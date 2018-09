Επέστρεψε στη Ζαλγκίρις ο Βέστερμαν! (pic)

Η Ζαλγκίρις ανακοίνωσε την απόκτηση του Βέστερμαν, ο οποίος επέστρεψε στο Κάουνας υπογράφοντας για τα επόμενα 1+1 χρόνια με την πρωταθλήτρια Λιθουανίας.

Ο 26άχρονος Γάλλος γκαρντ αποδεσμεύτηκε από την ΤΣΣΚΑ Μόσχας μετρώντας 4.6 πόντους, 1.2 ριμπάουντ, 1.9 ασίστ, 0.4 κλεψίματα και 0.8 λάθη σε 17 συμμετοχές στην EuroLeague.

#Zalgiris and @lwestermann are back together again!

Lithuanian champions signs Leo #Westermann to 1+1 contract after a year he spent in @cskabasket. Welcome back to #Kaunas, Leo! pic.twitter.com/3uS8LfX4cC

— BC Zalgiris Kaunas (@bczalgiris) 23 Σεπτεμβρίου 2018