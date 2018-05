Η θέση της Μακάμπι για την απεργία στο Ισραήλ (pics)

Το κύριο πρόβλημα στις διαπραγματεύσεις των δύο πλευρών είναι ο αριθμός των ξένων παικτών που μπορούν να βρίσκονται στο ρόστερ κάθε ομάδας στο πρωτάθλημα Ισραήλ. Για την ακρίβεια, οι ομάδες που συμμετέχουν στην Winner League είναι υποχρεωμένες να έχουν συνεχώς δυο γηγενείς παίκτες στο παρκέ (σ.σ. προκαλώντας την απόφαση της Μακάμπι να δημιουργήσει δυο ρόστερ για τη νέα χρονιά) όμως η πρόθεση ήταν μην τεθεί σε ισχύ από τη σεζόν 2018-19.

Οι διαφωνίες στους εκπροσώπους των παικτών και της λίγκας ήταν έντονες, με αποτέλεσμα να διακοπεί το πρωτάθλημα και τη Μακάμπι να εκδίδει σχετική ανακοίνωση.

«Αγαπητοί φίλαθλοι,

Με μεγάλη μας λύπη ενημερωθήκαμε για την ανακοίνωση που εξέδωσε η διοίκηση της λίγκας σύμφωνα με την οποία "υπό αυτές τις συνθήκες, η κατάσταση δεν επιτρέπει να συνεχιστεί το πρωτάθλημα". Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για την υποστήριξή σας κατά τη διάρκεια της χρονιάς τόσο στην EuroLeague όσο και στο πρωτάθλημα Ισραήλ. Λυπούμαστε πραγματικά για το γεγονός ότι το ισραηλινό μπάσκετ έφτασε σε αυτό το σημείο ώστε η διοίκηση της λίγκας να προχωρήσει σε αυτή την ανακοίνωση».

(2/2) We would like to thank you for supporting us throughout the season both in the EuroLegaue and in the domestic league. We are deeply saddened for the point that the Israeli basketball has reached as well as for the announcement the league administration had to make

— Maccabi Tel Aviv BC (@MaccabitlvBC) 24 Μαΐου 2018