O Ναδάλ επέστρεψε! (vids)

Ο Ναδάλ αντιμετώπισε μεγάλη αντίσταση από τον Γκαέλ Μονφίς αλλά τον νίκησε με 3 - 2 σετ (6-3, 6-3, 4-6, 6-4) και προκρίθηκε στα προημιτελικά της Μελβούρνης.

Εκεί θα συναντήσει τον Μίλος Ράονιτς που είχε αποκλείσει νωρίτερα τον Ισπανό Ρομπέρτο Μπαουτίστα Αγκούτ και δείχνει να είναι σε τρομερή κατάσταση.

Ο Ναδάλ έχει να κερδίσει γκραν σλαμ τίτλο από το 2014 και το Ρολάν Γκαρός ενώ προκρίνεται για πρώτη φορά στα προημιτελικά σε τουρνουά γκραν σλαμ από το 2015, επίσης από το γαλλικό όπεν.

Στα προημιτελικά, τα άλλα ζευγάρια είναι: Μίσα Ζβέρεφ (Γερμανία) - Ρότζερ Φέντερερ (Ελβετία), Σταν Βαβρίνκα (Ελβετία) - Ζο Βιλφρέντ Τσονγκά (Γαλλία), Νταβίντ Γκοφέν (Βέλγιο) - Γκρίγκορ Ντιμιτρόφ (Βουλγαρία).

Από τη στιγμή που στο απλό ανδρών έχουν αποκλειστεί οι δύο κορυφαίοι της παγκόσμιας κατάταξης, Άντι Μάρεϊ και Νόβακ Τζόκοβιτς, ο δρόμος έχει ανοίξει για τους άλλους τενίστες. Από την κορυφαία εξάδα συνεχίζουν μόνο ο Ράονιτς (Νο 3) και ο Βαβρίνκα (Νο 4). Μάλιστα δεν αποκλείεται, να υπάρξει ένας τελικός από... τα παλιά, καθώς οι Ναδάλ και Φέντερερ δεν διασταυρώνονται στα ημιτελικά. Οι δυό τους σε τελικό της Μελβούρνης έχουν βρεθεί μόνο μια φορά, το 2009, όταν ο Ναδάλ κατέκτησε για μοναδική φορά το τρόπαιο. Ο Ισπανός έχει φτάσει άλλες δύο φορές σε τελικό, το 2012 που έχασε από τον Τζόκοβιτς και το 2014, που έχασε από τον Βαβρίνκα. Από τη δική του μεριά ο Φέντερερ είναι ένας από τους πολυνίκες στην ιστορία της διοργάνωσης, με 4 τρόπαια στο ενεργητικό του (2004, 2006, 2007, 2010)

Όπως και να έχει, ο φετινός τελικός του Αυστραλιανού όπεν, θα είναι διαφορετικός από τους προηγούμενους, που τα δύο τελευταία χρόνια είχαν ακριβώς το ίδιο ζευγάρι αντιπάλων, Τζόκοβιτς εναντίον Μάρεϊ, με νικητή και τις δύο φορές τον Σέρβο τενίστα.

