Μπρέιντι εσύ, κορυφαίε όλων των εποχών! (pics&vids)

Τί να πεις και τί να γράψεις γι’ αυτό το Super Bowl; Ένα έπος, ένας μύθος γι’ αυτή την ομάδα του Μπιλ Μπέλιτσικ και του Τομ Μπρέιντι, των GOATs όλων των εποχών, χωρίς καμία αμφιβολία πλέον!

Στα 39 του χρόνια, ο Μπρέιντι έφτασε τα 5 Super Bowls, τα περισσότερα από όλους τους QBs στην ιστορία, με μία ανατροπή, που παρόμοιά της πολύ δύσκολα θα ξαναδούμε σε αυτό το άθλημα!

Από το 3-28 (!), οι Patriots επέστρεψαν για το 28-28 της κανονικής περιόδου και το 34-28 της παράτασης, για να σηκώσουν το Vince Lombardi στον ουρανό του Χιούστον!

Η πρώτη περίοδος πέρασε χωρίς κάποιο σκοράρισμα για τις δύο ομάδες, όμως στο δεύτερο δεκαπεντάλεπτο, ο Ράιαν πήρε μπρος και ισοπέδωσε την άμυνα των Πάτριοτς.

Με rush του Φρίμαν και πάσα του Ράιαν στον Χούπερ, οι Φάλκονς έκαναν το 14-0, παραδίδοντας παράλληλα και μαθήματα άμυνας! Ο Τομ Μπρέιντι είχε φρικτά προβλήματα στην επίθεσή του, καθώς βρέθηκε σε τραγική ημέρα η προστασία του, ενώ οι receivers του δεν μπορούσαν να πιάσουν τις πάσες του και ο Μπλάουντ δεν είχε χώρο για να τρέξει!

Αποτέλεσμα ήταν να γίνεται sack ο Μπρέιντι, αφου καθυστερούσε πολύ να δώσει την μπάλα, όμως η τραγική κατάσταση της επίθεσης της Νέας Αγγλίας φάνηκε προς το τέλος του ημιχρόνου, όταν ο Άλφορντ έκανε το interception κι έτρεξε ανενόχλητος 82 (!) γιάρδες για το 21-0!

Το field goal του Γκοστκόφσκι από τις 41 γιάρδες έγραψε το 21-3 του ημιχρόνου, που έστειλε τις δύο ομάδες στα αποδυτήρια και τη Lady Gaga στο κέντρο του γηπέδου για το θεαματικό half time show!

Οι Φάλκονς μπήκαν φουριόζοι και στην τρίτη περίοδο και με πάσα του Ράιαν στον Κόουλμαν προηγήθηκαν με 28-3! Αυτή ήταν, όμως, και η τελευταία φορά που σκόραραν, με αποτέλεσμα οι Πάτριοτς σιγά σιγά να αναθαρρέψουν και να ξεκινήσουν την μεγάλη τους αντεπίθεση! Με πάσα του Μπρέιντι στον Ουάιτ έκαναν το 28-9, όμως ο Γκοστκόφσκι έχασε το kick για τον επιπλέον πόντο κι έτσι τελείωσε το τρίτο δεκαπεντάλεπτο!

Στην τελευταία περίοδο, ο Γκοστκόφσκι ευστόχησε από τις 33 γιάρδες για το 28-12, ο Μπρέιντι βρήκε τον Αμεντόλα για το 28-18 και ο Ουάιτ με rush έκανε το two-point conversion για το 28-20! Οι Πάτριοτς έτρεξαν ένα σερί 11-0 και είχαν 2 λεπτά στο τέλος για να ολοκληρώσουν την μεγαλύτερη ανατροπή στην ιστορία των Super Bowls! Και τα κατάφεραν!

Με rush του Ουάιτ έκαναν το 28-26 και το off-side της άμυνας των Φάλκονς έφερε την ισοπαλία στο 28-28 και την παράταση, όπου ο Ουάιτ και πάλι σκόραρε για το τελικό 34-28, που ολοκλήρωσε την μεγαλύτερη ανατροπή στην ιστορία των Super Bowls!

Le plus gros come-back de l'histoire permet aux Patriots de remporter le 51e Super Bowl ! #SuperBowl pic.twitter.com/E74ubKHu3v — L'ÉQUIPE (@lequipe) 6 Φεβρουαρίου 2017