Τι σε εμποδίζει να πετάξεις;

Αν σου αρέσουν τα ορεινά σπορ και η περιπέτεια, σίγουρα τον ξέρεις. Τον συναντάς σχεδόν κάθε σαββατοκύριακο όλο τον χρόνο σε κάποιο βουνό, να πετάει με το παραπέντε, να τρέχει εκπροσωπώντας ως αθλητής την SALOMON, να κάνει ποδήλατο, ορειβασία ή ορειβατικό ski.

Ψηλός, ξανθός με σπαστή προφορά, δύσκολα περνάει απαρατήρητος ενώ το πείσμα και η πειθαρχία, στα 43 του, τον ανεβάζουν συχνά στο βάθρο των αγώνων που συμμετέχει ανελλιπώς.

Τον πετύχαμε να πετάει πάνω από τα Ζαγοροχώρια, μια μέρα πριν τη συμμετοχή του στο Zagori Mountain Running (21-23/7/2017), στον μεγάλο αγώνα ορεινού τρεξίματος 80χλμ.

Εκεί γνωρίσαμε και την Τζιοβάνα, την εξίσου δραστήρια σύντροφο του. Λάτρης των ορεινών σπορ και εκείνη, με φοβερή εμπειρία, είναι κάτι περισσότερο από απαραίτητη.

Στριμωχτήκαμε στο φορτωμένο με πράγματα και εξοπλισμό αυτοκίνητο της, να πάμε να μαζέψουμε τον Σλάβεκ στο σημείο προσγείωσης. Στη διαδρομή επικοινωνούσαμε μαζί του μέσω VHF. Μας έλεγε για το σημείο που πετούσε, τον αέρα που είχε στο ύψος που βρισκόταν και σε πόση ώρα θα τον συναντούσαμε.

Φτάσαμε, ανοίξαμε αμέσως το laptop και μπήκαμε στην εφαρμογή www.Livetrack24.com για να τον βλέπουμε ακριβώς και από το στίγμα του, μέσω του SimpleFi On the go, του νέου προϊόντος της WIND που σου δίνει ασύρματη πρόσβαση στο Internet παντού με γρήγορες 4G ταχύτητες.

Ήταν όλα υπό έλεγχο, περιμέναμε μόνο να δούμε την προσγείωση και τον Σλάβεκ να μας περιγράψει όλα όσα είδε και θα θέλαμε και εμείς να βλέπαμε αν είχαμε το θάρρος να πετάξουμε μαζί του!

Δες πως είναι να πετάς με τον Σλάβεκ στο video που ακολουθεί