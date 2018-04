Αποβλήθηκε για γονατιά ο Τουπάν! (pic & vid)

Η ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους επιστρέφει σε ρυθμούς πρωταθλήματος μετά τη νίκη επί του Ολυμπιακού στο ΣΕΦ κι ενώ έγινε γνωστό ότι θα αντιμετωπίσει τους Πειραιώτες με μειονέκτημα έδρας στα playoffs της Euroleague.

Η Ζάλγκιρις παίζει με τη Τζούκιτζα και ο Αξέλ Τουπάν αποβλήθηκε αφού χτύπησε τον αντίπαλό του με το γόνατο.

Žalgiris forward Axel Toupane ejected from the game against Dzūkija for intentionally kneeing opponent. Looking back, probably won't be proud of this moment. #BetsafeLKL

