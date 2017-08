Στον ημιτελικό ο Κύργιος, απέκλεισε τον Ναδάλ! (vid)

Σπουδαία νίκη για τον Νίκο Κύργιο ο οποίος απέκλεισε τον Ράφα Ναδάλ στα προημιτελικά του τουρνουά Masters 1000 του Σινσινάτι. Ο Ελληνοαυστραλός τενίστας, νίκησε τον Ισπανό για δεύτερη φορά στην καριέρα του και πήρε το εισιτήριο για τα ημιτελικά.

Ο Κύργιος, πήρε άνετα το πρώτο σετ με 2-6, ενώ στο δεύτερο αν και προηγήθηκε με 3-5, ο Ναδάλ αντέδρασε και έστειλε το σετ στην παράταση ισοφαρίζοντας σε 5-5. Τελικά ο Ελληνοαυστραλός τενίστας ήταν πιο ψύχραιμος και επικράτησε με 5-7, παίρνοντας την πρόκριση για τα ημιτελικά.

Αυτή είναι η πρώτη φορά που ο Κύργιος φτάνει στην ημιτελική φάση του τουρνουά Masters 1000 του Σινσινάτι! Εκεί, θα αντιμετωπίσει και πάλι Ισπανό και πιο συγκεκριμένα τον Ντέιβιντ Φέρερ, με στόχο την πρόκριση στον τελικό.

No stopping Nick!@NickKyrgios speeds past Nadal in straight sets to make the last 4 in Cincinnati.#CincyTennis pic.twitter.com/wVU7hP8pn7

— Tennis TV (@TennisTV) August 19, 2017