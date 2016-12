Τα μαντάτα της Ιβάνοβιτς!

Η κάτοχος του Ρολάν Γκαρός το 2008 κάλεσε τους φίλους της να συντονιστούν αύριο στη σελίδα της στο Facebook στις 18:00 ώρα Αγγλίας, προκειμένου να μοιραστεί μαζί τους ένα σημαντικό νέο...

Η τελευταία φορά που τενίστρια είχε να ανακοινώσει σημαντικά νέα ήταν η Μαρία Σαράποβα, η οποία είχε παραδεχτεί ότι είχε κάνει χρήση απαγορευμένων ουσιών και είχε βρεθεί θετική σε έλεγχο ντόπινγκ.

Φυσικά, δεν αναμένεται κάτι ανάλογο από την Ιβανοβιτς, η οποία αν κρίνει κανείς από το χαμόγελο της φωτογραφίας έχει καλά νέα!

My dear fans & supporters. Pls tune in to my Facebook page tomorrow at 6pm UK time, where I'll be sharing something important with you live. pic.twitter.com/qRwf16kw4a

— Ana Ivanovic (@AnaIvanovic) December 27, 2016