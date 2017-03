Ο Βεσελίν Βούγιοβιτς στο «Duke Camp»

Το "Duke Camp" διοργανώνεται από το τμήμα Χάντμπολ του Συλλόγου μας με τονΒεσελίν Βούγιοβιτς να αποτελεί τον επίσημο προσκεκλημένο του και επίκεντρο του φετινού προπονητικού camp...

Θυμίζουμε, ότι ως προπονητής τον περασμένο Γενάρη οδήγησε την Εθνική Σλοβενίας στο βάθρο των νικητών κατακτώντας το χάλκινο μετάλλιο στο παγκόσμιο πρωτάθλημα που φιλοξενήθηκε στη Γαλλία, ενώ και στο παρελθόν ως παίκτης συνέδεσε το όνομά του με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του Γιουγκοσλάβικου χάντμπολ.

Ο Βεσελίν Βούγιοβιτς μαζί με τον αρχιπροπονητή χάντμπολ του ΑΣΕΔ, Γιώργο Κρανάκη, θα ηγηθούν ενός προπονητικού προγράμματος με στόχο να δουλέψουν στο… κόκκινο μαζί με τους μικρούς αθλητές του Δούκα οι οποίοι ανυπομονούν να γνωρίσουν από κοντά τον ζωντανό θρύλο του Παγκοσμίου Χάντμπολ.

ΤΟ "WHO IS WHO" ΤΟΥ ΒΕΣΕΛΙΝ ΒΟΥΓΙΟΒΙΤΣ

Στα 55 του χρόνια, ο Βεσελίν Βούγιοβιτς κουβαλάει στις πλάτες του ένα πολύ πλούσιοπαλμαρέ καθώς ήταν μέλος της Γιουγκοσλάβικης ομάδας που το 1984 κατέκτησε τοχρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς αγώνες του Λος Άντζελες ενώ τέσσερα χρόνια αργότερα στη Σεούλ έφτασε μέχρι το τρίτο σκαλί του βάζοντας στο στήθος το χάλκινο μετάλλιο.

"Βουτιά στο χρυσάφ" όμως, έκανε ως παίκτης και στο παγκόσμιο πρωτάθλημα χάντμπολ του 1986 όπου με την Εθνική ομάδα κατέκτησε την κορυφή και αναδείχτηκε και πολυτιμότερος παίκτης του Γιουγκοσλάβικου χάντμπολ.

Δύο χρόνια αργότερα, και συγκεκρικριμένα το 1988, ο Βεσελίν Βούγιοβιτς ψηφίστηκεαπό την παγκόσμια ομοσπονδία ως ο κορυφαίος αθλητής.

Τα πρώτα βήματα του χάντμπολ ο "Βούγιο" τα έκανε στην Λόβτσεν και συνέχισε στηνΜεταλοπλάστικα όμως η πόρτα του Ισπανικού χάνμπολ είχε ανοίξει διάπλατα και ο ίδιος επέλεξε να κάνει το μεγαλο βήμα στην καριέρα του και να αγωνιστεί στηνΜπαρτσελόνα.

Εκεί έζησε τις καλύτερες στιγμές στην καριέρα του με τους Ισπανούς να αποθεώνουν τον “Βούγιο” και να τον έχουν για… "βασιλιά" τους.

https://www.youtube.com/watch?v=9IEwIAj51n8

Το 2000, ο θηριώδης ίντερ αποφάσισε να ρίξει τίτλους τέλους στην καριέρα του και να ασχοληθεί με την προπονητική.

Βαρντάρ, Αλ Σαμπάμπ και Ζάγκρεμπ ήταν μερικές από τις ομάδες στις οποίες βρέθηκε στον πάγκο τους για να καταλήξει το 2015 στην Εθνική Σλοβενίας με την οποία και έφτασε τον περασμένο Ιανουάριο στην 3η θέση του Παγκοσμίου πρωταθλήματος της Γαλλίας κατακτώντας το χάλκινο μετάλλιο.

https://www.youtube.com/watch?v=kcQGh8QSkMU