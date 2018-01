Η Βιτάουτας κοντράρεται με την δεύτερη ομάδα της Λιέτουβος, σε ένα ματς που θα αγωνιστούν οι ΛαΜέλο και ΛιΆντζελο Μπολ.

Ο πατέρας τους όμως έκλεψε για άλλη μια φορά την παράσταση, αφού έπαιξε σε διαγωνισμό βολών στο ημίχρονο με αντίπαλο έναν φίλαθλο και... έχασε.

LaVar Ball loses free throw contest to a fan at halftime of his sons game pic.twitter.com/QYkfO6Gsl4

— Jonas Miklovas (@jmiklovas) 15 Ιανουαρίου 2018