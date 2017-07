Με απόσυρση και ο Φέντερερ! (vid)

Με το δεξί ξεκίνησε για τον Ελβετό η προσπάθεια για να γράψει ένα ακόμα ρεκόρ, σε περίπτωση που κατακτήσει όγδοο τίτλο στο Γουίμπλεντον. Ο Φέντερερ πηγαίνει στο δεύτερο γύρο χωρίς ουσιαστικά να δώσει αγώνα, αφού, όπως έγινε και στο ματς του Τζόκοβιτς, ο αντίπαλός του εγκατέλειψε πρόωρα.

Ο πολύπειρος Φέντερερ πήρε το πρώτο σετ με 6-3 χωρίς να ανεβάσει ταχύτητα, με τον Ντολγκοπόλοφ μάλιστα τον πιέζει αρκετά στα τελευταία γκέιμ και να φλερτάρει με το μπρέικ. Στο δεύτερο σετ ωστόσο δεν άντεξε. Με το σκορ στο 3-0 αποσύρθηκε λόγω έντονων ενοχλήσεων και έτσι η προσπάθειά του τελείωσε άδοξα.

Η νίκη αυτή ήταν η 85η που πετυχαίνει ο Φέντερερ στο Γουίμπλεντον, αριθμός που αποτελεί ρεκόρ. Ο Ελβετός είναι πλέον ο πολυνίκης στην ιστορία της διοργάνωσης, αφήνοντας στη δεύτερη θέση τον θρυλικό Αμερικανό Τζίμι Κόνορς με 84 νίκες.

Ο Φέντερερ θα αντιμετωπίσει το νικητή του ζευγαριού Λάγιοβιτς-Τσιτσιπάς.

A sad sight...

Injury forces Alexandr Dolgopolov to retire against Roger Federer on Centre Court.#Wimbledon pic.twitter.com/s8DErrGQm1

— Wimbledon (@Wimbledon) July 4, 2017