Όταν η Στίβενς έκανε... πλάκα!

Αυτό το κατόρθωμα της την καθιστά μόλις τη δεύτερη τενίστρια εκτός ταμπλό από το Νοέμβριο του 1975, που καταφέρνει να κατακτήσει το τρόπαιο, μετά την Κιμ Κλάιστερς το 2009.

Ένα επιπλέον στοιχείο που κάνει τον άθλο της ακόμη μεγαλύτερο είναι ότι κατάφερε όχι μόνο να αναδειχθεί νικήτρια στην πρώτη της παρουσία σε τελικό γκραν σλαμ, αλλά διαπράττοντας μόλις 6 αβίαστα λάθη!

Όταν μάλιστα της το επεσήμαναν οι εκπρόσωποι του Τύπου στην συνέντευξη έδειχνε να μην το πιστεύει ούτε η ίδια: «Έκανα 6 αβίαστα λάθη σε όλο τον αγώνα; Shut the front door (το οποίο είναι η εξευγενισμένη εκδοχή του shut the fuck up)! Δε νομίζω πως μου έχει συμβεί ξανά στο παρελθόν. Θεέ μου! Αυτό είναι στατιστικό! Σταυρώστε τα δάχτυλά σας!»

Η τύχη πραγματικά χρωστούσε στην Στίβενς κάτι τόσο μεγάλο, αν σκεφτεί κανείς ότι τον περασμένο Ιανουάριο υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στο πόδι και πέρασαν 16 εβδομάδες έως ότου μπορέσει να περπατήσει ξανά. Επέστρεψε στο Γουίμπλεντον, όπου ηττήθηκε στον πρώτο γύρο και μία αμέσως μετά έκανε ακόμη μία ήττα στον πρώτο γύρο της Ουάσινγκτον.

Η συνέχεια τη βρήκε να κάνει 15 νίκες σε 17 αγώνες και να αποχωρεί νικήτρια από το Arthur Ashe Stadium κατά 3,7εκ. δολάρια πιο πλούσια!

Γεννημένη στην πόλη Πλαντέισον της Φλόριντα από αθλητές γονείς, η μητέρα της, Σίμπιλ Σμιθ ήταν κολυμβήτρια και ο πατέρας της Τζον Στίβενς επαγγελματίας ποδοσφαιριστής, μπήκε από νωρίς στον αθλητισμό.

Με το τένις ασχολήθηκε στα 9 της χρόνια, όταν την έφεραν σε επαφή με αυτό η μητέρα και πατριός της. Τον τελευταίο τον έχασε από καρκίνο στα 14 της, ενώ το 2009 έχασε και τον πατέρα της σε αυτοκινητικό δυστύχημα.

Η ειρωνεία της τύχης είναι ότι ο τελευταίος είχε εγκαταλείψει την οικογένεια του όταν η Σλόουν ήταν ακόμη μωρό και λίγο προτού χάσει τη ζωή του είχαν κάνει σημαντικά βήματα για την αποκατάσταση των σχέσεων τους. Το τραγικό συμβάν συνέβη μία ημέρα πριν την πρεμιέρα του Αμερικανικού Όπεν, την 1η Σεπτεμβρίου του 2009, με την Στίβενς να δίνει το «παρών» στην κηδεία του μπαμπά της και να επιστρέφει κανονικά στις αγωνιστικές της υποχρεώσεις την επομένη.

Η πάντα χαμογελαστή Στίβενς, μετά την παράσταση που έδωσε στον αγωνιστικό χώρο συντρίβοντας την Κιζ, είχε ετοιμάσει και δεύτερη πράξη στην απονομή και τρίτη στην συνέντευξη Τύπου...

Συγκεκριμένα όταν οι διοργανωτές της έδωσαν την επιταγή με το χρηματικό έπαθλο, ύψους 3,7 εκατομμυρίων δολαρίων, έδειχνε εμβρόντητη καταφέρνοντας μόνο να ψελίσει: «Θεέ μου, είναι πολλά λεφτά».

Με τον ίδιο αυθορμητισμό και χιούμορ παραδέχτηκε λίγο αργότερα, ότι τόσο μεγάλα χρηματικά έπαθλα αποτελούν κίνητρο για να διεκδικήσει κι άλλο gran slam.

«Φυσικά! Είδατε εκείνη την επιταγή που μου έδωσαν; Αν αυτό δε σε κάνει να θέλεις να παίξεις τένις, δεν ξέρω τι μπορεί να σε κάνει. Οπότε ναι, σίγουρα!»

Αφοπλιστική ήταν η απάντηση της και όταν αμέσως μετά ρωτήθηκε για την αντίπαλο και φίλη της Μάντισον Κιζ και για το πόσο άσχημα μπορεί να ένιωσε που έχασε με 6-0 το τελευταίο σετ.

«Να νιώθω άσχημα για εκείνη; Ήταν και εκείνη στον τελικό, τι εννοείς; Είδες την επιταγή που πήρε; Είμαι σίγουρη πως είναι μια χαρά!»

Συμπληρώνοντας ότι θα την κερνούσε ποτά το βράδυ, για να γιορτάσει τη νίκη της μαζί και με τον εκλεκτό της καρδιάς της Τζόζι Άλτιντορ, ο οποίος δεν μπόρεσε να παραβρεθεί στο τελικό, αφού αγωνίζονταν την ίδια ώρα με την ομάδα ποδοσφαίρου του Τορόντο.

Ο τελευταίος ενημερώθηκε για το αποτέλεσμα του τελικού της αγαπημένης του, με την οποία γνωρίστηκαν στο κολ έγιο από την εξέδρα στη διάρκεια της ανάπαυλας του ημιχρόνου.

Ούσα η 5η γυναίκα στη λίστα με τις νικήτριες γκραν σλαμ με την πιο χαμηλή κατάταξη, η Στίβενς απέδειξε ότι είναι ικανή για όλα και δεν έχουμε από το να περιμένουμε να ξεδιπλώσει το ταλέντο και το ταμπεραμέντο της εντός και εκτός γηπέδου.