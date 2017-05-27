Άνετη νίκη για Αναστασάκη στα «Σπανίδεια»

Ο Χανιώτης πρωταθλητής ήταν σε πολύ καλή κατάσταση, παρόλα αυτά ολοκλήρωσε τον αγώνα του με καλύτερη βολή στα 73,94 μέτρα. Ο αθλητής του Αλέξανδρου Παπαδημητρίου, θα κάνει τον επόμενο αγώνα του την 1η Ιουνίου στη Μοντρέιγ.
Με τα αγωνίσματα της κατηγορία Κ18 ξεκίνησε το πρωί το πρόγραμμα των φετινών αγώνων ρίψεων "Κώστας Σπανίδης.
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Στις εγκαταστάσεις του Καυτανζογλείου σταδίου γίνονται οι αγώνες στη μνήμη του πρώην εθνικού προπονητή και σπουδαίου προπονητή, που έφυγε πρόωρα από τη ζωή το 2010.
Πολύ καλή εμφάνιση πραγματοποίησε η Ηλιάνα Κοροσίδου, που έδειξε να βρίσκει ρυθμό.Η αθλήτρια που γυμνάζεται με τον πατέρα της Κώστα Κοροσίδη, ήταν νικήτρια στη σφυροβολία με βολή στα 65,83 μ., επίδοση καλύτερη από το όριο για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κ23, που θα γίνει στο Μπίντγκοζ. Η αθλήτρια βελτίωσε το φετινό της ρεκόρ και πλέον στους αγώνες που θα ακολουθήσουν θα κυνηγήσει να προσεγγίσει βολές πάνω από τα 66 μέτρα.
Ο Γιώργος Κορακίδης κατάφερε να πετύχει το όριο για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κ20 έχοντας καλύτερη βολή στη σφυροβολία στα 70,37 μέτρα. Ο αθλητής του Γιάννη Χρίστογλου έδειξε πως έχει τη δυνατότητα να παέι ακόμη μακρύτερα. Στο ίδιο αγώνισμα ο Μανώλης Καμτσικλής πέτυχε 67,83 μ. και υπολείπεται λίγα μόλις εκατοστά από το όριο για Γκροσέτο (69,00 μ.).
Μόλις 20 εκ. από το όριο για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κ20 στο Γκροσέτο έμεινε η κορασίδα Μελπομένη Γρηγοριάδου στον ακοντισμό. Η νεαρή ήταν νικήτρια με 47.80 μ., με το όριο να είναι 48,00 μ. (όριο για Κορασίδες).
|ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ ΑΝΔΡΩΝ
|ΛΑΤΙΦΛΑΡΙ
|ΦΡΑΝΤΣΙ
|96
|ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
|18.23
|ΘΕΟΔΩΡΟΥ
|ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
|91
|ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ
|17.58
|ΑΝΘΡΑΚΙΔΗΣ
|ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
|94
|ΓΑΣ Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣ.
|12.88
|ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ ΑΝΔΡΩΝ
|ΖΩΤΟΣ
|ΚΥΡΙΑΚΟΣ
|96
|ΓΣ ΜΑΝΔΡΩΝ
|54.88
|ΑΝΤΩΝΙΟΥ
|ΡΑΦΑΗΛ
|95
|ΚΥΠΡΟΣ
|54.52
|ΠΕΝΤΙΚΗΣ
|ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
|86
|ΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΜΠ/ΠΩΝ
|52.28
|ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
|ΣΤΕΦΑΝΟΣ
|94
|ΑΣ ΠΑΟΚ
|50.76
|ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|97
|ΓΣ ΜΑΝΔΡΩΝ
|40.88
|ΚΟΡΑΚΙΔΗΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|98
|ΓΣ ΜΑΝΔΡΩΝ
|39.46
|ΜΠΑΡΚΑΣ
|ΣΠΥΡΙΔΩΝ
|96
|ΓΣ ΒΟΛΟΥ
|37.20
|ΠΑΝΔΗΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|94
|ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ
|ΑΚΥΡΟΣ
|ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ ΕΦΗΒΩΝ
|ΜΟΥΖΕΝΙΔΗΣ
|ΟΔΥΣΣΕΑΣ
|99
|ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
|20.62
|ΜΟΥΛΙΣΤΑΝΟΣ
|ΧΡΗΣΤΟΣ
|98
|ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ
|17.34
|ΒΟΥΡΛΑΚΗΣ
|ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
|98
|ΑΟ ΚΥΔΩΝ ΧΑΝΙΩΝ
|17.10
|ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ
|ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
|98
|ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΟΣ ΓΣ
|15.78
|ΒΑΣΣΟΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|99
|ΓΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ
|13.90
|ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
|ΚΟΡΟΣΙΔΟΥ
|ΗΛΙΑΝΑ
|95
|ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ
|65.83
|ΒΑΜΒΟΥΚΑΚΗ
|ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
|94
|ΓΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Ο ΖΕΥΣ
|54.35
|ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ
|ΡΑΦΑΗΛΙΑ
|97
|ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ
|47.54
|ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ ΝΕΑΝΙΔΩΝ
|ΝΑΞΑΚΗ
|ΝΙΚΗ
|98
|ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ
|52.92
|ΚΟΣΜΙΔΟΥ
|ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
|2001
|ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ
|52.80
|ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ
|ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
|2001
|ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ
|50.69
|ΤΟΠΟΥΖΗ
|ΜΑΡΙΑ
|2001
|ΑΣ ΑΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ
|46.28
|ΚΑΡΑΜΑΝΙΔΟΥ
|ΟΛΓΑ
|99
|ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ
|45.34
|ΤΡΙΜΠΟΥ
|ΜΑΡΙΑ
|98
|ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ
|44.98
|ΦΩΤΙΑΔΟΥ
|ΒΕΡΑ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
|2000
|ΑΣ ΑΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ
|39.27
|ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ ΑΝΔΡΩΝ
|ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ
|ΜΙΧΑΗΛ
|94
|ΓΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ
|73.94
|ΚΩΣΤΟΓΛΙΔΗΣ
|ΚΩΝ/ΝΟΣ
|90
|Α.Ε. ΜΕΣ.ΑΜΕΙΝΙΑΣ Ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ
|68.25
|ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|95
|ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ
|67.16
|ΜΕΝΓΚΛΕΜΠΕΗ
|ΙΒΑΝ
|95
|ΓΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Ο ΖΕΥΣ
|65.78
|ΜΠΕΪΚΟΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|96
|ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ
|53.86
|ΡΑΦΑΗΛΙΔΗΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|78
|ΜΑΣ ΑΕΤΟΣ
|52.09
|ΚΕΣΙΔΗΣ
|ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ
|94
|ΓΣ ΜΑΝΔΡΩΝ
|46.12
|ΧΕΛΙΑΤΣΙΔΗΣ
|ΣΠΥΡΙΔΩΝ
|94
|ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ
|40.65
|ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
|ΚΑΛΤΣΟΥΝΗ
|ΑΝΔΡΙΑΝΑ
|2000
|ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ
|12.36
|ΚΑΠΝΙΣΑΚΗ
|ΕΙΡΗΝΗ
|95
|ΓΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ
|11.72
|ΕΛΕΥΤΕΡΙΑΔΗ
|ΕΛΕΝΗ
|96
|ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
|9.06
|ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
|ΠΑΡΔΑΛΗ
|ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
|97
|ΟΜΙΛΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΩΝ ΘΕΣ.
|38.60
|ΜΑΝΤΗ
|ΕΛΙΣΑΒΕΤ
|93
|ΟΜΙΛΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΩΝ ΘΕΣ.
|35.30
|ΚΥΡΜΑΝΙΔΟΥ
|ΓΙΟΥΛΙΑ
|97
|ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
|26.90
|ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ ΝΕΑΝΙΔΩΝ
|ΚΑΙΣΙΔΟΥ
|ΣΟΦΙΑ
|98
|ΓΕ ΝΑΟΥΣΑΣ
|13.23
|ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ
|ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ-ΔΕΣ.
|98
|ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΞΑΝΘΗΣ
|12.24
|ΔΗΜΟΥ
|ΜΑΡΙΑ
|98
|ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 2004
|08.39
|ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ ΝΕΑΝΙΔΩΝ
|ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ
|ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ
|2000
|ΣΚΑ ΔΡΑΜΑΣ
|47.80
|ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ ΕΦΗΒΩΝ
|ΚΟΡΑΚΙΔΗΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|98
|ΓΣ ΜΑΝΔΡΩΝ
|70.37
|ΚΑΜΤΣΙΚΛΗΣ
|ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
|99
|ΓΣ ΜΑΝΔΡΩΝ
|67.83
|ΣΑΝΑΙΔΗΣ
|ΣΑΒΒΑΣ
|2000
|ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ
|58.05
|ΛΕΒΕΝΤΗΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|98
|ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ
|51.45
|ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ
|ΑΓΓΕΛΟΣ
|2000
|ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ
|50.51
|ΔΕΜΕΡΙΔΗΣ
|ΘΕΟΔΩΡΟΣ
|2001
|ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ
|47.37
|ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ ΠΑΙΔΩΝ
|ΔΗΜΟΥΔΗΣ
|ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
|2000
|ΓΑΣ ΝΙΓΡΙΤΑΣ "ΒΙΣΑΛΤΗΣ"
|13.98
|ΜΑΥΡΟΧΩΡΙΔΗΣ
|ΕΥΘΥΜΙΟΣ
|2002
|ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ
|13.98
|ΔΟΜΑΣΗΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|2001
|ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΞΑΝΘΗΣ
|13.97
|ΚΑΡΑΚΟΥΛΑΚΗΣ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|2000
|ΓΑΣ ΝΙΓΡΙΤΑΣ "ΒΙΣΑΛΤΗΣ"
|13.91
|ΘΕΟΔΩΡΟΥ
|ΠΕΡΙΚΛΗΣ-ΠΕΤΡΟΣ
|2001
|ΓΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Ο ΖΕΥΣ
|13.74
|ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|2000
|ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ
|13.53
|ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|2000
|ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
|12.98
|ΧΑΤΖΙΔΗΣ
|ΧΡΗΣΤΟΣ
|2001
|ΓΣ ΛΑΓΚΑΔΑΣ
|12.06
|ΚΑΙΣΙΔΗΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|2000
|ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 2004
|11.89
|ΠΑΠΟΥΛΙΔΗΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|2000
|ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 2004
|10.91
|ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ ΠΑΙΔΩΝ
|ΖΑΛΤΟΣ
|ΚΩΝ/ΝΟΣ
|2000
|ΓΣ ΜΑΝΔΡΩΝ
|48.77
|ΓΕΝΝΙΚΗΣ
|ΚΩΝ/ΝΟΣ
|2002
|ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ
|45.26
|ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΙΔΗΣ
|ΧΡΗΣΤΟΣ
|2002
|ΓΣ ΜΑΝΔΡΩΝ
|43.75
|ΤΖΟΤΖΗ
|ΧΡΗΣΤΟΣ
|2000
|ΕΔΕΣΣΑΪΚΗ ΓΕ
|43.41
|ΔΗΜΟΥΔΗΣ
|ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
|2000
|ΓΑΣ ΝΙΓΡΙΤΑΣ "ΒΙΣΑΛΤΗΣ"
|42.12
|ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
|ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
|2000
|ΓΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Ο ΖΕΥΣ
|42.10
|ΠΛΙΑΤΣΙΚΟΣ
|ΧΡΗΣΤΟΣ
|2000
|ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ
|40.87
|ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|2000
|ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
|40.41
|ΚΑΠΡΑΓΚΟΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|2002
|ΑΣ ΑΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ
|38.83
|ΚΑΡΑΚΟΥΛΑΚΗΣ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|2000
|ΓΑΣ ΝΙΓΡΙΤΑΣ "ΒΙΣΑΛΤΗΣ"
|36.98
|ΛΕΩΝΩΒ
|ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ
|2002
|ΜΑΣ ΑΕΤΟΣ
|29.57
|ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΩΝ
|ΚΑΠΑΣΑΚΑΛΙΔΗΣ
|ΑΡΤΕΜΙΟΣ
|2000
|ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
|58.55
|ΒΟΥΛΚΟΣ
|ΙΑΚΩΒΟΣ
|2001
|ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ
|51.94
|ΜΠΑΚΙΡΤΖΗΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|2001
|ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ
|49.60
|ΝΑΚΟΣ
|ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
|2000
|ΓΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Ο ΖΕΥΣ
|48.87
|ΜΠΑΜΠΟΤΣΙ
|ΑΡΜΕΛΝΤΟ
|2001
|ΜΑΣ ΑΕΤΟΣ
|46.00
|ΤΖΕΙΡΑΝΙΔΗΣ
|ΟΔΥΣΣΕΑΣ
|2002
|ΜΑΣ ΑΕΤΟΣ
|44.97
|ΑΓΓΕΛΩΒ
|ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
|2001
|ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
|41.10
|ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
|ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
|2002
|ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ
|37.64
|ΣΦΥΡΑ ΠΑΙΔΩΝ
|ΖΑΛΤΟΣ
|ΚΩΝ/ΝΟΣ
|2000
|ΓΣ ΜΑΝΔΡΩΝ
|66.17
|ΣΑΝΑΙΔΗΣ
|ΣΑΒΒΑΣ
|2000
|ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ
|63.22
|ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ
|ΑΓΓΕΛΟΣ
|2000
|ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ
|61.76
|ΖΙΩΓΑΣ
|ΘΕΟΔΩΡΟΣ
|2002
|ΓΑΣ ΝΙΓΡΙΤΑΣ "ΒΙΣΑΛΤΗΣ"
|59.92
|ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΙΔΗΣ
|ΧΡΗΣΤΟΣ
|2002
|ΓΣ ΜΑΝΔΡΩΝ
|57.42
|ΔΕΜΕΡΙΔΗΣ
|ΘΕΟΔΩΡΟΣ
|2001
|ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ
|51.18
|ΜΑΛΑΤΟΣ
|ΕΥΘΥΜΙΟΣ
|2001
|ΓΣ ΜΑΝΔΡΩΝ
|46.70
|ΠΟΛΥΧΡΟΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|2000
|ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ
|37.00
|ΤΕΛΙΟΣ
|ΘΕΟΔΩΡΟΣ
|2001
|ΑΣ ΡΗΓΑΣ
|31.88
|ΜΠΟΥΝΤΟΥΡΟΓΛΟΥ
|ΘΕΟΦΑΝΗΣ-ΧΡΥΣΟΣΤ.
|2002
|ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ
|ΑΚΥΡΟΣ
|ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
|ΚΑΛΤΣΟΥΝΗ
|ΑΝΔΡΙΑΝΑ
|2000
|ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ
|14.39
|ΤΖΕΝΓΚΟ
|ΕΛΙΝΑ
|2002
|ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
|13.67
|ΝΤΡΑΓΚΟΜΙΡΟΒΑ
|ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
|2003
|ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
|12.85
|ΦΑΚΑ
|ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
|2000
|ΓΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ
|11.73
|ΠΑΠΑ
|ΚΑΛΛΙΡΟΗ
|2001
|ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ
|11.31
|ΚΥΡΜΑΝΙΔΟΥ
|ΚΑΡΟΛΙΝΑ
|2002
|ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
|11.09
|ΜΟΣΧΟΛΙΟΥ
|ΑΘΑΝΑΣΙΑ
|2002
|ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ
|10.95
|ΣΠΥΡΟΓΛΟΥ
|ΜΑΡΙΑ
|2000
|ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
|10.43
|ΛΕΛΕΚΑ
|ΚΩΝ/ΝΑ
|2003
|ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
|10.41
|ΚΕΣΣΙΔΗ
|ΣΟΦΙΑ
|2002
|ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
|10.32
|ΠΟΛΙΤΙΔΟΥ
|ΛΑΜΠΡΙΝΗ
|2002
|ΑΣ ΠΑΟΚ
|10.19
|ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΟΥ
|ΜΑΡΘΑ
|2000
|ΟΜΙΛΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΩΝ ΘΕΣ.
|10.09
|ΜΑΤΖΙΡΗ
|ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
|2003
|ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
|10.08
|ΚΟΛΕΓΙΑΝΝΗ
|ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
|2002
|ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 2004
|9.35
|ΤΣΟΛΑΚΙΔΟΥ
|ΣΟΦΙΑ
|2002
|ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
|9.20
|ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
|ΕΙΡΗΝΗ-ΘΕΟΦΑΝΙΑ
|2001
|ΑΣ ΠΑΟΚ
|7.81
|ΧΑΤΖΗΠΑΠΑ
|ΕΙΡΗΝΗ
|2003
|ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
|7.37
|ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ
|ΧΡΙΣΤΙΝΑ
|2002
|ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 2004
|6.97
|ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
|ΚΕΣΣΙΔΗ
|ΣΟΦΙΑ
|2002
|ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
|42.14
|ΜΠΕΤΣΙΜΕΑ
|ΠΑΥΛΙΝΑ-ΣΤΥΛΙΑΝΗ
|2001
|ΓΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Ο ΖΕΥΣ
|38.02
|ΜΠΕΡΤΣΙΜΑ
|ΕΛΕΝΗ
|2001
|ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ
|36.35
|ΤΣΙΑΚΙΡΗ
|ΜΑΡΙΑ
|2003
|ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ
|32.58
|ΚΑΝΔΗΛΑΡΗ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
|2001
|ΕΔΕΣΣΑΪΚΗ ΓΕ
|31.23
|ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
|ΘΕΟΔΩΡΑ
|2000
|ΟΜΙΛΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΩΝ ΘΕΣ.
|30.19
|ΦΑΚΑ
|ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
|2000
|ΓΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ
|29.40
|ΛΕΛΕΚΑ
|ΚΩΝ/ΝΑ
|2003
|ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
|26.46
|ΠΟΛΙΤΙΔΟΥ
|ΛΑΜΠΡΙΝΗ
|2002
|ΑΣ ΠΑΟΚ
|25.48
|ΚΥΡΜΑΝΙΔΟΥ
|ΚΑΡΟΛΙΝΑ
|2002
|ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
|24.40
|ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
|ΕΙΡΗΝΗ-ΘΕΟΦΑΝΙΑ
|2001
|ΑΣ ΠΑΟΚ
|24.20
|ΚΟΛΕΓΙΑΝΝΗ
|ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
|2002
|ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 2004
|23.55
|ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
|ΤΖΕΝΓΚΟ
|ΕΛΙΝΑ
|2002
|ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
|44.44
|ΝΤΡΑΓΚΟΜΙΡΟΒΑ
|ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
|2003
|ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
|37.04
|ΣΠΥΡΟΓΛΟΥ
|ΜΑΡΙΑ
|2000
|ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
|31.40
|ΤΣΟΛΑΚΙΔΟΥ
|ΣΟΦΙΑ
|2002
|ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
|29.74
|ΧΑΤΖΗΠΑΠΑ
|ΕΙΡΗΝΗ
|2003
|ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
|20.60
|ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
|ΤΟΠΟΥΖΗ
|ΜΑΡΙΑ
|2001
|ΑΣ ΑΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ
|57.33
|ΚΟΣΜΙΔΟΥ
|ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
|2001
|ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ
|56.93
|ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ
|ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
|2001
|ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ
|54.00
|ΦΩΤΙΑΔΟΥ
|ΒΕΡΑ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
|2000
|ΑΣ ΑΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ
|49.13
|ΜΠΕΤΣΙΜΕΑ
|ΠΑΥΛΙΝΑ-ΣΤΥΛΙΑΝΗ
|2001
|ΓΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Ο ΖΕΥΣ
|47.23
|ΠΑΣΣΑΛΙΔΟΥ
|ΚΑΛΛΙΡΟΗ
|2003
|ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ
|44.04
|ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ
|ΧΑΡΟΥΛΑ
|2000
|ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ
|43.35
|ΤΣΟΛΑΚΗ
|ΣΟΦΙΑ
|2003
|ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ
|42.73
|ΟΥΖΟΥΝΗ
|ΦΩΤΕΙΝΗ
|2003
|ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ
|33.83
|ΜΑΤΖΙΡΗ
|ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
|2003
|ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
|32.77
|ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
|2002
|ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ
|ΑΚΥΡΗ
|ΛΙΑΣΚΟΥ
|ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
|2002
|ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ
|ΑΚΥΡΗ
|ΚΕΦΟΥ
|ΡΑΦΑΗΛΙΑ
|2001
|ΓΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Ο ΖΕΥΣ
|ΑΚΥΡΗ
ήταν σε πολύ καλή κατάσταση, παρόλα αυτά ολοκλήρωσε τον αγώνα του με καλύτερη βολή στα 73,94 μέτρα. Ο αθλητής του Αλέξανδρου Παπαδημητρίου, θα κάνει τον επόμενο αγώνα του την 1η Ιουνίου στη Μοντρέιγ.