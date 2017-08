Θρύλος ο Mayweather: «Έφαγε» τον McGregor και ξεπέρασε τον Ρόκι! (pics & vids)

Το πολυσυζητημένο γεγονός που καθήλωσε όλο τον πλανήτη, ήταν αντάξιο των προσδοκιών. Αυτοί οι δύο σπουδαίοι αθλητές έδειξαν γιατί τα μαχητικά αθλήματα αξίζουν την προσοχή του κόσμου, με τον Mayweather να παίρνει τη νίκη στο 10ο γύρο με νοκ άουτ, να φτάνει τις 50 νίκες, να περνάει το ρεκόρ του Ρόκι Μαρτσιάνο και να κλείνει την καριέρα του αήττητος.

Το πάντρεμα δύο ξεχωριστών αθλημάτων (πυγμαχία και ΜΜΑ) έχοντας εκπροσώπους τους δύο κορυφαίους αθλητές τους στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία, γεμίζοντας την T Mobile Arena του Λας Βέγκας.

Ο αγώνας ξεκίνησε με καθυστέρηση λόγω του ότι είχε πρόβλημα το Pay Per View από τη ζήτηση! Η προσμονή όμως δικαίωσε το ξενύχτι.

Σ' ένα ματς που ξεκίνησε με τον Ιρλανδό να κερδίζει τις εντυπώσεις μέχρι τον 4ο γύρο, ο Αμερικανός τελικά απέδειξε γιατί είναι ο κυρίαρχος εδώ και πολλά χρόνια.

Όσο περνούσε ο χρόνος, ο Mayweather ανέβαζε στροφές και ακολουθούσε το σχέδιό του με μαθηματική ακρίβεια: Ήθελε να κουράσει τον McGregor, του κατέβασε τις άμυνες με χτυπήματα στο σώμα και από τον 6ο γύρο και μετά τον έκανε ό,τι ήθελε.

Επέβαλε τον ρυθμό του και με κόντρα χτυπήματα, ζάλισε τον Ιρλανδό και τον έκανε να παραπατάει. Αποκορύφωμα ο 10ος γύρος, όπου τον... τελείωσε με τον διαιτητή να σταματά το ματς, βλέποντας τον McGregor να παραπαίει.

*Αυτό ήταν το 27ο νοκ άουτ του Mayweather, το οποίο ήρθε με... αριστερό ντιρέκτ. Το «κομπιούτερ» έσπασε το ρεκόρ που κρατούσε ο Ρόκι Μαρσιάνο εδώ και 50 χρόνια, με 49 νίκες. Βέβαια, ο Μαρσιάνο είχε αποσυρθεί στα 31 του χρόνια, κι ο Μayweather στα 40.

Μετά το ματς, ο Mayweather ξεκαθάρισε ότι αυτός ήταν ο τελευταίος του αγώνας, ενώ ο McGregor δεν θα μπορούσε να μην παραδεχθεί την ανωτερότητα του αντιπάλου του - παρά τα τόσα λόγια που ξεστόμισε όλο αυτό το διάστημα.

