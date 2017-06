Με wild card ο Κοκκινάκης στο Aegon Championships

Tην εξέλιξη αυτή ανακοίνωσε ο ίδιος ο Ελληναυστραλός παίκτης μέσω twitter, ο οποίος θα αγωνιστεί για δεύτερη φορά στο Queen's του Λονδίνου.

O Koκκινάκης επιστρέφει στο Λονδίνο έπειτα από 2 χρόνια, όπου είχε αποκλειστεί στο 2ο γύρο της διοργάνωσης.

Ο άτυχος τενίστας που ταλαιπωρήθηκε φοβερά από τους τραυματισμούς, τελευταία φορά είχε πετύχει νίκη τον Αύγουστο το 2015, ενώ αυτή την εβδομάδα είχε αξιοπρεπή παρουσία στην Ολλανδία και το Ricoh Open, επικρατώντας στον πρώτο γύρο του Γιούζνι για να χάσει στον επόμενο από τον Ντανιίλ Μεντβέντεφ.

Το Queen's είναι από τις πιο δυνατές διοργανώσεις ενόψει του αγγλικού όπεν, με τους Μάρεϊ, Βαβρίνκα, Ράονιτς, Τσίλιτς, Τσονγκά, Ντιμιτρόφ και Μπέρντιχ να έχουν δηλώσει συμμετοχή.

Big thanks to @StephenJFarrow for the WC in Queens!! Can't wait to be back there https://t.co/1TwWmuMqZm

— Thanasi Kokkinakis (@TKokkinakis) June 16, 2017