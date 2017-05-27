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Άνετη νίκη για Αναστασάκη στα «Σπανίδεια»

O Μιχάλης Αναστασάκης κατέκτησε άνετα τη νίκη στο αγώνισμα της σφυροβολίας στον φετινό αγώνα ρίψεων "Κώστας Σπανίδης, που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη. 

Άνετη νίκη για Αναστασάκη στα «Σπανίδεια»

Ο Χανιώτης πρωταθλητής ήταν σε πολύ καλή κατάσταση, παρόλα αυτά ολοκλήρωσε τον αγώνα του με καλύτερη βολή στα 73,94 μέτρα. Ο αθλητής του Αλέξανδρου Παπαδημητρίου, θα κάνει τον επόμενο αγώνα του την 1η Ιουνίου στη Μοντρέιγ.

Με τα αγωνίσματα της κατηγορία Κ18 ξεκίνησε το πρωί το πρόγραμμα των φετινών αγώνων ρίψεων "Κώστας Σπανίδης.

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Στις εγκαταστάσεις του Καυτανζογλείου σταδίου γίνονται οι αγώνες στη μνήμη του πρώην εθνικού προπονητή και σπουδαίου προπονητή, που έφυγε πρόωρα από τη ζωή το 2010.

Πολύ καλή εμφάνιση πραγματοποίησε η Ηλιάνα Κοροσίδου, που έδειξε να βρίσκει ρυθμό.Η αθλήτρια που γυμνάζεται με τον πατέρα της Κώστα Κοροσίδη, ήταν νικήτρια στη σφυροβολία με βολή στα 65,83 μ., επίδοση καλύτερη από το όριο για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κ23, που θα γίνει στο Μπίντγκοζ. Η αθλήτρια βελτίωσε το φετινό της ρεκόρ και πλέον στους αγώνες που θα ακολουθήσουν θα κυνηγήσει να προσεγγίσει βολές πάνω από τα 66 μέτρα.

Ο Γιώργος Κορακίδης κατάφερε να πετύχει το όριο για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κ20 έχοντας καλύτερη βολή στη σφυροβολία στα 70,37 μέτρα. Ο αθλητής του Γιάννη Χρίστογλου έδειξε πως έχει τη δυνατότητα να παέι ακόμη μακρύτερα. Στο ίδιο αγώνισμα ο Μανώλης Καμτσικλής πέτυχε 67,83 μ. και υπολείπεται λίγα μόλις εκατοστά από το όριο για Γκροσέτο (69,00 μ.).

Μόλις 20 εκ. από το όριο για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κ20 στο Γκροσέτο έμεινε η κορασίδα Μελπομένη Γρηγοριάδου στον ακοντισμό. Η νεαρή ήταν νικήτρια με 47.80 μ., με το όριο να είναι 48,00 μ. (όριο για Κορασίδες). 

 






ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ ΑΝΔΡΩΝ         
ΛΑΤΙΦΛΑΡΙ ΦΡΑΝΤΣΙ 96 ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 18.23
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 91 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 17.58
ΑΝΘΡΑΚΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 94 ΓΑΣ Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣ. 12.88
         
         
         
         
ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ ΑΝΔΡΩΝ         
ΖΩΤΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 96 ΓΣ ΜΑΝΔΡΩΝ 54.88
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΡΑΦΑΗΛ 95 ΚΥΠΡΟΣ 54.52
ΠΕΝΤΙΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 86 ΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΜΠ/ΠΩΝ 52.28
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ  ΣΤΕΦΑΝΟΣ 94 ΑΣ ΠΑΟΚ  50.76
ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 97 ΓΣ ΜΑΝΔΡΩΝ 40.88
ΚΟΡΑΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 98 ΓΣ ΜΑΝΔΡΩΝ 39.46
ΜΠΑΡΚΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 96 ΓΣ ΒΟΛΟΥ 37.20
ΠΑΝΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 94 ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ ΑΚΥΡΟΣ

 






ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ ΕΦΗΒΩΝ        
ΜΟΥΖΕΝΙΔΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 99 ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 20.62
ΜΟΥΛΙΣΤΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 98 ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ 17.34
ΒΟΥΡΛΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 98 ΑΟ ΚΥΔΩΝ ΧΑΝΙΩΝ 17.10
ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 98 ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΟΣ ΓΣ 15.78
ΒΑΣΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 99 ΓΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ 13.90

 






ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ        
ΚΟΡΟΣΙΔΟΥ ΗΛΙΑΝΑ 95 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ 65.83
ΒΑΜΒΟΥΚΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 94 ΓΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Ο ΖΕΥΣ 54.35
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΡΑΦΑΗΛΙΑ 97 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ  47.54

 






ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ  ΝΕΑΝΙΔΩΝ         
ΝΑΞΑΚΗ ΝΙΚΗ 98 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 52.92
ΚΟΣΜΙΔΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 2001 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ  52.80
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 2001 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ  50.69
ΤΟΠΟΥΖΗ ΜΑΡΙΑ 2001 ΑΣ ΑΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ 46.28
ΚΑΡΑΜΑΝΙΔΟΥ ΟΛΓΑ 99 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ  45.34
ΤΡΙΜΠΟΥ ΜΑΡΙΑ 98 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ  44.98
ΦΩΤΙΑΔΟΥ ΒΕΡΑ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2000 ΑΣ ΑΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ 39.27

 

 






ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ ΑΝΔΡΩΝ         
ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 94 ΓΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 73.94
ΚΩΣΤΟΓΛΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 90 Α.Ε. ΜΕΣ.ΑΜΕΙΝΙΑΣ Ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ 68.25
ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 95 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ 67.16
ΜΕΝΓΚΛΕΜΠΕΗ ΙΒΑΝ 95 ΓΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Ο ΖΕΥΣ 65.78
ΜΠΕΪΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 96 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ 53.86
ΡΑΦΑΗΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 78 ΜΑΣ ΑΕΤΟΣ 52.09
ΚΕΣΙΔΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ 94 ΓΣ ΜΑΝΔΡΩΝ 46.12
ΧΕΛΙΑΤΣΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 94 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ 40.65

 






ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ        
ΚΑΛΤΣΟΥΝΗ ΑΝΔΡΙΑΝΑ 2000 ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ 12.36
ΚΑΠΝΙΣΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ 95 ΓΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 11.72
ΕΛΕΥΤΕΡΙΑΔΗ ΕΛΕΝΗ 96 ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 9.06

 






ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ        
ΠΑΡΔΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 97 ΟΜΙΛΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΩΝ ΘΕΣ. 38.60
ΜΑΝΤΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ 93 ΟΜΙΛΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΩΝ ΘΕΣ. 35.30
ΚΥΡΜΑΝΙΔΟΥ ΓΙΟΥΛΙΑ 97 ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 26.90

 






ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ ΝΕΑΝΙΔΩΝ        
ΚΑΙΣΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 98 ΓΕ ΝΑΟΥΣΑΣ 13.23
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ-ΔΕΣ. 98 ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΞΑΝΘΗΣ 12.24
ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΙΑ 98 ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 2004 08.39

 






ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ ΝΕΑΝΙΔΩΝ        
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ 2000 ΣΚΑ ΔΡΑΜΑΣ 47.80





ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ ΕΦΗΒΩΝ        
ΚΟΡΑΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 98 ΓΣ ΜΑΝΔΡΩΝ 70.37
ΚΑΜΤΣΙΚΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 99 ΓΣ ΜΑΝΔΡΩΝ 67.83
ΣΑΝΑΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ 2000 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ  58.05
ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 98 ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ 51.45
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 2000 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ 50.51
ΔΕΜΕΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 2001 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ  47.37

 






ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ ΠΑΙΔΩΝ        
ΔΗΜΟΥΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 2000 ΓΑΣ ΝΙΓΡΙΤΑΣ "ΒΙΣΑΛΤΗΣ" 13.98
ΜΑΥΡΟΧΩΡΙΔΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 2002 ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ 13.98
ΔΟΜΑΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2001 ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΞΑΝΘΗΣ 13.97
ΚΑΡΑΚΟΥΛΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2000 ΓΑΣ ΝΙΓΡΙΤΑΣ "ΒΙΣΑΛΤΗΣ" 13.91
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΠΕΡΙΚΛΗΣ-ΠΕΤΡΟΣ 2001 ΓΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Ο ΖΕΥΣ 13.74
ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2000 ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ 13.53
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2000 ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 12.98
ΧΑΤΖΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2001 ΓΣ ΛΑΓΚΑΔΑΣ 12.06
ΚΑΙΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2000 ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 2004 11.89
ΠΑΠΟΥΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2000 ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 2004 10.91

 






ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ ΠΑΙΔΩΝ        
ΖΑΛΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2000 ΓΣ ΜΑΝΔΡΩΝ 48.77
ΓΕΝΝΙΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2002 ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ  45.26
ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2002 ΓΣ ΜΑΝΔΡΩΝ 43.75
ΤΖΟΤΖΗ ΧΡΗΣΤΟΣ 2000 ΕΔΕΣΣΑΪΚΗ ΓΕ 43.41
ΔΗΜΟΥΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 2000 ΓΑΣ ΝΙΓΡΙΤΑΣ "ΒΙΣΑΛΤΗΣ" 42.12
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2000 ΓΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Ο ΖΕΥΣ 42.10
ΠΛΙΑΤΣΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2000 ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ 40.87
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2000 ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 40.41
ΚΑΠΡΑΓΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2002 ΑΣ ΑΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ 38.83
ΚΑΡΑΚΟΥΛΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2000 ΓΑΣ ΝΙΓΡΙΤΑΣ "ΒΙΣΑΛΤΗΣ" 36.98
ΛΕΩΝΩΒ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ 2002 ΜΑΣ ΑΕΤΟΣ 29.57

 






ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ  ΠΑΙΔΩΝ        
ΚΑΠΑΣΑΚΑΛΙΔΗΣ ΑΡΤΕΜΙΟΣ 2000 ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 58.55
ΒΟΥΛΚΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ 2001 ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ 51.94
ΜΠΑΚΙΡΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2001 ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ 49.60
ΝΑΚΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 2000 ΓΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Ο ΖΕΥΣ 48.87
ΜΠΑΜΠΟΤΣΙ ΑΡΜΕΛΝΤΟ 2001 ΜΑΣ ΑΕΤΟΣ 46.00
ΤΖΕΙΡΑΝΙΔΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 2002 ΜΑΣ ΑΕΤΟΣ 44.97
ΑΓΓΕΛΩΒ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2001 ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 41.10
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2002 ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ 37.64

 






ΣΦΥΡΑ ΠΑΙΔΩΝ        
ΖΑΛΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2000 ΓΣ ΜΑΝΔΡΩΝ 66.17
ΣΑΝΑΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ 2000 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ  63.22
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 2000 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ 61.76
ΖΙΩΓΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 2002 ΓΑΣ ΝΙΓΡΙΤΑΣ "ΒΙΣΑΛΤΗΣ" 59.92
ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2002 ΓΣ ΜΑΝΔΡΩΝ 57.42
ΔΕΜΕΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 2001 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ  51.18
ΜΑΛΑΤΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 2001 ΓΣ ΜΑΝΔΡΩΝ 46.70
ΠΟΛΥΧΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2000 ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 37.00
ΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 2001 ΑΣ ΡΗΓΑΣ 31.88
ΜΠΟΥΝΤΟΥΡΟΓΛΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗΣ-ΧΡΥΣΟΣΤ. 2002 ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΚΥΡΟΣ

 






ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ          
ΚΑΛΤΣΟΥΝΗ ΑΝΔΡΙΑΝΑ 2000 ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ 14.39
ΤΖΕΝΓΚΟ ΕΛΙΝΑ 2002 ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 13.67
ΝΤΡΑΓΚΟΜΙΡΟΒΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2003 ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 12.85
ΦΑΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 2000 ΓΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ 11.73
ΠΑΠΑ ΚΑΛΛΙΡΟΗ 2001 ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ 11.31
ΚΥΡΜΑΝΙΔΟΥ ΚΑΡΟΛΙΝΑ 2002 ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 11.09
ΜΟΣΧΟΛΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 2002 ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ  10.95
ΣΠΥΡΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 2000 ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 10.43
ΛΕΛΕΚΑ ΚΩΝ/ΝΑ 2003 ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 10.41
ΚΕΣΣΙΔΗ ΣΟΦΙΑ 2002 ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 10.32
ΠΟΛΙΤΙΔΟΥ  ΛΑΜΠΡΙΝΗ 2002 ΑΣ ΠΑΟΚ  10.19
ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΘΑ 2000 ΟΜΙΛΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΩΝ ΘΕΣ. 10.09
ΜΑΤΖΙΡΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2003 ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 10.08
ΚΟΛΕΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2002 ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 2004 9.35
ΤΣΟΛΑΚΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 2002 ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 9.20
ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ-ΘΕΟΦΑΝΙΑ 2001 ΑΣ ΠΑΟΚ  7.81
ΧΑΤΖΗΠΑΠΑ ΕΙΡΗΝΗ 2003 ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 7.37
ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 2002 ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 2004 6.97

 






ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ          
ΚΕΣΣΙΔΗ ΣΟΦΙΑ 2002 ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 42.14
ΜΠΕΤΣΙΜΕΑ ΠΑΥΛΙΝΑ-ΣΤΥΛΙΑΝΗ 2001 ΓΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Ο ΖΕΥΣ 38.02
ΜΠΕΡΤΣΙΜΑ ΕΛΕΝΗ 2001 ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ 36.35
ΤΣΙΑΚΙΡΗ ΜΑΡΙΑ 2003 ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ  32.58
ΚΑΝΔΗΛΑΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 2001 ΕΔΕΣΣΑΪΚΗ ΓΕ 31.23
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ 2000 ΟΜΙΛΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΩΝ ΘΕΣ. 30.19
ΦΑΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 2000 ΓΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ 29.40
ΛΕΛΕΚΑ ΚΩΝ/ΝΑ 2003 ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 26.46
ΠΟΛΙΤΙΔΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ 2002 ΑΣ ΠΑΟΚ  25.48
ΚΥΡΜΑΝΙΔΟΥ ΚΑΡΟΛΙΝΑ 2002 ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 24.40
ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ-ΘΕΟΦΑΝΙΑ 2001 ΑΣ ΠΑΟΚ  24.20
ΚΟΛΕΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2002 ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 2004 23.55

 






ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ  ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ          
ΤΖΕΝΓΚΟ ΕΛΙΝΑ 2002 ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 44.44
ΝΤΡΑΓΚΟΜΙΡΟΒΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2003 ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 37.04
ΣΠΥΡΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 2000 ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 31.40
ΤΣΟΛΑΚΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 2002 ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 29.74
ΧΑΤΖΗΠΑΠΑ ΕΙΡΗΝΗ 2003 ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 20.60

 






ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ          
ΤΟΠΟΥΖΗ ΜΑΡΙΑ 2001 ΑΣ ΑΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ 57.33
ΚΟΣΜΙΔΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 2001 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ  56.93
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 2001 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ  54.00
ΦΩΤΙΑΔΟΥ ΒΕΡΑ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2000 ΑΣ ΑΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ 49.13
ΜΠΕΤΣΙΜΕΑ ΠΑΥΛΙΝΑ-ΣΤΥΛΙΑΝΗ 2001 ΓΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Ο ΖΕΥΣ 47.23
ΠΑΣΣΑΛΙΔΟΥ ΚΑΛΛΙΡΟΗ 2003 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ  44.04
ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΧΑΡΟΥΛΑ 2000 ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ  43.35
ΤΣΟΛΑΚΗ ΣΟΦΙΑ 2003 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ  42.73
ΟΥΖΟΥΝΗ ΦΩΤΕΙΝΗ 2003 ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ  33.83
ΜΑΤΖΙΡΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2003 ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 32.77
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 2002 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ  ΑΚΥΡΗ
ΛΙΑΣΚΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 2002 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ  ΑΚΥΡΗ
ΚΕΦΟΥ ΡΑΦΑΗΛΙΑ 2001 ΓΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Ο ΖΕΥΣ ΑΚΥΡΗ
 

ήταν σε πολύ καλή κατάσταση, παρόλα αυτά ολοκλήρωσε τον αγώνα του με καλύτερη βολή στα 73,94 μέτρα. Ο αθλητής του Αλέξανδρου Παπαδημητρίου, θα κάνει τον επόμενο αγώνα του την 1η Ιουνίου στη Μοντρέιγ.

 

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