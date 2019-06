Ο ημιτελικός του Μπαλοτέλι και οι... κοιλιακοί (vid)

Ο νυν επιθετικός της Μαρσέιγ, είχε σκοράρει δυο φορές μέσα σε διάστημα 12 λεπτών στον ημιτελικό κόντρα στα «πάντσερ», σαν σήμερα, 28 Ιουνίου, πριν από εφτά χρόνια.

Και δεν ήταν μονάχα τα δυο του γκολ, αλλά και ο πανηγυρισμός που έγινε... viral και μονταρίστηκε με χίλιους δυο τρόπους από τους γνωστούς «δαίμονες» του διαδικτύου που περιμένουν κάτι τέτοιες στιγμές για να ξεδιπλώσουν όλη τη φαντασία τους.

«Κάνω απλά τη δουλειά μου και δεν πανηγυρίζω. Όταν ο ταχυδρόμος αφήνει τα γράμματα, τον έχετε δει να το γιορτάζει; Κάνει απλά τη δουλειά του, όπως την κάνω κι εγώ» δήλωνε εκείνο τον καιρό ο τρελο-Μάριο Μπαλοτέλι.

Αρχικά βρήκε δίχτυα στο 20ο λεπτό με καρφωτή κεφαλιά και στο 32' παίρνοντας την προωθημένη μπαλιά, «εκτέλεσε» με δύναμη τον Μανουέλ Νόιερ, για να γυρίσει, να βγάλει τη μπλούζα και να σφίξει όσο μπορούσε περισσότερο τους κοιλιακούς του!

Seven years ago today @FinallyMario. That goal. That celebration. pic.twitter.com/Zb3d7ieXZ6

— Mirror Football (@MirrorFootball) June 28, 2019