Το Spetses mini Marathon επιστρέφει και ψηφιακά!

Παρουσιάζοντας διαρκή ανάπτυξη από το 2011, οπότε και διοργανώθηκε για πρώτη φορά, ο αγώνας αποτελεί πια θεσμό έχοντας εδραιωθεί στο ετήσιο calendar της ελληνικής και διεθνούς φίλαθλης κοινής γνώμης. Με 27 βραβεία για την προσφορά του στον τουρισμό, τον αθλητισμό και την οικονομία καθώς και 2 βραβεία National Champion από τα παγκοσμίου κύρους European Business Awards , το μεγαλύτερο multi - sport event αναμένεται και φέτος να ξεπεράσει κάθε προηγούμενο σε συμμετοχές και προσέλευση.

Η φετινή διοργάνωση πρωτοπορεί, για άλλη μία φορά, μέσω του Spetses mini Marathon App , που δημιουργήθηκε από την Grand Sponsor & Telecoms Provider WIND Hellas και ανακοινώθηκε κατά τη διάρκεια της επιτυχημένης συνέντευξης Τύπου που διοργανώθηκε στα NOVACINEMA ODEON ΜΑΡΟΥΣΙ στις 18 Σεπτεμβρίου. Το app διατίθεται δωρεάν και δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες να κάνουν livestreaming , να παρακολουθούν τους φίλους τους καθώς και να ενημερώνονται για τις διαδρομές, το πρόγραμμα και τα νέα της διοργάνωσης in real time .

Το Spetses mini Marathon παραδοσιακά προσελκύει παγκοσμίου φήμης αθλητές που δίνουν άλλη διάσταση στη διοργάνωση και η φετινή χρονιά δεν θα μπορούσε να αποτελέσει εξαίρεση. Έτσι, φέτος αναμένεται να δώσουν το «παρών» ο χάλκινος ολυμπιονίκης του Ρίο Παναγιώτης Μάντης , οι Πρωταθλήτριες Ευρώπης στην Ιστιοπλοϊα Μαρία Μπόζη και Ραφαηλίνα Κλωναρίδου , ο Σύλλογος Ελλήνων Ολυμπιονικών , ο Γιάννης Δρυμωνάκος , ο Δημήτρης Κουλούρης , ο Στέφανος Δημητριάδης , η Νόρα Δράκου , ο Χρήστος Χαρατάσος , ο κορυφαίος έλληνας Μαραθωνοδρόμος Χριστόφορος Μερούσης της # TeamGarminGreece , καθώς και οι καταξιωμένοι Μαραθωνοδρόμοι Γιώργος Σίκαλος και Δημήτρης Κορολόγος από την ομάδα της Herbalife Nutrition . Πιστοί στο ραντεβού τους, μεταξύ άλλων, με τη διοργάνωση θα είναι, επίσης, η Ντενίζ Δημάκη , ο Χρήστος Μποφίλιος , ο Νίκος Σημαντήρας και η Κατερίνα Σάπαρη από την ομάδα της Interwetten , ο Πάνος Δημόπουλος από την ομάδα της Smart Ισμαήλος καθώς και οι Αναστασία Καρακατσάνη , Γιώργος Διαλεκτός , Κώστας Γκελαούζος και Κωνσταντίνα Γιαννοπούλου από την ομάδα της WIND Running Team . Όπως κάθε χρονιά, το «παρών» θα δώσουν και κορυφαίοι αθλητές με αναπηρία, μεταξύ των οποίων ο παραολυμπιονίκης Jesus Fernandez και ο παγκόσμιος πρωταθλητής Νίκος Παπαγγελής.

Η αυλαία της φετινής διοργάνωσης θα ανοίξει με το « Sunset Yoga » από τα Holmes Place , τον Wellness Partner του SMM 2017, και θα συνεχιστεί με τα καθιερωμένα πλέον 8 δρομικά και κολυμβητικά αγωνίσματα που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα και καλύπτουν όλες τις ηλικιακές κατηγορίες και όλα τα διαφορετικά ενδιαφέροντα. Από το μη αγωνιστικό My 1 st Spetses mini Marathon για βρέφη και γονείς και τους παιδικούς αγώνες δρόμου και κολύμβησης μέχρι τους αγώνες δρόμου 5 και 10 χιλιομέτρων και από τον μίνι μαραθώνιο των 25 χιλιομέτρων μέχρι τον Διάπλου των Σπετσών που, με βάση τις συμμετοχές, είναι ο μεγαλύτερος αγώνας ανοιχτής θάλασσας στην Ευρώπη, καθώς και το 2 ο Spetses SUP event .

Η καινοτομία στη φετινή διοργάνωση αφορά στο Bring a Tree , μία πρωτοποριακή κοινωνική κίνηση ευαισθητοποίησης του κόσμου έπειτα από τις καταστροφικές πυρκαγιές που έλαβαν χώρα στο νησί των Σπετσών κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Η διοργάνωση καλεί όλους τους συμμετέχοντες, αθλητές και μη, να προσφέρουν από ένα χαλέπιο πεύκο (ή να συμβάλλουν μέσω της καταβολής του αντίστοιχου αντιτίμου) ούτως ώστε να γίνει η προγραμματισμένη αναδάσωση του νησιού μέσα στο 2018, σύμφωνα με τις οδηγίες των αρμοδίων φορέων.

Ασφαλώς, όπως και όλες τις προηγούμενες φορές, έχει προγραμματιστεί πληθώρα κοινωνικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων. Ανάμεσά τους τα «Σπετσιώτικα Κεράσματα» που δημιουργούνται από τη Χρυσή Ζύμη σε συνεργασία με το Σύλλογο Γυναικών Σπετσών, αλλά και το καθιερωμένο πια M elissa Pasta Night . Ξεχωριστή θέση κατέχουν οι 360 Σπετσιώτες εθελοντές που δίνουν κάθε χρονιά τον καλύτερό τους εαυτό.

Η ιδρύτρια του θεσμού και Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής, Δρ. Μαρίνα - Λύδα Κουταρέλλη επισήμανε: « Αποτελεί τεράστια δικαίωση για τις προσπάθειές μας το γεγονός ότι το Spetses mini Marathon έχει δημιουργήσει ουσιαστικά ένα νέο προϊόν για την ελληνική τουριστική οικονομία, με αφίξεις ακόμη και από τη Νέα Ζηλανδία. Είμαστε διπλά περήφανοι, τόσο λόγω της δημιουργίας του νέου, καινοτόμου μας application όσο και της κίνησης « Bring a Tree » για την αναδάσωση του αγαπημένου μας νησιού».

Αντίστοιχα, ο Δήμαρχος Σπετσών, κ. Παναγιώτης Λυράκης , τόνισε: « Το Spetses mini Marathon έχει γίνει πλέον αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής του νησιού μας. Είμαστε περήφανοι γι’ αυτό και θα δώσουμε και φέτος τον καλύτερο εαυτό μας για να υποδεχτούμε όπως πρέπει συμμετέχοντες και επισκέπτες. Σας περιμένουμε και φέτος όλους για να σας φιλοξενήσουμε με τον παραδοσιακό σπετσιώτικο τρόπο».

Ο Γιώργος Τσαπρούνης, Δ/ντης Εταιρικών Σχέσεων WIND , σχολίασε: « Φέτος έχουμε τη χαρά να ανακοινώνουμε το Spetses Mini Marathon App, την πρώτη multisport εφαρμογή στην Ελλάδα για Ios και A ndroid, powered by WIND . Το Spetses Mini Marathon App ωστόσο δεν είναι άλλη μια εφαρμογή για αγώνα αλλά ένα μοναδικό εργαλείο το οποίο μπορούν να κατεβάσουν ΔΩΡΕΑΝ όλοι οι συμμετέχοντες στους αγώνες του τριημέρου, οι θεατές και επισκέπτες του νησιού. Εκτός από τις απαραίτητες πληροφορίες για τον αγώνα και το live tracking έχει ολοκληρωμένες τουριστικές πληροφορίες για το νησί, ειδικές προσφορές και εκπτώσεις από τα τοπικά καταστήματα, τους χορηγούς και υποστηρικτές της διοργάνωσης ».

Χορηγοί του Spetses mini Marathon 2017 είναι η DHL , ο ηγέτης των διεθνών ταχυμεταφορών, η ταχύτητα της οποίας συγκρίνεται μόνο με την αντίστοιχη της πρωταθλήτριάς Ντενίζ Δημάκη, η οποία μάλιστα θα τρέξει στις διαδρομές των Σπετσών με τα χρώματα της εταιρείας, η HERBALIFE ® NUTRITION , κορυφαία εταιρεία στο χώρο της διατροφής που προσφέρει τα απαραίτητα συστατικά για έναν υγιεινό και δραστήριο τρόπο ζωής, υποστηρίζοντας τις αγωνιστικές προσπάθειες των μαραθωνοδρόμων Γιώργου Σίκαλου και Δημήτρη Κορολόγου, οι οποίοι θα λάβουν μέρος στους αγώνες με τα χρώματα της εταιρείας, η I NTERWETTEN , η πρώτη εταιρεία στο χώρο του Online Gaming, η οποία μπήκε στον κόσμο του διαδικτύου το 1996, ενώ 2 χρόνια αργότερα έγινε και η πρώτη που έκανε την εμφάνισή της στην Ελληνική αγορά και η BIC® , η κορυφαία εταιρία που δραστηριοποιείται στον χώρο των γραφικών, αναπτήρων, ξυριστικών, καλσόν και θαλασσίων σπορ, ενώ η BIC®Sport παρέχει τη δυνατότητα στο κοινό να παρακολουθήσει και να δοκιμάσει το άθλημα του SUP και να συμμετάσχει στο 2ο Spetses SUP event by BIC® (όρθια σανιδοκωπηλασία), καθώς και η ARLA PROTEIN , μία πρωτοποριακή σειρά που αποτελείται από σοκολατούχο ρόφημα γάλακτος και επιδόρπια γάλακτος, υψηλά σε περιεκτικότητα πρωτεΐνης και χαμηλά σε λιπαρά, από φυσικά συστατικά, που αποτελούν έναν εύκολο τρόπο να ενισχύσετε τον οργανισμό σας, μετά την άσκηση.

Beauty Partner του 7 ου Spetses mini Marathon είναι η Biotherm που φροντίζει για την ενυδάτωση και την αντηλιακή προστασία των αθλητών και των θεατών.

Τα Holmes Place , η διεθνής αλυσίδα premium Fitness & Wellness Clubs , ως Wellness Partner της διοργάνωσης, για ακόμη μία χρονιά θα είναι κοντά μας για να προσφέρει με τους trainers της τις πολύτιμες υπηρεσίες σε όλους τους αθλητές.

Η κορυφαία εταιρεία τεχνολογικών προϊόντων για το τρέξιμο, την ποδηλασία, την κολύμβηση και όχι μόνο, GARMIN , θα είναι ο Timing Sponsor των αγώνων με τον Χριστόφορο Μερούση να εκπροσωπεί και αυτός την #teamgarmingreece.

Έχοντας μια δυναμική παρουσία τα τελευταία χρόνια στην Ελληνική αγορά, η εταιρεία αθλητικών ειδών Under Armour , με τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο του παγκόσμιου αθλητισμού να την προτιμούν για τις προπονήσεις τους, θα δώσει την ευκαιρία στους παρευρισκόμενους να δουν και να δοκιμάσουν ρούχα και παπούτσια επίδοσης από την πιο πρόσφατη κολεξιόν.

Τα ελληνικά ζυμαρικά Melissa , είναι και πάλι χορηγός του Pasta Night , προσφέροντας σε όλους τους παρευρισκόμενους τους απαραίτητους υδατάνθρακες και την ενέργεια που θα χρειαστούν πριν και μετά τους αγώνες, αλλά και απολαυστικές στιγμές χαλάρωσης. Τα Pasta Kids είναι ο Χορηγός των Παιδικών Αγώνων.

Πρεσβεύοντας τη φιλοσοφία «Η ζωή είναι ωραία όταν συμμετέχεις», η LG Electronics Hellas, κορυφαία εταιρεία στο χώρο της τεχνολογίας, υποστηρίζει για μία ακόμη χρονιά τη διοργάνωση ως “Τechnology Ρartner”, προσφέροντας τα πιο καινοτόμα προϊόντα τεχνολογίας αλλά και δράσεις που θα ενθουσιάσουν τους επισκέπτες καθώς και ένα εντυπωσιακό video wall 3 x 3 για να παρακολουθούν οι επισκέπτες τις αθλητικές εκδηλώσεις.

Υποστηρικτές του αγώνα είναι: το Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΑΥΡΑ , πολύτιμος σύμμαχος για τη σωστή ενυδάτωση των αγωνιζομένων , ο Μακεδονικός Χαλβάς , το Γλυκό Που Κάνει Καλό και προσφέρει δύναμη και ενέργεια σε αθλητές και όχι μόνο, η πρωτοπόρος στην κατηγορία της και Νο1 εταιρεία ειδών αθλητικής διατροφής στον κόσμο GU Energy με τα πολύτιμα ενεργειακά gels , το αθλητικό ισοτονικό ποτό των μεγαλύτερων αθλητικών διοργανώσεων παγκοσμίως POWERADE , η Coca - Cola , η Α. Ισμαήλος Α.Ε. που προσφέρει τα οχήματα υποστήριξης των αγώνων, η εταιρεία παροχής ηλεκτρικού ρεύματος GREEN που βρίσκεται ενεργά στο πλευρό μας, η κορυφαία εταιρεία στο χώρο της ασφάλισης MetLife , η Technohull , κορυφαία εταιρεία στο χώρο των ταχύπλοων με ειδίκευση στα φουσκωτά που θα βοηθήσει στους αγώνες με τα εντυπωσιακά σκάφη της, οι κινηματογράφοι ODEON που προβάλουν το διαφημιστικό σποτ του SmM πριν τις μεγαλύτερες κινηματογραφικές επιτυχίες καθώς και η DOLE , η κορυφαία εταιρεία φρέσκων φρούτων που φροντίζει για τους αθλητές μας.

Χορηγός κερασμάτων είναι η Χρυσή Ζύμη , προσφέροντας λαχταριστές σπιτικές πίτες που δημιουργούν οι Σπετσιώτισσες με την μεγάλη ποικιλία από παραδοσιακά φύλλα.

Η Hellenic Seaways είναι ο Transportation Partner της διοργάνωσης προσφέροντας έκπτωση 10% σε όλους τους συμμετέχοντες που θα ταξιδέψουν ακτοπλοϊκώς στο νησί.

Το ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ Hospital Center με την υπερσύγχρονη κινητή μονάδα του και την αποστολή εξειδικευμένης ομάδας ιατρών που αριθμεί τα 17 άτομα , θα έχει την ιατρική κάλυψη του αγώνα . Παράλληλα, ναυαγοσωστικές υπηρεσίες θα παρέχει η Lifeguard Hellas .

Φορέας Πρωτοβουλιών είναι το Poseidonion Grand Hotel , και αρωγοί του αγώνα είναι ο Εμπορικός Σύλλογος Σπετσών , το Μουσείο Μπουμπουλίνας στις Σπέτσες και ο Ναυτικός Όμιλος Σπετσών .