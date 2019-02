Πάει Άλμπα ο Ουόλτον

Ο παίκτης δεν έπεισε τον Σαρούνας Γιασικεβίτσιους και η καριέρα του στην Ζαλγκίρις Κάουνας ήταν σύντομη. Μετά το τέλος της συνεργασίας των δύο πλευρών, όπως όλα δείχνουν ο Αμερικανός θα συνεχίσει την καριέρα του στην Γερμανία και συγκεκριμένα στην Άλμπα Βερολίνου, ώστε να ενισχύσει την γερμανική ομάδα και να καλύψει το κενό του τραυματία Στέφαν Πένο.

Derrick Walton is expected to sign with ALBA Berlin, sources confirmed. I’m hearing that the deal is done. https://t.co/cklKHDo5PS

— Donatas Urbonas (@Urbodo) 13 Φεβρουαρίου 2019