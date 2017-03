Μέσα σε 80 λεπτά, ο 35χρονος Ρότζερ Φέντερερ... καθάρισε τον συμπατριώτη του Σταν Βαβρίνκα με 6-4, 7-5 σετ και έφτασε στην κατάκτηση του 25ου Masters της καριέρας του, ανεβαίνοντας στην κορυφή του Indian Wells!

Ετσι, το 2017 συνεχίζει να είναι... μαγικό για τον Ελβετό, που μετρά έξι νίκες με παίκτες που είναι μέσα στο Top 10, ενώ μόνο Ρώσος Εβγκενί Ντονσκόι τον έχει νικήσει, χαλώντας του το ρεκόρ 13-1.

Μάλιστα αυτή ήταν η 20ή φορά που ο Φέντερερ νικά συμπατριώτη του, φτάνοντας στον 90ό τίτλο του!

Ο Φέντερερ πήρε το προβάδισμα, κάνοντας το μπρέικ στο δέκατο γκέιμ και ενώ στο δεύτερο έμεινε πίσω με 2-0, ανέτρεψε την εις βάρος του κατάσταση και έφτασε στην κατάκτηση του δεύτερου φετινού του τροπαίου.

Ενα τρόπαιο που θα προσθέσει στον τραπεζικό του λογαριασμό 1.175.505 δολάρια! Σε καλή μεριά...

«Τι μπορώ να πω; Είναι μια ακόμη παραμυθένια εβδομάδα. Ήρθα εδώ 17 χρόνια μετά. Δεν μπορώ να σας πω τι σημαίνει για μένα να είμαι πρωταθλητής ξανά», είπε χαρακτηριστικά ο «βασιλιάς».

He walked in a champion, he leaves a champion.@rogerfederer earns a 5th #IndianWells to tie Novak Djokovic w/ tournament record #BNPPO17 pic.twitter.com/s7AocAaRNE

— BNP Paribas Open (@BNPPARIBASOPEN) March 19, 2017