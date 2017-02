Κι όμως, εδώ έγιναν οι Ολυμπιακοί Αγώνες στο Ρίο (vids)

Οι Ολυμπιακοί Αγώνες του 2004 σίγουρα έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στον οικονομικό κατήφορο της χώρας, ενώ πολλές από τις εγκαταστάσεις δεν αξιοποιήθηκαν μετά το τέλος της διοργάνωσης. Η Αθήνα όμως δεν είναι η μοναδική πόλη που αντιμετώπισε αυτό το πρόβλημα και σίγουρα η κατάσταση που ακολούθησε δεν ήταν η χειρότερη, καθώς υπάρχει το παράδειγμα της Βραζιλίας...

Αν και έχουν περάσει μόλις έξι μήνες από την τελετή λήξης στο Ρίο, οι χώροι που φιλοξενούσαν χιλιάδες αθλητές θυμίζουν εγκαταλελειμμένη πόλη, όπως δείχνει το ρεπορτάζ που έκανε ο δημοσιογράφος του Assosciated Press, Stephen Wade...

Ειδικά οι εικόνες από το ιστορικό Μαρακανά είναι απογοητευτικές, όπως μπορείτε να δείτε και στο παρακάτω video, με καθίσματα ξηλωμένα και στοιβαγμένα λες και πρόκειται χωματερή σκουπιδιών. Δεν θυμίζει σε τίποτα το γήπεδο που ανακατασκευάστηκε για το Μουντιάλ του 2004 έναντι 500 εκατομμυρίων δολαρίων.



Searching around Rio's empty Maracana stadium for the Olympic Rings. Found 'em. pic.twitter.com/ovSxocxsia — Stephen Wade (@StephenWadeAP) February 10, 2017

Hundreds of seats ripped out of Maracana and dumped by vandals in bowels of famous stadium. pic.twitter.com/w9d77EdSDD — Stephen Wade (@StephenWadeAP) February 10, 2017

Εικόνες εγκατάλειψης και στο Ολυμπιακό Πάρκο, όπου πριν από 6 μήνες φιλοξενούσε χιλιάδες κόσμου.



The abandoned Olympic Park in Rio, 6 months after games. Like an empty shopping mall. No stores, no customers. pic.twitter.com/cDLWcJHSLE — Stephen Wade (@StephenWadeAP) February 10, 2017

Όσο για το Ολυμπιακό Χωριό; Εκεί και αν δεν βλέψεις ψυχή. Τα μεγάλα σπίτια με τα δωμάτια που έμειναν περίπου 10.000 αθλητές, πλέον θυμίζουν πόλη που έχει ερημώσει, καθώς οι κατασκευαστές έχουν καταφέρει να πουλήσουν μόλις 206 από 3.604. Κοινώς, περίπου το 7%.



Here's the fenced-off Olympic Village where 10,000 Olympians stayed. Vacant 6 months after games. pic.twitter.com/30XCFIb7ju — Stephen Wade (@StephenWadeAP) February 10, 2017

Και όλα αυτά, ενώ η Βραζιλία χρωστάει ακόμα 40 εκατομμύρια στους κατασκευαστές εγκαταστάσεων, ψάχνοντας παράλληλα ιδιώτες επενδυτές για 4 από τις μεγάλες εγκαταστάσεις που φιλοξένησαν τους αγώνες του καλοκαιριού...