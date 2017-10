Πανέμορφο θέαμα και ανατροπές στο Red Bull Art of Motion

Ο πρωτοεμφανιζόμενος Ουκρανός Alexander Titarenko έκανε την ανατροπή, καταλαμβάνοντας την πρώτη θέση του βάθρου με 418 βαθμούς, κερδίζοντας ταυτόχρονα το βραβείο για το Best Trick by CU. Στη 2η θέση ακολούθησε ο Nate Weston από την Αμερική, με τον Έλληνα Δημήτρη Κυρσανίδη να επανέρχεται στο βάθρο των νικητών, αυτή τη φορά στη 3η θέση. Best Female του διαγωνισμού, η Aleksandra Shevchenko από τη Ρωσία.

«Ακόμα δεν μπορώ να το πιστέψω! Ξεκίνησα ελπίζοντας απλά να προκριθώ στον Onsite Qualifier και ξαφνικά όλος ο κόσμος μου έδινε συγχαρητήρια για τη φετινή μου νίκη. Είναι τιμή να βρίσκομαι ανάμεσα στους κορυφαίους αθλητές του κόσμου. Είμαι απλά συγκλονισμένος!» λέει ο Alexander.

Οι 18 αθλητές, που απαθανατίστηκαν από την CANON, πρωτοπόρα στο χώρο της απεικόνισης, παρουσίασαν περίπλοκα tricks, flips και εντυπωσιακά άλματα, στην προσπάθεια τους να βρεθούν στο μεγάλο Τελικό.

«Χαίρομαι που βρίσκομαι και πάλι μεταξύ των πρώτων. Ήταν πολύ δύσκολο, καθώς το επίπεδο ανεβαίνει κάθε χρονιά και είμαι ευγνώμων που ολοκλήρωσα το run μου όπως το είχα φανταστεί.» αναφέρει το καμάρι της Ελλάδας, Δημήτρης Κυρσανίδης.

Η Σαντορίνη χτύπησε για 7η χρονιά στους ρυθμούς του Red Bull Art of Motion και συγκέντρωσε την παγκόσμια elite του freerunning από 13 διαφορετικές χώρες, μπροστά σε περισσότερους από 2.500 θεατές που παρακολούθησαν από απόσταση αναπνοής το ιπτάμενο υπερθέαμα.

Ο μεγάλος Τελικός, τον οποίο υποστήριξε η ΕΚΟ, η μεγαλύτερη ελληνική εταιρεία καυσίμων, φιλοξενήθηκε στα ξενοδοχεία της Οίας, Fanari Villas και Golden Sunset Villas.