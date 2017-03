Messinia Pro-Am: Πρωταγωνιστές οι αθλητές!

27 ομάδες, 27 κορυφαίοι επαγγελματίες και 81 ερασιτέχνες γκολφέρ από συνολικά 14 χώρες συμμετείχαν στο 1ο Messinia Pro-Am που φιλοξενήθηκε στο The Westin Resort Costa Navarino και στα δύο βραβευμένα γήπεδα golf της Costa Navarino, τα The Dunes Course και The Bay Course από τις 21 έως τις 24 Φεβρουαρίου 2017. Οι χώρες που συμμετείχαν ήταν Η.Π.Α., Μεγάλη Βρετανία, Γαλλία, Γερμανία, Ρωσία, Πορτογαλία, Νορβηγία, Βέλγιο, Ολλανδία, Ιταλία, Αυστρία, Βουλγαρία, Ρουμανία και Ελλάδα.

Το 1ο Messinia Pro-Am διεξήχθη σε τρεις αγωνιστικούς γύρους από την Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου έως και την Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου 2017 Οι ομάδες, αποτελούνταν από έναν επαγγελματία και τρεις ερασιτέχνες και αγωνίζονταν καθημερινά στα δύο γήπεδα 18 οπών. Το υψηλό επίπεδο των συμμετεχόντων γκολφέρ προσέφερε ένα ιδιαιτέρως ανταγωνιστικό τουρνουά που διατήρησε αμείωτο το ενδιαφέρον του κοινού καθώς κάθε ημέρα οι νικητές εναλλάσσονταν στο τέλος του αγωνιστικού γύρου!

Το Messinia Pro-Am ολοκληρώθηκε με την διεξαγωγή του επίσημου δείπνου με βασικό θέμα “Herbs of Messinia” και την τελετή απονομής των βραβείων των κορυφαίων παικτών και ομάδων!

Την παρουσίαση ανέλαβε το δίδυμο των Νάντια Μπουλέ και Χρήστου Χατζηιωάννου. Tον εναρκτήριο χαιρετισμό απηύθυνε ο κ. Αχιλλέας Β. Κωνσταντακόπουλος, Chairman & CEO, της TEMEΣ Α.Ε., φορέα ανάπτυξης της Costa Navarino. Όπως ανέφερε ο κος Κωνσταντακόπουλος αυτή η διοργάνωση συμβάλλει στο όραμα του πατέρα του και ιδρυτή της Costa Navrino του Καπετάνιου Βασίλη Κωσταντακόπουλου να γίνει η Ελλάδα ένας ξεχωριστός προορισμός γκολφ και ελπίζει ότι το Messinia Pro-Am θα καθιερωθεί ως ένα ετήσιο τουρνουά που θα συμμετάσχουν γκολφέρ από όλο τον κόσμο.

Η εξαιρετική επίδοση της Γερμανίδας δημοσιογράφου από το Golf Spielen, Petra Himmel κέρδισε τις εντυπώσεις, καθώς κατάφερε τη δεύτερη ημέρα του τουρνουά να κάνει hole-in-one και να αποτελέσει μία από τους συνολικά 6 γκολφέρ μέχρι σήμερα, που έχουν καταφέρει κάτι αντίστοιχο στο The Bay Course. Η Petra Himmel σάρωσε τα βραβεία, καθώς πέραν της βράβευσης για το hole-in-one κατέκτησε και τα βραβεία “Longest Drive” και “Closest To The Pin” στις γυναίκες. Στους άντρες, το βραβείο “Longest Drive” παρέλαβε ο David Arendt και το “Closest To The Pin” ο Χάρης Παπαδόπουλος.

Σε ομαδικό επίπεδο, η ομάδα που κατέκτησε την 1η θέση ήταν η ομάδα του pro Stuart Boyle και των ερασιτεχνών αθλητών Χάρη Παπαδόπουλου, Γεώργιου Κυβερνήτη και Daniele Bovio. Tην 2η θέση έλαβε η ομάδα του pro Steve Dooley και των ερασιτεχνών αθλητών Gerhard Komarek, Andreas Hainz και Gerhard Marischka. Tην 3η θέση έλαβε η ομάδα του pro Πάνου Καραντζιά και των ερασιτεχνών αθλητών Igor Graskin, Christian Werner και Bettina Schroeder.

Η βραδιά έκλεισε με την βράβευση των κορυφαίων pro αθλητών του τουρνουά!

Πρωταθλητής του 1ου Messinia Pro-Am στέφθηκε ο Ιταλός Federico Elli (PGA Italy). Όπως δήλωσε στην PGAs of Europe: «Πιστεύω ότι η Costa Navarino είναι ένας από τους καλύτερους προορισμούς για γκολφ και σίγουρα θα επιστρέψουμε και του χρόνου». Την 2η θέση έλαβε ο Ολλανδός Ralph Miller (PGA Holland) και την 3η θέση κατέκτησε ο Ιταλός Lorenzo Gagli (PGA Italy). Αξίζει να σημειωθεί ότι οι τρεις πρώτοι γκολφέρ όπως αναδείχτηκαν, επισκέφτηκαν για πρώτη φορά την Ελλάδα και την Costa Navarino.

Στην 4η θέση βρέθηκε ο Πορτογάλος Hugo Santos, στην 5η θέση ο Ιταλός Emanuele Canonica και στην 6η θέση ο νικητής του 4ου Aegean Airlines Pro Am (2009), Paul Nilbrink. Πέραν των κορυφαίων αθλητών, στο τουρνουά έλαβαν μέρος και λιγότερο γνωστοί γκολφέρ που αποτελούν διασημότητες στον χώρο τους, όπως ο κορυφαίος Αμερικανός καλαθοσφαιριστής Joe Arlauckas και η Γερμανίδα παρουσιάστρια Annica Hansen!

Οι εκπλήξεις της βραδιάς για τους συμμετέχοντες δεν σταμάτησαν μόνο στην βράβευση των νικητών, καθώς με την βοήθεια του υποστηρικτή του τουρνουά TomTom Sports πραγματοποιήθηκε διαγωνισμός όπου τρεις τυχεροί κέρδισαν 3 μοναδικά ρολόγια TomTom Sports Runner 2, μια χορηγία της εταιρείας Intersys AE.

H διοργάνωση ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία χάρη στην πολύτιμη βοήθεια του επίσημου αερομεταφορέα της διοργάνωσης AEGEAN, μέλους της παγκόσμιας αεροπορικής συμμαχίας STAR ALLIANCE του επίσημου χορηγού, της μεγαλύτερης αμιγώς ελληνικής εταιρείας αναψυκτικών και χυμών Λουξ καθώς και των επίσημων χορηγών Vodafone, Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών (ΔΑΑ), Ποσειδωνία, MyTransfer και CU BOX.

Η εταιρεία J.VOURAKIS SONS EE φιλοτέχνησε ως επίσημος υποστηρικτής τα έπαθλα του τουρνουά, ενώ αντίστοιχα επίσημοι υποστηρικτές του τουρνουά ήταν το ποτό METAXA και οι εταιρείες Kyvernitis Travel, Heineken, Ford Motor Ελλάς και ΤοmTom Sports.

Το Messinia Pro-Am υποστήριξαν ως Αρωγοί η εταιρεία Kalamata Papadimitriou, τα brands των ποτών Stolichnaya και Fever-Tree, η εταιρεία Predaris με το brand Cu Wrap, η εταιρεία Δημιουργίες καθώς και το φυσικό μεταλλικό νερό Υάς.

Tο 1ο Messinia Pro-Am, πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα των PGAs of Europe της PGA of Greece, της Eλληνικής Ομοσπονδίας Γκολφ και της Εθνικής Ολυμπιακής Ακαδημίας της Ελλάδας (ΕΘΝ.Ο.Α.)