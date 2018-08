Τα 10 πράγματα που πρέπει να γνωρίζεις για το «Navarino Challenge 2018» (pics & vids)

Στo φετινό #NavarinoChallenge θα ζήσουμε την εμπειρία ενός ακόμη Ολυμπιακού αθλήματος, του #BeachVolley, με την παρουσία ενός από τα μεγαλύτερα και ιστορικότερα πρόσωπα του ελληνικού, αλλά και διεθνούς βόλεϊ, του Μιχάλη Τριανταφυλλίδη, ο οποίος τόνισε: «Θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό ότι το beach volley συμπεριλαμβάνεται φέτος στο πρόγραμμα μιας ήδη πολύ πετυχημένης διοργάνωσης, όπως είναι το Navarino Challenge. Από την πλευρά μου θεωρώ ότι θα έχουμε την καλύτερη δυνατή οργάνωση τόσο στο τουρνουά beach volley “King & Queen Beach Volley”, καθώς και στα προπονητικά μαθήματα του beach volley. Εύχομαι να καθιερωθεί και να γίνει κομμάτι της πετυχημένης διοργάνωσης». This year in Navarino Challenge we will live the experience of another major Olympic sport such as beach volley, with the presence of one of the biggest and most historic athletes of Greek as well as international volleyball, Michalis Triantafyllidis. As he said: “I find it very important that beach volley is included this year in the program of an already very successful event, such as the Navarino Challenge. For my part, I think we will have the best possible organization at both the beach volleyball tournament “King & Queen Beach Volley” and the beach volleyball training courses. I hope it will become a part of the successful organization”. http://www.peoplegreece.com/article/navarino-challenge-zise-tin-apoliti-empiria-tis-korifeas-diorganosis-athlitikou-tourismou/ @costanavarino #costanavarino #volleyball #sportstourism @mtriant @triantafyllidisbeacharena

