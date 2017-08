ΜακΦέρσον με στιλ... Mad Max! (pics & vid)

Η Αμερικανίδα αθλήτρια, γνωστή για τις εξτρίμ επιλογές στην εμφάνισή της, έβαψε τα μάτια της μαύρα και σε συνδυασμό με τη μοϊκάνα στο κεφάλι έκανε το twitter να θυμηθεί το Mad Max και τη Σαρλίζ Θερόν!

Η 30χρονη εκκεντρική Αμερικανίδα ύψους μόλις 1.63μ. έχει το ρεκόρ της μόνης γυναίκας στο ύψος της που έχει ξεπεράσει τα 2.00μ.

Δείτε μερικά χαρακτηριστικά

Inika McPherson.

Aiming to win the high jump right now, and then save the world later. #London2017 pic.twitter.com/cqTOTaUpxQ

— DW Sports (@dw_sports) August 12, 2017