Nτολγκοπόλοφ: «Χωρίς πόνο δεν έχει κέρδος»

Από την παλάμη του Ουκρανού τενίστα λείπει ολόκληρο κομμάτι δέρματος, ως αποτέλεσμα της τριβής που προκαλείται από την κατάχρηση της ρακέτας.

Την σοκαριστική εικόνα ανέβασε ο ίδιος στον προσωπικό του λογαριασμό στο twitter με το εξής σχόλιο: «Σε περίπτωση που αναρωτιέστε πως είναι το χέρι μου. Ναι το έδεσα και έπαιξα έτσι και ναι, πονάει πάρα πολύ. Χωρίς πόνο δεν έχει κέρδος»

In case you wondered how my hand is. Yes I tape and play like this and yes it hurts like hell! No pain,no gain #thedog pic.twitter.com/94of8Wh4fH

