Nίκησε ο Ντιμιτρόφ και περιμένει (vids)

Ο Γκριγκόρ Ντιμοτρόφ νίκησε στη Μελβούρνη 6-3, 6-2, 6-4 τον Βέλγο Νταβίντ Γκοφέν, Νο11 στην κατάταξη) και προκρίθηκε στα ημιτελικά της διοργάνωσης για πρώτη φορά στην καριέρα του.

Ο Βούλγαρος θα αντιμετωπίσει στα ημιτελικά το νικητή του ζευγαριού Ράονιτς - Ναδάλ και θα είναι η ευκαιρία να επιστρέψει σε τελικούς μετά τον χαμένο ημιτελικό στο Γουϊμπλεντον το 2014.

"I'm just humbled to be in the semis and play in front of you guys." @GrigorDimitrov #AusOpen pic.twitter.com/zOZC3NRBoU

— #AusOpen (@AustralianOpen) 25 Ιανουαρίου 2017