Ημερίδα, η Γενική Γραμματέας του Ολυμπιακού, κυρία Χριστίνα Τσιλιγκίρη δήλωσε: «Βρισκόμαστε σήμερα εδώ για την ημερίδα που διοργανώνουμε με θέμα τον αθλητισμό για όλους. Θα σας κάνω μια σύντομη ενημέρωση γιατί έχουν έρθει οι εξέχοντες ομιλητές και οι διεργασίες του συνεδρίου θα κρατήσουν μέχρι το μεσημέρι, τόσο για τους δημοσιογράφους όσο και για το κοινό το οποίο έχει ξεκινήσει να έρχεται και θα έρχεται κατά τη διάρκεια της ημέρας. Η Ημερίδα έχει θέμα «Αθλητισμός για όλους» γιατί ακριβώς θέλουμε να προσεγγίσουμε και να αγγίξουμε πτυχές του αθλητισμού διαφορετικές από αυτές που είναι γνωστές στον κόσμο.

Οι πτυχές αυτές του αθλητισμού έχουν να κάνουν σχέση με ιδιαίτερες κοινωνικές ομάδες. Ιδιαίτερες κοινωνικές ομάδες που σήμερα δεν θα τις αντιμετωπίσουμε υπό το πρίσμα των ιδιαίτερων ικανοτήτων που σίγουρα και έχουν αναπτύξει αυτοί οι άνθρωποι τις ιδιαίτερες ικανότητες. Αλλά υπό το πρίσμα των πραγματικών προβλημάτων που έχουν και προσπαθώντας να αντιμετωπίσουμε, να δούμε και να ανοίξουμε τα μάτια και το μυαλό όσων είναι σήμερα εδώ αλλά και όλων όσων θα λάβουν το μήνυμα ότι οι άνθρωποι με ειδικές ανάγκες, τα άτομα με ειδικές ανάγκες, έχουν ειδικές ανάγκες. Θα δούμε λοιπόν πως ο αθλητισμός μπορεί να βοηθήσει αυτούς τους ανθρώπους, θα δούμε παραδείγματα ανθρώπων και θα τιμήσουμε ανθρώπους οι οποίοι αυτές τις ειδικές ανάγκες κατάφεραν να το κάνουν ειδικές δεξιότητες.

Είναι πολύ μεγάλη μας χαρά που μας δόθηκε η ευκαιρία μέσα από τα προγράμματα Εrasmus και μέσα από τον Ολυμπιακό ο οποίος τα τέσσερα τελευταία χρόνια δραστηριοποιείται στα προγράμματα κοινωνικού χαρακτήρα στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα, να μπορέσουν να αγκαλιαστούν αυτές οι ιδιαίτερες κοινωνικές ομάδες. Σήμερα θα μιλήσουμε εκτός αυτού και για ένα ακόμη πάρα πολύ σημαντικό θέμα, το οποίο θα είναι και μια από τις εισηγήσεις που θα κάνουμε στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα τον επόμενο μήνα, πως ο αθλητισμός μπορεί να βοηθήσει τα άτομα τρίτης ηλικίας, τα άτομα τα οποία έχουν συνταξιοδοτηθεί ή κατά μια γενική ομολογία στα αγγλικά «Golden Age».

Η κοινωνικοποίηση αυτών των ανθρώπων έχει να κάνει σχέση και πάλι όχι μόνο μέσα από τον αθλητισμό και μέσα από την άσκηση, αλλά κατά πόσο ο αθλητισμός μπορεί πραγματικά να προσφέρει κοινωνικοποίηση. Κοινωνικοποίηση τόσο για τα άτομα με ειδικές ανάγκες όσο και για τα άτομα της τρίτης ηλικίας δεν είναι μόνο να βγουν και να παίξουν, να αθληθούν μέσα σε μια ομάδα, είναι η δυνατότητα που τους δίνεται μέσα από έναν σύλλογο και από την συμμετοχή τους μέσα από διοικητικά θέματα ενός συλλόγου να μπορέσουν να ξανά δραστηριοποιηθούν, για τα άτομα της τρίτης ηλικίας, αλλά και για τα άτομα με ειδικές ανάγκες να κοινωνικοποιηθούν. Ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα που αφορά τα άτομα με ειδικές ανάγκες είναι τα άτομα με νοητική υστέρηση. Τα άτομα με νοητική υστέρηση έχουν μια ιδιομορφία σε σχέση με τη γενική κατηγορία των ατόμων με ειδικές ανάγκες και η ιδιομορφία που έχουν είναι ότι δεν έχουν λόγο.

Όταν λέω ότι δεν έχουν λόγο, είναι ότι οι ίδιοι δεν μπορούν να εκφράσουν τις ανάγκες τους για να μπορέσουμε να κατηγοριοποιήσουμε και να μπορέσουμε να πούμε ποιες είναι αυτές οι ειδικές ανάγκες. Θεωρώντας λοιπόν ότι η κοινωνία μας δεδομένων ότι οι εγκαταστάσεις και ο τρόπος ο οποίος προσεγγίζει τα άτομα με νοητική υστέρηση δεν είναι σε ικανοποιητικό επίπεδο, θα μπορέσουμε καταρχήν σήμερα να αποκωδικοποιήσουμε ποιες είναι αυτές οι ειδικές ομάδες των ατόμων με νοητική υστέρηση. Μιλάμε για άτομα τα οποία έχουν ιδιαίτερα προβλήματα, έχουν προβλήματα επικοινωνίας, βασικό πρόβλημα για να μπορέσουν να ενταχθούν σε μια ομάδα και μέσα από αυτή την ομάδα αντίστοιχα να μπορέσουν να κοινωνικοποιηθούν. Θα ήθελα λοιπόν να ξεκινήσουμε τις διεργασίες του συνεδρίου, καταρχήν καλώντας ένα από τα μέλη και έναν από τους βασικούς συνεργάτες στα προγράμματα τα οποία μετέχει ο Ολυμπιακός τον κ. Μπόγιαν Μιγιάτοβιτς ο οποίος είναι υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων της Χασκ Μλάντοστ, και θα προσεγγίσει το πρώτο θέμα που είναι ο αθλητισμός για άτομα με ειδικές ανάγκες».

Η Ημερίδα περιελάμβανε ομιλίες ιδιαίτερου ενδιαφέροντος και ποικίλου περιεχομένου ανθρώπων με εμπειρία στον αθλητισμό, στην περίθαλψη Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, στην διοργάνωση αθλητικών δραστηριοτήτων για τα άτομα αυτά και στην διεξαγωγή σχετικών επιστημονικών ερευνών. Τον «χορό» των ομιλιών άνοιξε η Γενική Γραμματέας του Ολυμπιακού, κυρία Χριστίνα Τσιλιγκίρη η οποία τόνισε την σπουδαίοτητα προώθησης του αθλητισμού σε κάθε κοινωνική ομάδα και ιδιαίτερα σε άτομα με ειδικές Ανάγκες όπως νοητική υστέρηση και αυτισμό καθώς και σε άτομα τρίτης ηλικίας.

Ο Υπεύθυνος Διεθνών Σχέσεων της Χασκ Μλάντοστ, κύριος Μπόγιαν Μιγιάτοβιτς παρουσίασε κάποιες καινοτόμες ιδέες σχετικά με την κοινωνική ενσωμάτωση ατόμων με ειδικές ανάγκες μέσω του αθλητισμού. Στην συνέχεια, η Πρόεδρος της UNESCO Νοτίων Προαστίων, κυρία Αναστασία Κοκολέτσιου μίλησε για την στήριξη της Οργάνωσης σε πρωτοβουλίες που αφορούν τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Ο Πρόεδρος Επιτροπής και Υπεύθυνος Αθλητισμού Unesco Νοτίων Προαστίων, Διευθυντής Αθλητικού τομέα Εκπαιδευτικού Ομίλου Ξυνή και Γενικός Γραμματέας Συνδέσμου Βετεράνων Ολυμπιακού, κύριος Αντώνης Γλύκας αναφέρθηκε στην σημασία ανάληψης τέτοιων πρωτοβουλιών από τον μεγαλύτερο πολυαθλητικό σύλλογο σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ο Πρόεδρος του Εκπαιδευτικού Ομίλου Ξυνή, κύριος Σοφοκλής Ξυνής παρουσίασε το έργο του Ομίλου σχετικά με την υλοποίηση κοινωνικών και αθλητικών δράσεων για όλους.

Η Γενική Γραμματέας Levski Sport For All και η Πρόεδρος της Ένωσης Ευρωπαϊκών Πολυαθλητικών Συλλόγων, κυρία Vanina Milanova μίλησε για τις κοινωνικές δράσεις της Λέφσκι Σόφιας για ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και Άτομα με Ειδικές Ανάγκες. Μια ενδιαφέρουσα προσέγγιση ήταν, επίσης του Προέδρου του Ελληνικού Κολλεγίου Οφθαλμολογία και Καθηγητή Οφθαλμολογίας στο Weill Cornell, κυρίου Ιωάννη Ασλανίδη σχετικά με τους αθλητές με δυσλεξία. Η Τεχνική Σύμβουλος της Ε.Γ.Ο., κυρία Φωτεινή Μέλλου αναφέρθηκε στα οφέλη της Γυμναστικής για όλους ενώ η Κλινική Ψυχολόγος, κυρία Ανθή Παπαϊωάννου τόνισε την επίδραση του αθλητισμού στην ψυχολογική κατάσταση των ατόμων με ειδικές ανάγκες.

Στην συνέχεια, ο συνεργάτης του Ιδρύματος «Μ. Κόκκορη», παρουσίασε το έργο του ιδρύματος σχετικά με την περίθαλψη ατόμων με νοητική υστέρηση ενώ ο προπονητής του σωματείου “Sailability Hellas”, Κύριος Ιάκωβος Κικιανής μίλησε για την ανάπτυξη του αθλήματος της ιστιοπλοϊας για άτομα με αναπηρία. Το δεύτερο μέρος της Ημερίδας ξεκίνησε με τον χαιρετισμό της Προέδρου ΟΠΑΝ, κυρίας Σταυρούλας Αντωνάκου η οποία αναφέρθηκε στο έργο του Δήμου Πειραιά και στην ανάγκη για περισσότερες ανάλογες πρωτοβουλίες με αυτές του Ολυμπιακού.

Η κυρία Μαρία Καλαγιά, μέλος του Δ.Σ. των Γιατρών του Κόσμου πραγματοποίησε μια ψυχολογική προσέγγιση του αθλητισμού στα άτομα με ειδικές ικανότητες. Στην συνέχεια της εκδηλώσης, ακολούθησε η ομιλία του Προέδρου της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας, κυρίου Ισίδωρου Κούβελου σχετικά με τις Ολυμπιακές Αξίες και την σημασία της προώθησης του αθλητισμού για όλους. Η Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, κυρία Γιώτα Αντωνοπούλου έκανε ιδιαίτερη μνεία στην σημασία του αθλητισμού για άτομα με αναπηρία ενώ ο Υποψήφιος Διδάκτορας, κύριος Κωνσταντίνος Κορωνιός μίλησε για τον ρόλο του αθλητισμού στην κοινωνικοποίηση της τρίτης ηλικίας. Οι ομιλίες έκλεισαν με τον λόγο της καθηγήτριας ειδικής φυσικής αγωγής κυρίας Ασημίνας Ταλάντης σχετικά με τις προοπτικές ανάπτυξης των αθλητικών events στην τρίτη ηλικία.

Όλοι οι ομιλητές επισήμαναν την ανάγκη για περισσότερες πρωτοβουλίες σχετικά την προώθηση του αθλητισμού για όλους κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά και δίνοντας συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό τόσο για τις κοινωνικές και αθλητικές του δράσεις στο επίπεδο των Erasmus+ προγραμμάτων όσο και για την διοργάνωση της εν λόγω Ημερίδας.

Εκτός από το κομμάτι των ομιλιών, οι άνθρωποι του Ολυμπιακού τίμησαν με αναμνηστική πλακέτα για την πολύτιμη και πολυετή προσφορά τους στον αθλητισμό τον Παραολυμπιονίκη του παραολυμπιακού αθλήματος μπότσια και υποψήφιο για κορυφαίος αθλητής με αναπηρία στον κόσμο για το 2018, κύριο Γρηγόρη Πολυχρονίδη, τους αθλητές του αθλητικού σωματείου “Sailability Hellas”, τον Πρόεδρο της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας, κύριο Ισίδωρο Κούβελο και την Πρόεδρο του ΟΠΑΝ-Δημοτική Σύμβουλο Πειραιά, Ολυμπιονική και Παγκόσμια Πρωταθλήτρια στο πόλο γυναικών, κυρία Σταυρούλα Άντωνάκου.

Tην εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους, η πρώην Υπουργός και Βουλευτής, κυρία Σοφία Βούλτεψη, η υποψήφια Βουλευτής νοτίου τομέα Αθηνών, κυρία Ρένα Βασιλάκη, η Αντιδημάρχος και υποψήφια Δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου, κυρία Βίκυ Ανδρικοπούλου, η Πρόεδρος του ΟΠΑΝ/Δημοτική Σύμβουλος Πειραιά και υποψήφια περιφερειακή Σύμβουλος, κυρία Σταυρούλα Αντωνάκου καθώς και η αρχηγός του τμήματος πόλο γυναικών του Ολυμπιακού και υποψήφια Δημοτική Σύμβουλος, κυρία Φιλιώ Μανωλιουδάκη».